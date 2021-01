Nainstalujte si YouTube na počítač jako aplikaci PWA. Jak na to?

Pokud často používáte YouTube na počítači tak vás dnešní novinka od Google potěší. YouTube je teď totiž možné nainstalovat ve formě aplikace PWA přímo na váš počítač. Odpadá tak neustálé hledání toho správného okna mezi otevřenými záložkami v prohlížeči. Jak na to a jaké to má další výhody?

Čím dál více Google služeb je možné nainstalovat jako PWA aplikace. Google nedávno například zrušil původní aplikaci Google Keep a převedl ji právě do moderní formy PWA. Pokud míváte v prohlížeči zároveň otevřených mnoho stránek, tak se pro vás PWA aplikace mohou stát vysvobozením. Ikona nové YouTube PWA aplikace se totiž objeví přímo v liště s aplikacemi vašeho operačního systému. Každá PWA aplikace se také otevře ve svém vlastním okně, a to bez prvků internetového prohlížeče jako je adresní řádek, tlačítka nebo nainstalovaná rozšíření. Pokud na webu uvidíte odkaz na YouTube video je také možné kliknout na odkaz pravým tlačítkem a z kontextové nabídky vybrat „Otevřít v aplikaci YouTube“ (tato možnost nemusí být dostupná ve všech OS).

Pokud si v Google Chrome otevřete stránky YouTube.com tak v adresním řádku napravo vedle hvězdičky uvidíte ikonu malého znaku plus. Po kliknutí dostanete možnost nainstalovat PWA aplikaci YouTube. Na obrázku můžete vidět jaký rozdíl je mezi YouTube na webu a když je spuštěný jako PWA aplikace. Pokud byste chtěli aplikaci odinstalovat tak v horní liště kliknout na ikonu tří teček (menu) a vybrat „Odinstalovat aplikaci“. Jako PWA je již například dostupná také služba YouTube Music.

Jak často využíváte PWA aplikace jako je teď YouTube?

Zdroj: 9to5google