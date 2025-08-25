Maličký senzor teploty a vlhkosti Xiaomi míří do Evropy! Výdrž baterie vás dostane Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi vypustilo do Evropy miniaturní senzor teploty a vlhkosti za 15 euro Monitor 3 Mini je výrazně menší než standardní verze, kterou už v Česku známe Baterie vydrží neuvěřitelné 3 roky, což je dvojnásobek větší verze Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Zatímco v Česku si můžeme koupit standardní Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 za zhruba 260 korun, do Evropy dorazila jeho miniaturní verze, o níž jsme vás v minulosti informovali. Monitor 3 Mini je k dispozici v Německu za 14,99 euro (přibližně 370 Kč) a brzy by se měl objevit i u nás. Co nabízí a vyplatí se počkat? Polovina velikosti, stejné funkce Nový Monitor 3 Mini měří pouhých 53 × 45,3 × 13 milimetrů a váží směšných 30 gramů. Pro představu – je to zhruba jako větší klíčenka. Oproti standardní verzi, kterou už v Česku známe, je to výrazné zmenšení. Přesto si zachovává 2,1palcový displej, který zobrazuje teplotu s přesností na 0,1 °C a vlhkost na 1 procento. Hodnoty se aktualizují každých 6 sekund, což je dostačující pro domácí použití. Stejně jako větší bratr se připojuje přes Bluetooth do aplikace Xiaomi Home, kde můžete sledovat historická data a hlavně – propojit senzor s další chytrou domácností. Když teplota klesne pod nastavenou hodnotu, může se automaticky zapnout topení. Když vlhkost přesáhne limit, spustí se odvlhčovač. Překvapivá výdrž baterie Zatímco standardní Monitor 3 vydrží na knoflíkovou baterii CR2450 zhruba rok a půl, miniaturní verze překvapivě nabízí až tři roky provozu. Je to dáno pravděpodobně menším displejem a optimalizovanější elektronikou. V praxi to znamená, že senzor nainstalujete a na několik let na něj můžete zapomenout. KOUPIT VĚTŠÍ SENZOR ZA 259 KČ Xiaomi začalo s prodejem v Německu a Maďarsku, podpůrné stránky se objevily také ve Francii a Velké Británii. Do Česka by Mini verze mohla dorazit během několika týdnů až měsíců – záleží, jak rychle se dostane do portfolia místních distributorů. Mini nebo standardní verze? Zajímavá situace nastane, až se Mini verze dostane k nám. Standardní Monitor 3 totiž stojí okolo 260 korun a nabízí větší displej, který kromě teploty a vlhkosti zobrazuje také datum, čas a emotikon znázorňující úroveň komfortu. Mini verze tyto doplňkové informace postrádá. Německá cena 15 euro naznačuje, že u nás by Mini verze mohla stát kolem 350-400 korun. To je paradoxně více než za větší model. Pokud nepotřebujete vyloženě miniaturní rozměry (třeba do koupelny nebo malé spíže), standardní verze dává větší smysl – má větší displej s více informacemi a stojí méně. KOUPIT VĚTŠÍ SENZOR ZA 259 KČ Na druhou stranu, výdrž baterie u Mini verze je lákavá. Pokud plánujete senzor umístit někam, kde je výměna baterie komplikovaná (půda, sklep, venkovní krytý prostor), může být Mini verze praktičtější volbou. Také se hodí do menších prostor, kde by standardní model působil příliš mohutně. Máte zkušenost s podobnými senzory? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář evropa senzor Xiaomi Xiaomi Home Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024