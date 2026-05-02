Redmi Watch 6 už koupíte v Česku! Mají brutální výdrž, jasný AMOLED a existuje i NFC verze Hlavní stránka Zprávičky Redmi Watch 6 dorazily do Česka v klasické variantě za 2 399 Kč a NFC verzi za 2 899 Kč Hodinky disponují 2,07" AMOLED displejem s jasem 2 000 nitů a baterií s výdrží až 24 dní NFC verze umožňuje bezkontaktní platby přes Mastercard a Visa přímo ze zápěstí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.5.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Na nové Redmi Watch 6 jsme si v Evropě počkali poměrně dlouho. Čínské Xiaomi totiž novou generaci oblíbených levných chytrých hodinek představilo na domácím trhu už na podzim loňského roku, a tak se mnozí příznivci značky postupně začali ptát, kdy a v jaké podobě se podívají i k nám. Před pár dny jsme exkluzivně přinesli informace o cenách a variantách pro český trh, a nyní se hodinky konečně dají koupit u tuzemských prodejců. Cena a varianty: hodinky stojí pod 3 000 Kč NFC pro bezkontaktní platby konečně i u Redmi Velký AMOLED displej s jasem 2 000 nitů Druhé tlačítko, hliníkový rám a štíhlejší tělo Výdrž až 24 dní a chytré funkce z HyperOS Sport, zdraví a 150+ sportovních režimů Pro koho se Redmi Watch 6 hodí? Cena a varianty: hodinky stojí pod 3 000 Kč Redmi Watch 6 v základní variantě bez NFC vyjdou v Česku na 2 399 Kč. Zájemci si v tomto případě můžou vybrat z provedení Moonlight Silver (stříbrná s šedým páskem), Glacier Blue (stříbrná s modrým páskem) a Elegant Black (černá). Verze s NFC je o pětistovku dražší a stojí 2 899 Kč. U té si zájemci zatím nepřijdou na své v případě modrého provedení, jelikož je k dispozici jen ve stříbrné a černé barvě. Vzhledem k tomu, že předchozí Redmi Watch 5 startovaly na 2 599 Kč, jde u nové generace navzdory bohatší výbavě o příjemné zlevnění. Když pak vezmeme v potaz NFC verzi, kterou předchůdce na evropském trhu vůbec nedostal, jde o ještě lepší nabídku. NFC pro bezkontaktní platby konečně i u Redmi Pro mnoho uživatelů bude přidání NFC zdaleka nejdůležitějším přínosem nové generace. Redmi Watch 5 tuto technologii zcela postrádaly a u jejich nástupce konečně za příplatek 500 Kč získáte možnost bezkontaktních plateb přímo ze zápěstí. Xiaomi globálně uvádí podporu karet Mastercard a Visa, jejich dostupnost se ale liší podle země. Konkrétní seznam tuzemských bank, s nimiž si Redmi Watch 6 budou rozumět, prozatím český zástupce Xiaomi neuvedl. Pro představu, jak by to mohlo vypadat, lze odkázat na Xiaomi Watch S4 41mm, které jsme v redakci testovali. Ty v Česku spolupracovaly výhradně s kartami od ČSOB a mBank, takže majitelé karet od ostatních bank byli odkázáni na aplikaci Curve. Velký AMOLED displej s jasem 2 000 nitů Redmi Watch 6 si zachovávají hranatý tvar a 2,07″ úhlopříčku displeje, ale zúžily rámečky ze zhruba 4 mm na pouhé 2 mm po všech stranách. Výsledkem je 82% poměr displeje k tělu, díky čemuž působí hodinky modernějším dojmem. AMOLED panel pracuje v rozlišení 432 × 514 pixelů při hustotě 324 PPI a obnovovací frekvenci 60 Hz. Maximální jas dosahuje 2 000 nitů, což je dostatek i na čitelnost na přímém slunci. Novinkou je rovněž barevný Always-on Display, který běží na úsporné frekvenci 5 Hz a zobrazí čas i základní informace bez výrazného dopadu na výdrž. Druhé tlačítko, hliníkový rám a štíhlejší tělo Konstrukce prošla několika úpravami, které ocení uživatelé hledající solidní zpracování za rozumnou cenu. Otočná korunka s červeným akcentem se přesunula do horní části pravého boku a doplňuje ji nové funkční tlačítko umístěné níže. Jeden stisk otevře ovládací centrum, dlouhé podržení vyvolá menu pro vypnutí a trojité klepnutí spustí volání nouzovému kontaktu. Rám hodinek je vyrobený z vysokopevnostního hliníku, který má být oproti předchůdci o 40 % pevnější. Rozměry činí 46,45 × 40,03 × 9,94 mm, hmotnost bez řemínku se zastavila na pouhých 31 gramech. Řemínek lze díky rychloupínacímu systému vyměnit jediným stisknutím tlačítka. Výdrž až 24 dní a chytré funkce z HyperOS O výdrž hodinek se stará 550mAh baterie. Podle Xiaomi vydrží 24 dní v úsporném režimu, 12 dní při běžném používání s aktivním zdravotním monitorováním a 7 dní se zapnutým barevným AOD displejem. To jsou hodnoty, kterými se nemohou pochlubit ani někteří mnohem dražší konkurenti. Čínská verze hodinek běží na nejnovějším HyperOS 3 s hlubší integrací s ekosystémem Xiaomi. Funkce Xiaomi Super Island zobrazuje interaktivní notifikace a umožňuje ovládat chytrou domácnost přímo ze zápěstí. Zda budou všechny tyto funkce dostupné i v české verzi, zatím neumíme s jistotou potvrdit. Sport, zdraví a 150+ sportovních režimů Pro fanoušky aktivního pohybu nabízí Redmi Watch 6 duální L1 GNSS antény, které se automaticky přepínají podle polohy zápěstí pro co nejpřesnější určení polohy. Podporovány jsou systémy GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou a QZSS. Hodinky disponují více než 150 sportovními režimy a automaticky rozpoznají chůzi, běh i jízdu na kole. Zdravotní monitoring zahrnuje 24hodinové měření tepové frekvence, celodenní sledování okysličení krve, analýzu spánku, monitoring stresu a režim pro ženské zdraví. Certifikace 5ATM zajišťuje vodotěsnost do 50 metrů a díky vylepšeným senzorům hodinky dokáží měřit tep i pod vodou při plavání. Pro koho se Redmi Watch 6 hodí? Za cenu pod 3 000 Kč nabízí Redmi Watch 6 zajímavou kombinaci, která cílí na uživatele hledající cenově dostupné chytré hodinky s několika bonusy z vyšší třídy. Velký AMOLED displej, NFC platby, dlouhá výdrž a komplexní zdravotní monitoring osloví každého, kdo hledá hodinky pro běžné použití ve městě a občasné sledování sportovní aktivity. Je ovšem potřeba zmínit i pár kompromisů. Hodinky neběží na Wear OS, takže nabídka aplikací třetích stran bude oproti dražší konkurenci výrazně omezená. Chybí také pokročilejší zdravotní funkce typu EKG nebo měření krevního tlaku. Pokud jste náruživí sportovci a potřebujete extrémně přesnou GPS nebo profesionální analýzu tréninku, zřejmě sáhnete radši po Garminu či vyšších modelech od Amazfitu. Pořídili byste si Redmi Watch 6 v NFC verzi za 2 899 Kč? 