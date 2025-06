Maličký senzor teploty a vlhkosti od Xiaomi míří do Evropy. Bude extrémně levný

Začátkem roku na čínském trhu vyšel maličký senzor teploty a vlhkosti Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini, který zaujme především svými kompaktními rozměry, vysokou přesností měření a neuvěřitelně dlouhou výdrží na baterii. Jelikož se nyní objevil na globálním webu výrobce, mohl by se už brzy objevit v evropských zemích včetně Česka. Očekává se přitom, že cenou velmi příjemně potěší.

Kompaktní design s velkým displejem

Nový senzor se pyšní kompaktními rozměry 53 × 45,3 × 13 mm, přičemž nabízí výrazně větší displej než Temperature and Humidity Monitor 2 (zároveň však zaostává za loňskou „trojkou“). LCD panel o velikosti 2,1″ je obklopen tenkým rámečkem o šířce pouhých 5,1 mm, což zajišťuje vyšší poměr obrazovky k tělu zařízení. Díky tomu je sledování údajů o teplotě a vlhkosti mnohem pohodlnější.

Zařízení je vyrobeno z odolného ABS materiálu, který je nejen bezpečný a ekologický, ale také vydrží každodenní používání. Přestože je monitor extrémně lehký, nechybí mu ani praktický stojánek nebo oboustranná lepicí páska pro montáž na zeď, takže jej lze umístit prakticky kamkoliv – do ložnice, obývacího pokoje, kanceláře nebo třeba do dětského pokoje.

Přesné měření a dlouhá výdrž baterie

Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini je vybaven vysoce přesným digitálním senzorem, který dokáže rychle a spolehlivě detekovat i drobné změny teploty a vlhkosti. Displej zobrazuje teplotní změny s přesností na 0,1 °C a změny vlhkosti s přesností 1 % RH. Údaje jsou aktualizovány každých 6 sekund, což zajišťuje, že máte vždy aktuální přehled o prostředí kolem vás.

Největším trumfem nového monitoru je však jeho extrémně dlouhá výdrž na baterii. Zařízení je napájeno knoflíkovou baterií CR2450, která ve standardním režimu vydrží až 2 roky provozu. Pokud aktivujete úsporný režim, výdrž se prodlouží dokonce až na 3 roky, což je o 50 % více než u standardního režimu. V úsporném režimu se však může snížit rychlost automatických aktualizací teploty a vlhkosti.

Chytré propojení s dalšími zařízeními

Po připojení k aplikaci Xiaomi Home a spárování s Bluetooth Mesh bránou (gateway) získá monitor řadu chytrých funkcí. Můžete například nastavit automatické zapínání ventilátoru při vysokých teplotách nebo spuštění zvlhčovače vzduchu, když klesne vlhkost pod nastavenou úroveň. Aplikace také umožňuje sledování historických dat – zařízení samo ukládá údaje o teplotě a vlhkosti až na 3 měsíce, zatímco cloudové úložiště je uchovává až po dobu 6 měsíců.

Monitor navíc používá roztomilé obličeje pro indikaci úrovně komfortu prostředí. Na první pohled tak poznáte, zda jsou podmínky v místnosti ideální, nebo by bylo vhodné je upravit.

Cena a dostupnost

Zatímco oficiální cenu pro český trh zatím neznáme, v Číně se Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini prodává za pouhých 35 jüanů, což je v přepočtu přibližně 100 Kč. Pokud by se podobná cena udržela i v Evropě, šlo by o mimořádně dostupný chytrý doplněk do domácnosti. O případné dostupnosti v našich končinách zatím Xiaomi neinformovalo.

Jak se vám líbí nový senzor od Xiaomi?

Zdroj: Xiaomi