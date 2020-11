Aplikace Google Keep pro Chrome končí. Řekneme vám jak ji nahradit

Google brzy ukončí podporou aplikací pro svůj prohlížeč Chrome. Jednou z nejoblíbenějších je aplikace na poznámky Google Keep. Naštěstí existuje způsob, jak si aplikaci uchovat pohodlně přístupnou z plochy počítače. Jak použít nový formát aplikace Google Keep pro Chrome?

Tato změna se vás nedotkne, pokud používáte Google Keep jen na telefonu s Androidem. Pokud ale tuto aplikaci využíváte i na počítači, tak jste si možná zvykli přistupovat k ní pohodlně z plochy. Vždy je samozřejmě možné otevřít Google Keep v prohlížeči Chrome, ale není to tak pohodlné řešení jako mít zástupce aplikace přímo v dolní liště aplikací. Mnoho let to bylo možné díky existenci aplikací pro Google Chrome. Ty teď ale končí a Google u svých služeb přechází na řešení pomocí standardu PWA (Progresivní webové aplikace). Jedná se o standard pro webové aplikace, které se na desktopu dokáže chovat jako nativní aplikace pro operační systém. Ikonu aplikace Google Keep tak můžete mít umístěnou třeba na ploše nebo v dolní liště aplikací. Okno aplikace se pak spouští samostatně a mimo internetový prohlížeč.

Pokud máte na počítači nainstalovaný Google Chrome 86, tak vás aplikace Google Keep po spuštění upozorní na končící podporu. V horní části zobrazí červené okénko. Pokud kliknete na možnost „Aktualizovat na keep.google.com“ tak vám bude hned nabídnuta instalace nové PWA aplikace. Pokud proces přechodu dokončíte, tak ale stará aplikace pro Chrome ihned přestane fungovat. Zatím je to asi jediná cesta, jak se k nové Google Keep PWA aplikaci pro Chrome dostat. Google novou PWA aplikaci nejspíš začne plošně nabízet v blízké době.

Zdroj: androidcentral