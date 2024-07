IKEA uvedla nový senzor úniku vody pod názvem BADRING

Jedná se o komponentu pro chytrou domácnost IKEA Home Smart

Senzor se jednoduše používá a přitom může být hodně užitečný

IKEA rozšířila nabídku produktů pro chytrou domácnost o zajímavý a užitečný prvek, a to senzor úniku vody BADRING (605.043.52). Jedná se o velice jednoduché zařízení, které položíte na podlahu do místnosti, kde se obáváte úniku vody. Může to být typicky koupelna s automatickou pračkou, v mém případě jsem ho umístil pod naše nové akvárium.

Senzor je třeba připojit k bráně DIRIGERA (105.034.06) a nastavit, co se má stát, když senzor detekuje vodu. Detekce je velmi jednoduchá. Senzor má vyvedené dva kontakty, a když dojde k jejich vodivému spojení, vyhodnotí to jako alarm.

Senzor je tvořen malým kvádrem, do kterého vložíme baterii, a který má na horní straně mřížku reproduktoru a na spodní straně otevřené kontakty. Jejich vodivým spojením se vyvolá poplach.

Při alarmu začne senzor pípat a zároveň je možné na něm navázat akci v aplikaci IKEA Home Smart. Na výběr máme upozornění a akci se světly. Podle návodu je možné reagovat i zvukem, ale protože nemám žádné zvukové zařízení ze systému IKEA Smart, nemám takovou možnost v nabídce.

IKEA BADRING

A takto to vypadá v praxi. Senzor je velmi citlivý, pro vyvolání poplachu stačí spojit kontakty vlhkým prstem. Při detekci přijde na mobil oznámení a zároveň pohasnou světla. Toho si všimnu, i když budu mít na uších sluchátka a mobil v režimu nerušit.

Ve videu jsem kromě aplikace IKEM Smart Home použil také Home Assistant spojený s Home Assistant Green, který umožňuje mnohem širší výběr akcí, než originální aplikace. Na rozdíl od ní ho ale bez předplatného nelze ovládat odkudkoliv. Pokud vás téma Home Assistanta zajímá, před rokem jsme psali podrobnou recenzi verze Yellow.

Cena a dostupnost

Senzor se dá koupit ve všech prodejnách IKEA a samozřejmě také na e-shopu IKEA.cz. Pozor, kromě senzoru potřebujete také bránu DIRIGERA a mikrotužkovou baterii (AAA).

Hlídáte doma únik vody?

Zdroj: IKEA, vlastní