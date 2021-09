YouTube konečně testuje offline sledování (stahování) videí

Předpokládáme, že už jste někdy v životě byli v situaci, kdy se vám hodilo stáhnout video z YouTube. A taky se dá asi čekat, že jestli si rozumíte s vyhledáváním na Googlu, nebyl pro vás velký problém najít k tomu vhodný nástroj. V různých koutech internetu je jich k dispozici několik od méně po více efektivní a podezřelé. Jak se zdá, dost možná do budoucna nebude tento úkon aplikaci či web třetí strany vyžadovat. Alespoň u platících uživatelů. YouTube Premium pro stolní počítače totiž testuje oficiální možnost stahování a tedy i offline sledování videí.

Novinku, která je do 19. října zatím mezi experimentálními funkcemi, můžete sami vyzkoušet. Po přihlášení k YouTube Premium běžte na adresu youtube.com/new a zapněte si Stahování videí z prohlížeče. Poté se vám u jakéhokoli videa (podmínkou je ještě nejnovější Chrome, Edge či Opera) objeví tlačítko Stáhnout, které uloží video do paměti počítače. Podobně jako třeba u mobilního Spotify ale nejde o soubor, který by šel přehrát někde jinde.

Všechna stažená videa se dají spustit z nabídky Stažené, která se objeví vlevo v menu. Uložená videa zde budou neustále k dispozici, pokud bude váš počítač alespoň jednou za měsíc (za 30 dní) připojen k internetu. Na výběr jsou také čtyři různé úrovně kvality od 144p po 1080p. Uložený obsah je zde možné jedním kliknutím komplet vymazat.

Jak často stahujete videa z YouTube?