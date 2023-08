Vývojáři populárního Call of Duty Mobile pracují na nové hře

Jedná se o kdysi známou střílečku Delta Force

Nabídne mimo jiné i kampaň pro jednoho hráče

Ve své době populární sérii akčních her s důrazem na taktiku Delta Force si po letech vybavují spíše veteráni žánru. Přestože za svou jedenáctiletou kariéru zaznamenala série devíti titulů i řadu úspěchů, její osud na několik let zpečetilo několik nepříliš úspěšných, a ruku na srdce i ne úplně povedených, her z níž poslední vyšla v roce 2009. I přes jisté snahy se pak známá střílečka opětovného vzkříšení dosud nedočkala, to by se však mohlo brzy změnit.

Známá střílečka Delta Force hlásí návrat

O návrat této série se nyní pokouší vývojáři z TiMi Studios. Ti mají na svém kontě již například mobilní a nesmírně populární verzi Call of Duty nebo Pokémon Unite. V nové hře, která zamíří na PC, konzole i mobilní platformy včetně Androidu bychom se měli dočkat konfliktu zasazeného do blízké budoucnosti. Je pak poměrně milým překvapením, že se nebude jednat o výlučně multiplayerovou záležitost jako v případě zmíněných her Call of Duty Mobile či Pokémon Unite. Titul má totiž nabídnout také kampaň pro jednoho hráče jež se inspirovala filmem Černý jestřáb sestřelen.

Delta Force – Official Announcement Teaser Trailer

Přesto bude ale zřejmě na multiplayerovou složku kladen velký důraz. Dočkat bychom se měli velkých bitev a chybět nebudou ani bojová vozidla nejrůznějších druhů která mohou hráči poskytnout na bojišti značnou výhodu. Neméně zajímavě pak zní také informace o tom, že by se hra měla do jisté míry zaměřit na realistické podání bojů. Nevíme jak vy, ale my jsme rozhodně zvědaví, jak se tvůrcům tato známá střílečka v multiplatformním provedení povede a především kolik toho bude mít verze pro konzole a PC společná s verzí pro mobilní platformy.

Zdroj: IGN.com