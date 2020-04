Máte YouTube premium? Možná jste vyhráli přístup do Google Stadia Pro

Jestli patříte mezi uživatele prémiového prostředí na portálu YouTube, možná máte právě teď v příchozí poště velmi příjemné překvapení. Google se rozhodl zviditelnit svou platformu pro cloudové hraní tím, že náhodně vybraným placeným uživatelům YouTube poskytne zdarma tříměsíční přístup do Stadia Pro. Tato vyšší a placená varianta služby umožňuje například hraní některých her úplně zadarmo, ve 4K a se zvukovým výstupem ve formátu 5.1. A navíc zaručuje i slevy na nákup nových her. Uživatelé YouTube premium, kteří vyhráli, by měli tuto informaci najít právě ve své e-mailové schránce. Google jim zprávy rozeslal touto cestou.

Možnost tříměsíčního volného vstupu do Stadia Pro by měli mít YouTube premium uživatelé, kteří tuto herní platformu ještě nepoužívají. Google se tedy snaží zajímavou cestou k platformě přilákat více uživatelů. Jakmile uplynou tři měsíce bezplatného užívání Pro výhod, bude služba uživateli účtovat standardních 9,99 dolaru (cca 255 Kč)měsíčně. Není to ovšem nijak závazné a přístup do této prémiové sekce je možné kdykoli zrušit. Nutno podotknout, že Pro varianta je součástí startovacího balíku Premiere Edition. Ten jediný se dá nyní koupit. Klasická Stadia Base bude teprve spuštěna. I když ještě není služba v ČR oficiálně dostupná, předpokládáme, že mezi uživateli placeného YouTube snad nevybíral Google podle příslušnosti k různým státům.

Máte YouTube premium? Vyhráli jste?

Zdroj: droid-life