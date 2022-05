U měření tepové frekvence a SpO2 je na výběr, zda se mají analyzovat nepřetržitě, nebo jen v běžných intervalech. V případě okysličení se dá měření omezit jen na spánek. V systému je přítomen budík (díky silným vibracím velmi spolehlivý), ale je škoda, že se neumí spouštět podle fáze spánku. Jak už zaznělo, v nabídce je opravdu velká spousta ciferníků, ale žádný z nich bohužel není nijak více interaktivní. Tím je myšleno, že statistické prvky na hlavní obrazovce neotevírají rovnou vlastní nabídky, ale musíte je hledat v klasických menu. Někomu se rovněž nebude líbit, že při spuštěné aktivitě se nedá dostat zpět do systému pro vyřizování jiných věcí. K dispozici je pouze ovládání hudby.

Co je skvělou zprávou, tak oboje hodinky mají nejen NFC modul, ale prostřednictvím partnerství s MasterCard také oficiální podporu pro placení touto technologií i v ČR. Na seznamu podporovaných bank se podle aplikace (web zmiňuje i mBank) nachází ČSOB a mezinárodní Curve. Zkoušel jsem do Mi Pay dostat kartu od druhé jmenované a do této chvíle se mi bohužel nepodařilo ji přidat. A to ani po cca pěti pokusech.

Z internetových diskuzí vyplývá, že nejde o ojedinělý problém, ale objevuje se pouze u některých uživatelů a za nejasných podmínek. Někdy prý stačí jen restart telefonu, což u mě ovšem nezabralo. Xiaomi tedy nelže, ale jsou tu nemalé problémy. Pokud si někdo koupí Xiaomi Watch S1 nebo Watch S1 Active přímo kvůli placení, může být nemile překvapený.

Příjemná výdrž

Velmi milá je naopak výdrž obou modelů hodinek na jedno nabití. Oproti předchozím Mi Watch je sice snížená, oficiálně dvanáctidenní, ale i tak se bavíme o pohodlném používání v délce hravě přesahující jeden týden, pokud nebudete baterii ždímat neustálými měřeními tepu či okysličení. Nejde o stejně oslnivé hodnoty jako třeba u Huawei hodinek, ale naopak v porovnání s Galaxy Watch jde o naprostý luxus.

Jak jsem zmínil v úvodu, dražší Watch S1 k sobě mají bezdrátovou magnetickou nabíječku, což mimo jiné znamená, že samotné hodinky mají možnost se nabíjet díky standardu Qi i jinde. Například na zádech Galaxy S21 Ultra, což mám vyzkoušené. Model Watch S1 Active je odkázaný na svůj vlastní kulatý adaptér se dvěma kontakty. U obou hodinek je doba nabíjení cca dvouhodinová.

Cena a dostupnost

Varianta Watch S1 se dá sehnat v černé a stříbrné barvě a oficiální e-shop je prodává za 5 490 Kč. Sportovnější model Watch S1 Active je kromě černé k dostání i v bílé a modré a Xiaomi jej má v nabídce za 4 290 Kč.

Závěrečné hodnocení

Nové Xiaomi hodinky nemají po technické stránce moc šancí oslnit či ohromit, nicméně disponují klasickou výhodou, která je pro tuto čínskou značku ikonická. Za zařízení stejných kvalit jako od konkurence si řekne méně peněz, takže lidem, kterým uvedené parametry a vychytávky postačují, nasadí po právu brouka do hlavy. Když se výrobci podaří zapracovat například na odpovídání na zprávy, jistějším přidávání platební karty nebo možnosti hledat rovnou v kontaktech, budou to mít nejbližší konkurenti skutečně těžké.

Klady + ověřený design

+ kvalitní displej

+ výdrž baterie

+ šikovné widgety

+ možnost volání

+ cena



Zápory – omezené interakce

– problémy s nastavením Mi Pay

– uzavřenost systému

