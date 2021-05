Zajímavé kompaktní telefony. Které koupit v roce 2021?

Trh s mobilními telefony se neustále posouvá kupředu a co by bylo ještě před pár lety pořádné pádlo je dnes normální telefon. Najít Android telefon s úhlopříčkou do šesti palců je často nadlidský úkol. Přitom mnoho uživatelů využívá telefon hlavně na volání, sem tam nějaký kecálek, e-mail a primární je pro ně ovládání jednou rukou. Na otázku proč jde tento trend neustále nahoru a to (hlavně) u levnějších telefonů vám odpovědět nedokážeme. Přesto jsme v každé cenové kategorii vybrali tipy na zajímavé kompaktní telefony, které můžete koupit v roce 2021. Některé z nich navíc pochází přímo od vás, čtenářů.

Cubot King Kong Mini 2

Často zmiňovaný telefon Cubot King Kong Mini 2 nabízí z celého seznamu jednoznačně nejmenší rozměry i displej. Něco tak malého je v dnešní době opravdu rarita, ovšem méně náročným uživatelům, kteří vyžadují pohodlné ovládání jednou rukou, slušnou odolnost nebo solidní výdrž baterie může posloužit dobře.

4.0″ IPS displej s rozlišením 1080 x 540 pixelů

rozměry 119 x 58 x 12,1 mm a váha 123 g

Android 10

MediaTek MT6761 2.0 GHz

3 GB RAM / 32 GB úložiště

13 MPx hlavní fotoaparát

2000 mAh baterie

dual SIM, USB-C

Cena: 2 300 Kč

Samsung Galaxy A51

Telefonu Galaxy A51 se dá říkat kompaktní pouze v uvozovkách. Jeho displej má totiž úhlopříčku lehce přes šest palců. Celkové rozměry z něj však dělají poměrně kompaktní mobil s dobře použitelnými fotoaparáty a oblíbenou nadstavbou One UI. Pro milovníky Samsungu by se mohlo jednat o zajímavou možnost.

6,1″ Super AMOLED displej s rozlišením 2400 x 1080 pixelů

rozměry 149,9 x 69,8 x 7,9 mm a váha 152 g

Android 10 s nadstavbou One UI

MediaTek MT6768 2.2 GHz

4 GB RAM / 64 GB úložiště

48 MPx hlavní fotoaparát

3500 mAh baterie

dual SIM, USB-C

Cena: 5 500 Kč

Google Pixel 3 (bazar)

Google Pixel 3 je sice skoro tři roky starý model, přesto si myslíme že má stále co nabídnout. Obzvlášť pak za cenu, za kterou se dá sehnat v různých akcích či na bazarech. Takový Snapdragon 845 je výkonnější než oblíbený 765G a skvěle poslouží také hlavní fotoaparát, který rovněž nepatří do starého železa. Navíc na něm už několik měsíců běží čistý Android 11.

Google příjemně zlevnil telefony Pixel 4a a 4a 5G. Na kolik vyjdou? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

5,5″ OLED displej s rozlišením 2160 x 1080 pixelů

rozměry 143,6 x 70,9 x 7,7 mm, váha 174 g

Android 11

Qualcomm Snapdragon 845

4 GB RAM / 64 GB úložiště

12,2 MPx hlavní fotoaparát

2915 mAh baterie

dual SIM, USB-C

Cena: od 4 500 do 6 000 Kč dle stavu a stáří

Google Pixel 4a

Jeden z nejoblíbenějších mobilů loňska se logicky do našeho výběru dostat musí. Když jsme jej recenzovali, označili jsme Pixel 4a za nejlepší kompaktní telefon roku 2020. Máte navíc jistotu, že se na telefon dostane i Android 12 a v německém Google Store je na něj navíc teď zajímavá sleva. Pokud byste nevěděli jak jej objednat, mrkněte na náš návod.

5,8″ OLED displej s rozlišením 2340 x 1080 pixelů

rozměry 144 x 69 x 8,2 mm a váha 143 g

Android 11

Qualcomm Snapdragon 730G

6 GB RAM / 128 GB úložiště

12,2 MPx hlavní fotoaparát

3140 mAh baterie

dual SIM, USB-C

Cena: v Německu 349 EUR (cca. 8 700 Kč), u nás přes 10 000 Kč

Asus Zenfone 8

Asus Zenfone 8 patří rozhodně k nejzajímavějším telefonům letošního roku. Firma totiž spojila kompaktnost s nekompromisní výbavou v podobě Snapdragonu 888, kvalitních fotoaparátů a skvělého 120 Hz displeje. Platí na něj akce a tak jej můžete koupit za 15 990 Kč, později však vyjde na 18 490 Kč. Pokud máte rozpočet okolo 15 000 korun a zároveň chcete kompaktní telefon, nemůžete šlápnout vedle.

5,9″ AMOLED displej s rozlišením 2400 x 1080 pixelů, 120 Hz obnovovací frekvence

rozměry 148 x 68,5 x 8,9 mm a váha 169 g

Android 11 s nadstavbou Zen UI

Qualcomm Snapdragon 888

8 GB RAM / 128 GB úložiště

64 MPx hlavní fotoaparát

4 000 mAh baterie

dual SIM, USB-C

Cena: nyní 15 990 Kč, později 18 490 Kč

Máte tipy na jiné zajímavé kompaktní telefony?