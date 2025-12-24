Xiaomi ukázalo skvělou sadu reproduktorů k PC. Hlavní jednotku s RGB prvky doplňuje bezdrátový subwoofer Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo sadu Redmi Computer Speaker 2 Pro s bezdrátovým subwooferem za 499 jüanů Sestava kombinuje dva 10W reproduktory s 96mm basovou jednotkou a RGB podsvícením Reproduktory podporují USB, Bluetooth 5.3 i AUX připojení a obsahují vestavěný mikrofon Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo své portfolio audio produktů o novou sestavu Redmi Computer Speaker 2 Pro, která v Číně právě startuje v předprodeji. Sada kombinuje hlavní reproduktory s bezdrátovým subwooferem a cílí na uživatele, kteří hledají lepší zvuk u počítače za rozumnou cenu. V přepočtu vychází na necelých 1 500 Kč. Dva reproduktory s nakloněnými měniči Bezdrátový subwoofer s hlubokými basy Konektivita a zvukové režimy Cena a dostupnost Dva reproduktory s nakloněnými měniči Hlavní jednotka obsahuje dva 10W reproduktory s oválnými měniči a dvojicí pasivních basových radiátorů. Xiaomi zvolilo 53° náklon, který směruje zvuk přímo k uším sedícího uživatele. Reproduktory prošly certifikací CGEC Golden Ears, což je čínský standard pro kvalitu poslechu ověřený slepými testy. Na těle hlavních reproduktorů najdeme 24 RGB LED diod, které lze synchronizovat s hudbou. K dispozici je šest přednastavených světelných efektů. Ovládání zajišťuje boční otočný volič pro hlasitost, přepínání zvukových režimů a nastavení podsvícení, doplněný o dvě tlačítka na horní straně. Bezdrátový subwoofer s hlubokými basy Součástí sady je bezdrátový subwoofer s vlastním napájením. Ten disponuje 96mm basovou jednotkou s dlouhým zdvihem a akusticky laděným bassreflexovým otvorem. Xiaomi udává dolní hranici frekvenčního rozsahu 60 Hz, což by mělo zajistit solidní basovou základnu pro filmy i hudbu. Subwoofer se k hlavním reproduktorům připojuje bezdrátově přes 2.4GHz spojení a z výroby je již spárovaný – stačí tedy zapnout a funguje. Na těle nese 5 RGB LED, které se synchronizují s hlavní jednotkou. Konektivita a zvukové režimy Reproduktory nabízejí tři způsoby připojení: USB pro digitální přenos zvuku z počítače, Bluetooth 5.3 pro bezdrátové spojení s telefonem či tabletem a klasický 3,5mm AUX vstup. Sada obsahuje také vestavěný mikrofon s technologií potlačení ozvěny (AEC) a možnost připojení externího mikrofonu přes 3,5mm jack. Xiaomi za dva dny představí svůj nejlepší telefon! Mimo něj se ukážou také prémiové hodinky a parádní sluchátka Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Zpracování zvuku zajišťuje DSP čip s pěti přednastavenými ekvalizéry pro různé typy obsahu – od her přes filmy až po hudbu. Pro pokročilejší nastavení lze stáhnout ovládací software s detailní konfigurací zvukových parametrů. Cena a dostupnost Sada Redmi Computer Speaker 2 Pro je v Číně dostupná ve dvou barevných variantách – Graphite Black a Metal Silver. Cena činí 499 jüanů, což v přepočtu odpovídá přibližně 1 500 Kč. Zda se reproduktory dostanou i na evropské trhy, zatím Xiaomi neoznámilo. Pořídili byste si takové reproduktory k počítači? Zdroje: ITHome, MyDrivers O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína Redmi reproduktor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024