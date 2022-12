Zvolte, co chcete v bezplatném YouTube Music. Klidně i tamtu věc…

Vývojáři mobilních aplikací a provozovatelé online služeb dávají při zavádění novinek občas prostor i koncovým uživatelům, aby předem dali vědět, jakou funkci by si při některé z budoucích aktualizací přáli. Ne vždy je hlas lidu dokonale vyslyšen, ale často opravdu rozhodne. Snad by tomu tak mohlo být i případě hlasování, které teď na Twitteru rozjeli vývojáři YouTube Music. Ti se fanoušků ptají, jaká funkce by byla nejzajímavější pro uživatele bezplatné verze této služby. A možnosti to rozhodně nejsou marné.

okay round #2:

what feature do you want the most on ad-supported @youtubemusic?👀

(if we missed anything, let us know in the comments!)

