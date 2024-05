Zamyšlení: Má smysl zlepšovat odolnost telefonů, když si skoro každý koupí kryt?

Výrobci se neustále chlubí zvyšováním odolnosti telefonů

Mnozí „paranoidní“ uživatelé ale přesto stále kupují ochranné kryty

Nabízí se tak otázka, zda není lepší více se soustředit na design příslušenství

Smartphone se postupem let stal předmětem, který s sebou obvykle nosíme úplně všude. Je přitom jedno, zda se bavíme o výletu do aquaparku, turistickém výšlapu nebo pouhé cyklo projížďce do práce. Mnozí z nás si ho do nákupního centra berou místo peněženky, protože s ním i bezkontaktně platí. Zkrátka a dobře, bez svého chytrého pomocníka už de facto neopouštíme dům.

S tím, jak často telefon používáme, a hlavně při jakých příležitostech, svým způsobem rostou nároky na jeho odolnost. Přece jenom, pro konstrukci smartphonu bude asi o něco menší problém vydržet pád z 5 centimetrů, když nám vyklouzne z ruky na stůl při práci u počítače, než přežít pád na beton někde venku.

Když se nám telefon rozbije v důsledku naší nešikovnosti, většinou nás to zabolí nehledě na to, kolik stál. Dokázal bych si nicméně představit, že o telefon za 25 tisíc korun budou mít spotřebitelé chuť se starat ještě pečlivěji než o levný model do 5 tisíc. Nalepí si dražší ochranné sklíčko, anebo si pořídí kryt na zadní stranu se zvýšenou odolností. V souvislosti s tím, jak lidé používají příslušenství, se však nabízí otázka, zda má vůbec smysl vyrábět telefony odolnější a odolnější.

Třeba takový Google – výrobce telefonů Pixel, které nedávno oficiálně dorazily na český trh – v tom má patrně jasno. Hlavní designér jeho smartphonů Claude Zellweger v nedávném rozhovoru pro magazín Inverse se vůbec nezmínil o myšlence navrhovat telefony s větším důrazem na odolnost. Ba naopak, hovořil o způsobu, jakým Google své Pixely vyvíjí už s tím vědomím, že si spotřebitel stejně pořídí ochranný kryt.

Vždy musíte myslet na všechny aspekty produktu. Jednou z důležitých věcí je, že 90 % lidí používá ochranné kryty. S Pixelem 8, vážně jdeme do budoucna, jsme začali navrhovat produkt s pouzdrem společně od začátku. Takže stejně jako barva není vedlejší myšlenka, ani pouzdra nemohou být vedlejší myšlenkou, protože je musíte navrhnout tak, aby skvěle vypadala a vzbuzovala skvělý dojem.

Řada Google Pixel 8

I když se odolnost stala jednou z klíčových položek marketingových kampaní výrobců, a to i v případě, kdy je telefon sestaven z materiálů zdánlivě náchylnějších na poškození, některým „PR řečičkám“ zkrátka nehodlám jenom tak věřit. A dost by mě překvapilo, kdybych byl sám.

Přestože telefony bez ochranných krytů navozují při používání jaksi lepší dojem – u takového Realme 12 Pro+ nebo dalších modelů s veganskou kůží to platí dvakrát tak dobře – nedokážu si představit, že bych překousnul strach z poškození a pouzdro si nepořídil. A právě z důvodu, že stejně jako já určitě smýšlí nejeden majitel chytrého telefonu, dává postoj společnosti Google vlastně docela smysl.

Má podle vás smysl zlepšovat odolnost telefonů, když si „každý“ stejně koupí ochranný kryt?

