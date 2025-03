YouTube umožní uživatelům Premium sdílet videa bez reklam. Zatím jen v testu a jen některým

Uživatelé YouTube se dělí na tři skupiny. Nejvíce oblíbení u Google jsou uživatelé, kteří si platí Premium. Ti mají videa úplně bez reklam. Další skupina neplatí nic, ale i zde najdeme rozdíly. Část uživatelů poctivě sleduje reklamy – dobrá, možná si mezitím skočí do sprchy – a poslední skupina reklamy nějak blokuje.

YouTube Premium

Google nyní testuje možnost sdílení odkazů tak, že pokud ho sdílí uživatel YouTube Premium, nezobrazí se příjemci reklamy, i když sám Premium neplatí. Uživatelé YouTube Premium takto mohou sdílet 10 videí měsíčně. Pokud by takový odemčený odkaz poslali někomu, kdo už Premium má, nezapočítá se do limitu.

Muž sleduje YouTube Premium

Celá věc má ale dva háčky. Oba souvisí s dostupností. Možnost sdílení odemčených odkazů nemají všichni uživatelé Premium. Jedná se o test a není jasné, podle jakých kritérií se členové testu vybírají. Snad ještě větší háček je v lokalitě. Test je totiž omezen na Argentinu, Brazílii, Kanadu, Mexiko, Turecko a Velkou Británii.

Kdy, za jakých podmínek a jestli vůbec se test rozšíří, případně jestli se tato možnost dostane ke všem jako běžná funkce, je zatím ve hvězdách. Určitě by sel jednalo o zajímavou možnost. Navíc by tak mohli neplatící uživatelé přivonět k YouTube bez reklam a kdo ví? Třeba si za to díky zkušenosti budou více ochotní zaplatit.

Máte YouTube Prémium?

Zdroj: Android Authority