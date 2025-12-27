Xiaomi ukázalo nadupanou obrazovku pro ovládání chytré domácnosti. Zaujme obřím displejem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo chytrou obrazovku Smart Home Screen 11 s cenou 1 299 jüanů (asi 3 800 Kč) Novinka disponuje 11" displejem, 8jádrovým procesorem a 6 GB RAM s odezvou pod 200 ms Zařízení ovládá přes 6 000 smart zařízení i klasických spotřebičů pomocí infračerveného vysílače Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo své portfolio smart home produktů o dosud nejpokročilejší ovládací centrum pro chytrou domácnost. Xiaomi Smart Home Screen 11 se pyšní velkým displejem, výkonným hardwarem a schopností řídit tisíce zařízení jedním hlasovým povelem. V Číně se prodává za 1 299 jüanů, což v přepočtu odpovídá přibližně 3 800 korunám. Velký displej v kompaktním těle Oproti tradičním chytrým obrazovkám s reproduktory pod displejem zvolilo Xiaomi jiný přístup – reproduktory umístilo na zadní stranu. Díky tomu se podařilo zmenšit celkový objem zařízení o 35,5 % oproti předchůdci. Samotný 11″ panel s rozlišením 1920 × 1200 pixelů zabírá 82 % čelní plochy a nabízí jas 400 nitů s kontrastem 1500:1. Poměr stran 16:10 se hodí jak pro sledování videí, tak pro ovládání chytré domácnosti. Obrazovka disponuje certifikací TÜV Rheinland pro nízké vyzařování modrého světla, takže by neměla tolik unavovat oči při delším používání. Součástí je také 8Mpx kamera s fyzickou krytkou pro videohovory. Výkon a rychlost odezvy Pod kapotou tiká 8jádrový procesor doplněný o 6 GB operační paměti a 32GB úložiště pro hudbu a offline mapy. Xiaomi uvádí, že rychlost probuzení hlasového asistenta se zlepšila o 65 % a celková odezva systému klesla pod 200 milisekund. O zvuk se starají 4 reproduktory rozdělené do vysokofrekvenčního a středně-basového pásma. Zařízení běží na nejnovějším systému Xiaomi HyperOS 3, který přináší vylepšené uživatelské rozhraní a plynulejší animace. Podporuje také Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4 GHz a NFC. Centrum pro ovládání celé domácnosti Hlavní devízou Smart Home Screen 11 je schopnost ovládat smart zařízení kompatibilní s aplikací Mi Home, kterých je podle výrobce více než 6 000. Díky integrovanému infračervenému vysílači zvládne řídit i dalších údajně 6 000 klasických spotřebičů, jako jsou klimatizace nebo televizory bez Wi-Fi. Xiaomi ukázalo skvělou sadu reproduktorů k PC. Hlavní jednotku s RGB prvky doplňuje bezdrátový subwoofer Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Zařízení funguje jako lokální hub s podporou Xiaomi Mesh 2.0, což zajišťuje stabilnější spojení s chytrými zařízeními v domácnosti. Vestavěný hlasový asistent rozumí 7 čínským dialektům a umožňuje ovládat více zařízení jedním příkazem – například „vypni světla a nastav klimatizaci na 22 stupňů. Dorazí i k nám? Xiaomi Smart Home Screen 11 je zatím k dispozici pouze v Číně a výrobce neoznámil plány na globální uvedení. Podobné produkty pro ovládání chytré domácnosti nicméně Xiaomi do Evropy obvykle nepřináší, takže bychom se novinky v tuzemských obchodech pravděpodobně nedočkali. Třeba nás ale tentokrát společnost překvapí… Uvítali byste podobné ovládací centrum pro chytrou domácnost na českém trhu? Zdroje: Xiaomi, MyDrivers, ITHome O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost čína Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.