Teprve před pár měsíci jsme pro vás testovali hodinky Xiaomi Watch S1 a už tu máme druhou generaci. Jde o ty nejlepší hodinky, které umí Xiaomi aktuálně vyrobit a mají konkurovat tomu nejlepšímu, co je na trhu s wearbles k dispozici. Pojďme se tedy společně mrknout na to, co všechno umí.

Začneme velikostmi a displejem. Xiaomi Watch S2 budou k dostání ve dvou variantách – 42 a 46 mm, přičemž menší verze se pochlubí s 1,32palcovým displejem, větší s 1,43palcovým. Oba dva mají rozlišení 466 x 466 pixelů, což je solidní hodnota. Nechybí dvě tlačítka, kterými budete (kromě dotykového displeje) hodinky ovládat, avšak stejně jako minulý rok zde není otočná korunka.

Co se týče sledování zdraví a sportu, jsou Xiaomi Watch S2 vybaveny nejrůznějšími senzory, které měří srdeční tep, SpO2, stres a spánek, ale také složení těla. Můžete tedy zjistit, jaký máte tělesný tuk, hmotnost kosterního svalstva či vody. Stejně jako třeba u Galaxy Watch5 se měří přiložením dvou prstů na boční tlačítka. Hodinky umí mimo jiné změřit také teplotu pokožky a menstruační cykly. Sportovce pak potěší podpora více než 100 sportovních režimů.

Xiaomi Mi Watch S2 Unboxing & Full Tour!

Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru můžeme stejně jako minulý rok počítat s hlasovými hovory skrz Bluetooth, GPS (Beidou, GLONASS, GALILEO a QZSS) a NFC. Větší varianta má na jedno nabití vydržet až 12 dní běžného používání, menší verze vydrží týden. V obou případech jde o slušné hodnoty. Základní 42 mm verze začíná na v přepočtu asi 3 300 korunách, větší varianta je asi o tři stovky dražší. Téměř jistě se podívají hodinky i k nám do Evropy, ale ještě nějakou dobu si na ně budeme muset počkat.

Jak se vám líbí nové hodinky od Xiaomi?

Zdroj: gizmochina.com