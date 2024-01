V základním menu vás mixér láká na některý z doporučených receptů, které si můžete s jeho pomocí připravit. Bohužel, veškeré nabídky související s mixérem – recepty nevyjímaje – jsou v angličtině. Rovněž je škoda, že se zde nenalézá více receptů. Takto jde spíš o inspiraci, co můžete v Xiaomi Smart Blender připravit, než o nějakou databázi receptů. Každý recept je pak nejen ve formě textu, ale provází jej i obrázkový návod a přiřazený adekvátní programu pro vaření. Tyto programy lze pochopitelně spouštět i samostatně.

Konkrétně pak máte na výběr ze 7 programů pro přípravu pokrmů plus jednoho pro udržování pokrmů teplých:

Džem

Ovoce a zelenina

Smoothie

Krémová polévka

Polévka s kousky

Milkshake

Sojové mléko

Udržování teploty

Zkušenosti z reálného použití

Musím přiznat, že jsem byl na vaření s Xiaomi Smart Blender poměrně zvědavý. Rozhodně nejsem žádný Masterchef, nicméně čas od času rád něco uvařím. No a jelikož mezi mé nejoblíbenější polévky patří žampionový krém, měl jsem hned jasno, co připravím jako první. Na rovinu se přiznám, že jsem se nedržel přesně receptu v aplikaci, který mě úplně nepřesvědčil, ale trochu jsem si jej upravil. Vyjma přípravy zásmažky probíhala celá příprava krému v mixéru, do kterého víceméně stačilo jen umístit veškeré komponenty.

Následně jsem vybral v aplikaci patřičný program a nastavil, na kolika stupních a jak dlouho má Xiaomi Smart Blender polévku udržovat. Líbí se mi, že u každého programu předem víte, jak dlouho bude příprava trvat. Samotná příprava polévky v mixéru probíhala tak, že první přibližně 2/3 času se polévka vařila za občasného promíchání pomocí nožů na nízké otáčky. Až ke konci vaření pak došlo k mixování na vyšší výkon, které rovněž probíhalo v cyklech. Běh mixéru na vyšší otáčky je pak rovněž provázen vyšším hlukem, nejde určitě o nic zásadního, je však o něco hlučnější než běžný mixér o podobném výkonu, který používáme v domácnosti běžně.

A výsledek? Jednoduše vynikající. Krémová polévka byla dobře uvařená, dokonale rozmixovaná a krásně krémová. K samotnému vaření s Xiaomi Smart Blender tak mohu mít jen drobné připomínky. Problematická může být následující část a sice čištění. Jak jsem již zmiňoval výše, mixovací nůž nelze běžně odstranit a tím pádem se komplikuje i čištění varné nádoby. To je umocněno přítomností topného tělesa ve spodní části nádoby. Zde se mi při vaření lehce přichytila zásmažka, na což bylo automatické čištění nádoby krátké a kvůli nožům bylo poměrně obtížné nerezové dno dostatečně očistit. Nutno podotknout, že uživatel nemá příliš šancí přichycení pokrmu zabránit, jelikož ohřívání i promíchávání je plně v režii daného programu.

Závěr recenze Xiaomi Smart Blender

Chytrý mixér Xiaomi Smart Blender je šikovný pomocník prakticky do každé kuchyně. Díky integrovanému indukčnímu ohřevu může nalézt mnohem širší uplatnění, než běžné mixéry. Pochopitelně ale záleží na uživateli, zda pro tuto možnost bude mít využití či nikoli. Podobné je to i s jeho chytrými funkcemi. Upřímně sám nenacházím příliš scénářů, kde bych využil možnosti automatizace. Zrovna tak odložený start bych využil asi tak dvakrát do roka. Naopak možnost udržovat hotový pokrm teplý a to navíc při konkrétní teplotě se mi naopak líbí hodně.

Kouzlo je však v tom, že chytré funkce využívat můžete ale nemusíte – Xiaomi Smart Blender lze pohodlně používat i jako klasický mixér. Byť si dokážu představit, že někomu bude vyhovovat spíše ovládání s více tlačítky a piktogramy namísto displeje, neměl jsem během testování pocit, že jsem nucen vzít do rukou mobil a vše obsluhovat skrze něj. Navíc při ceně pohybující se okolo 2 500 Kč stojí Xiaomi Smart Blender podobně jako jeho podobně vybavení „hloupí“ kolegové.

Navíc kvalita připraveného jídla je velmi dobrá a jednotlivé rychlosti mixéru dělají přesně to, co výrobce slibuje – ať už si připravujete smoothie, vaříte krémovou polévku nebo mixujete oříškovou pastu. Trochu mě však zklamalo, že u jedné ze tří příprav teplého jídla došlo k lehkému připálení zásmažky. Nešlo o nic hrozného, ani to nijak neovlivnilo chuť, ale vzhledem ke špatně přístupnému dnu kvůli neodnímatelným nožům to při snaze očistit varnou nádobu zrovna nepotěší.

Klady + všestrané zařízení s možností ohřevu

+ rozumná cena

+ kvalitní zpracování

+ dostatečný výkon mixéru i ohřevu

+ odložený start a udržování teplého jídla

Zápory – neodnímatelné nože

– receptů by mohlo být více

– při jednom vaření došlo k lehkému připálení

– (recepty a aplikace v angličtině)



Hodnocení redakce: 75 / 100 %

Našli byste pro chytrý mixér využití?