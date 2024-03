Zprávy Google jsou celosvětově používaný komunikátor

Nedávno se v aplikaci začala rozšiřovat novinka poháněná umělou inteligencí

Objevily se screenshoty, jak funguje integrovaný chatbot Gemini v praxi

Komunikační aplikaci Zprávy Google celosvětově používají miliony lidí, takže si vývojáři dávají opravdu záležet na tom, aby nebyla nudná a čas od času nabídla něco nového. Když se zrovna nejedná o kosmetické úpravy, jejichž cílem je umožnit lepší personalizaci nebo uživatele potěšit, přináší například AI vychytávky, čímž reagují na velkou poptávku po čemkoliv spjatém s umělou inteligencí.

Není to tak dlouho, co Google ohlásil integraci chatbota Gemini přímo do Zpráv. Zahraničnímu serveru TheSpAndroid, který se dlouhodobě zabývá novinkami v aplikacích od kalifornského softwarového kolosu, se funkci podařilo zprovoznit v nejnovější beta verzi (messages.android_20240318_00_RC00.phone.openbeta_dynamic).

TheSpAndroid píše, že se Gemini ve Zprávách velmi podobá klasickému webovému rozhraní nebo mobilní aplikaci, a to zejména po funkční stránce. Podporována jsou rozšíření jako Gmail nebo Workspace, takže se můžete například ptát na detaily týkající se e-mailů, které jste obdrželi. Dokonce funguje i generování obrázků.

Chatbot také dovede interagovat se snímky, jež mu sami poskytnete. Screenshoty z TheSpAndroid tomu sice nenasvědčují, ale samotný Google pro portál Android Authority potvrdil, že není problém ve funkci, nýbrž formátu obrázků. Gemini dokáže přelouskat pouze obsah .jpeg, .png a .webp, s videi a GIFy se pak bohužel nekamarádí vůbec.

K používání Gemini je potřeba přihlásit se do Zpráv pomocí Google účtu. Asistenta bohužel není možné přidávat do skupinových chatů, psát si s ním tedy můžete pouze individuálně.

Funkce se aktuálně rozšiřuje ve 165 zemích, mezi nimiž Česko zatím není (a stejně tak na seznamu nenajdeme ani další evropské země). Jediným podporovaným jazykem je pak prozatím angličtina.

Používáte Zprávy Google, anebo nějakou alternativu?

Zdroje: TheSpAndroid, Android Authority