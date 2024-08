Dokáže video z YouTube vypudit vodu z vytopeného mobilu?

Může video z YouTube plné speciálních zvuků vypudit vodu z vytopeného mobilu?

Odborníci to otestovali a zjistili, že tímto způsobem lze vypudit kapalinu z reproduktorů

Z dalších citlivých míst, jako je například slot na SIM kartu, však takto vodu nevypudíte

Hned několik zahraničních webů začalo v posledních dnech řešit otázku, zda může video z YouTube plné speciálních zvuků vypudit vodu z vytopeného mobilu. Dle počítadla počtu zhlédnutí si některá z těchto videí pustily miliony diváků. Z počítadla ale bohužel nevyčteme, nakolik tato metoda funguje.

Alespoň částečným vodítkem mohou být komentáře. V nich desítky lidí děkují autorům videí a vyjadřují vděčnost za záchranu vytopeného mobilního telefonu. Jedno z nejúspěšnějších videí obsahuje dvě minuty a šest sekund hlubokého bzučení, které způsobuje, že telefon vibruje, a je doprovázené lehce psychedelickou animací vířícího vitrážového skla.

Zvuk na odstranění vody z reproduktoru telefonu

Zmíněné video není nijak zvlášť kvalitní. Ale ani nemá být. Jmenuje se „Zvuk na odstranění vody z reproduktoru telefonu (ZARUČENO)“ (Sound To Remove Water From Phone Speaker ( GUARANTEED )). Většina komentářů pod ním pochází od lidí, jejichž telefon přišel do kontaktu s vodou – například během silného deště nebo namočením v řece.

Sound To Remove Water From Phone Speaker ( GUARANTEED )

Toto a podobná videa jsou oblíbená mezi lidmi, kteří potřebují rychlé řešení pro odstranění vody z reproduktorů telefonů. Zvukové vlny ve videu vytvářejí vibrace, které mohou pomoci vypudit vodu z malých otvorů v telefonu. Ačkoli to nemusí být stoprocentně účinné, mnoho lidí tvrdí, že jim to pomohlo. Pokud se vám někdy stane, že namočíte telefon, můžete to také vyzkoušet – ale nezapomeňte, že nejlepší je prevence a opatrnost.

Pokud bychom měli věřit komentářům, pak asi polovina z 45 milionů zhlédnutí tohoto videa pochází od lidí, kteří si berou telefon do sprchy nebo vany a věří, že když si po případné nehodě následně pustí toto video, bude všechno zase v naprostém v pořádku.

Je pravda, že moderní telefony bývají výrazně odolnější vůči vodě než dříve. Většina novějších modelů má alespoň určitou úroveň voděodolnosti, což znamená, že krátké vystavení tekutině by nemělo způsobit vážné poškození. Nicméně, pokud se voda dostane do reproduktorů, může to způsobit problémy se zvukem.

Umí video vypudit vodu z vytopeného mobilu?

Redaktor magazínu The Verge David Pierce se snažil celé věci přijít na kloub. Nejprve se tedy zeptal výrobců telefonů, co si o tom myslí. Apple, Google ani Samsung nenabídli zajímavější odpověď než odkázání na obecnou stránku podpory „co dělat, když se váš telefon namočí“.

Umí video vypudit vodu z vytopeného mobilu?

Našli se ale lidé, kteří naznačovali, že teorie o vypuzení vody zvukem může mít racionální podklad. Základ celé této teorie je následující: reproduktor v podstatě jen pohybuje vzduchem, a pokud ho dokážete přimět k tomu, aby pohyboval dostatečným množstvím vzduchu s dostatečnou silou, můžete tím vypudit kapky kapaliny z míst, kde se nacházejí.

„Nejnižší tón, který reproduktor dokáže reprodukovat, na nejvyšší hlasitosti, kterou může přehrát,“ říká senior ředitel výzkumu firmy Bose Eric Freeman. „To vytvoří největší pohyb vzduchu, který zatlačí na vodu uvězněnou uvnitř telefonu.“

Obecně platí, že čím větší je reproduktor, tím hlasitější a nižší tóny dokáže produkovat. Reproduktory v telefonech ale bývají malé. „Takže ta videa na YouTube,“ říká Freeman, „neobsahují opravdu hluboké basy. Ale jsou v nízkém rozsahu, který telefon dokáže generovat.“

U hodinek to funguje. Tak proč ne u mobilů?

Nejlepším příkladem, jak tato metoda funguje v reálném světě, jsou hodinky Apple Watch, které mají speciální funkci pro vypuzení vody poté, co se namočí. Funkce v hodinkách funguje na stejném principu jako videa – specifický oscilující tón vytlačuje vodu z mřížek reproduktoru.

Nakonec pod záštitou platformy iFixit provedli praktický test. Vzali telefony iPhone 13, Pixel 7 Pro, Pixel 3 a Nokia 7.1 a namočili je přibližně na jednu minutu do lázně s barvivem, které fosforeskuje pod ultrafialovým světlem. Po vyjmutí na telefon poklepali a pustili jedno z videí, které má vypudit vodu z vytopeného mobilu.

Následně byly telefony ponechány přes noc na suchém místě a druhý den byla pomocí ultrafialového světla provedena kontrola, zda na nich zůstaly zbytky barviva. To by naznačovalo, že se kapalina dostala dovnitř, ale nevyšla ven. Výsledky byly velmi různorodé.

Zatímco Pixel 7 Pro byl v podstatě suchý, Nokia 7.1 byla víceméně zničená. Telefony iPhone 13 a Pixel 3 byly někde mezi. Je však nutné vzít v úvahu, že se jednalo o starší telefony, jejichž těsnění mohlo být ovlivněno časem. Vždy, když se telefon namočí, je to značné riziko, jehož potenciální následky se v průběhu času zvyšují.

Zvuk dokáže vypudit vodu z vytopeného mobilu

Co se týče schopností videa z YouTube, důkazy jsou poměrně jasné: funguje! Byť jenom trochu. Během přehrávání byly pořízeny detailní záběry reproduktoru a ve všech případech telefony okamžitě vyfoukly spršku kapek. Tento efekt netrval dlouho, ale bylo zřejmé, že voda, která by jinak nevyšla, byla vytlačena ven.

Zvuk dokáže vypudit vodu z vytopeného mobilu

Podobná videa tedy nejsou úplným řešením problému. Reproduktor telefonu je sice dostatečně silný na to, aby vytlačil kapalinu ven, ale nedokáže vyřešit problémy jinde v zařízení – zejména pod tlačítky, v USB portu nebo ve slotu na SIM kartu, což jsou další běžná místa, kam se voda dostane.

Pokud se nepovede kapalinu vypudit hned na první pokus, pak se kapky většinou přelévají tam a zpět. Videa, jejichž cílem je vypudit vodu z vytopeného mobilu, tedy tak nějak fungují – nemohou uškodit, ale určitě nejsou způsobem, jak dostat veškerou vodu ven.

To může být důvod, proč výrobci mobilů nenabízejí funkci vypuzení vody z telefonů, zatímco u chytrých hodinek ano. Hodinky mají méně dutin a otvorů než telefony, díky čemuž je lze navrhnout tak, aby vypudily vodu z dutin. U telefonů jsou reproduktory umístěny na spodní a horní straně, což znamená, že se zvuk nedostane k dutinám, jako je slot na SIM kartu.

Zkoušeli jste někdy vypudit vodu z vytopeného mobilu pomocí videa?