Xiaomi za dva dny představí svůj nejlepší telefon! Mimo něj se ukážou také prémiové hodinky a parádní sluchátka Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 25. prosince představí kromě vlajkového telefonu také hodinky Watch 5 a sluchátka Buds 6 Hodinky nabídnou EKG a unikátní EMG senzor pro měření elektrické aktivity svalů Sluchátka Buds 6 vsadí na bezztrátový zvuk a AI překlad v reálném čase Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Vánoce u Xiaomi letos rozhodně nebudou tiché. Čínský gigant si na 25. prosince nachystal velkou show, kde hlavní roli sice zahraje Xiaomi 17 Ultra, ale v jeho stínu se představí i dvojice zajímavých doplňků – prémiové hodinky Xiaomi Watch 5 a bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 6. Watch 5: nerez, safír a senzor, který jinde nenajdete Nové hodinky Xiaomi Watch 5 míří jednoznačně do prémiového segmentu. Tělo je vyrobené z nerezové oceli, displej chrání oboustranné safírové sklo a uvnitř tiká čipset Qualcomm Snapdragon W5. To vše naznačuje, že Xiaomi chce konkurovat zavedeným hráčům typu Samsung Galaxy Watch nebo Apple Watch. Zajímavější než prémiové materiály jsou ale zdravotní funkce. Kromě očekávaného EKG hodinky nabídnou i EMG senzor – tedy elektromyografii, která měří elektrickou aktivitu svalů. V medicíně se tato technologie používá pro diagnostiku nervových a svalových onemocnění, Xiaomi ji ale pravděpodobně nasadí spíše pro sportovní analýzu a optimalizaci tréninku. Jak přesně bude EMG v praxi fungovat a co konkrétně uživatelům přinese, zatím Xiaomi neprozradilo. Jde nicméně o funkci, kterou u běžných smartwatch prakticky nenajdete – a právě to by mohlo být hlavní lákadlo pro náročnější uživatele. Buds 6: bezztrátový zvuk a tlumočník v uchu Sluchátka Xiaomi Buds 6 pokračují v nastoleném trendu. Hlavním tahákem má být bezztrátový bezdrátový přenos zvuku, což ocení především audiofilové, kteří nechtějí dělat kompromisy. K tomu Xiaomi přidává AI překlad v reálném čase – funkci, kterou už známe z modelů řady 15 a která se postupně stává standardem vlajkových sluchátek. Podle teaseru budou Buds 6 dostupné ve třech barvách: černé, bílé a růžové. Aktivní potlačení hluku Xiaomi explicitně nezmiňuje, ale u prémiových TWS sluchátek v roce 2025 by jeho absence byla přinejmenším překvapivá. Evropa si počká do jara Zatímco čínští zákazníci si budou moci nové produkty objednat hned po vánočním představení, Evropa bude muset být trpělivá. Xiaomi zatím termín pro náš trh neoznámilo, ale podle dosavadních zvyklostí lze očekávat uvedení během veletrhu MWC v Barceloně, který se koná začátkem března. Co říkáte na novinky od Xiaomi? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky sluchátka wearables Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.