Exkluzivně: Redmi Watch 6 konečně míří do Česka a tentokrát i v NFC verzi. Známe ceny Hlavní stránka Zprávičky Redakce Světa Androida zjistila cenu nových Redmi Watch 6 pro český trh Hodinky dorazí s cenou 2 390 Kč v základní verzi a 2 890 Kč ve variantě s NFC Oproti předchůdci nabídnou mimo jiné podporu NFC pro bezkontaktní platby přímo ze zápěstí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.4.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Čínské Xiaomi uvedlo chytré hodinky Redmi Watch 6 na domácí trh už na podzim loňského roku a od té doby se řada uživatelů ptá, kdy se novinka podívá i do Evropy. V posledních týdnech se hodinky postupně začaly objevovat v nabídkách některých evropských e-shopů, což naznačuje, že se globální premiéra nezadržitelně blíží. Naší redakci se nyní podařilo zjistit, za kolik se budou prodávat v Česku a jaké varianty nakonec dorazí na náš trh. Redmi Watch 6 v Česku za 2 890 Kč NFC je největší novinkou oproti předchůdci Větší AMOLED displej s jasem 2 000 nitů Přibylo druhé tlačítko a hliníkový rám Výdrž až 24 dní a HyperOS 3 Sport a zdraví na profi úrovni Pro koho se Redmi Watch 6 hodí? Redmi Watch 6 v Česku za 2 890 Kč Podle informací, které unikly od jednoho z tuzemských prodejců, se nové Redmi Watch 6 budou v Česku prodávat za 2 390 Kč a tentokrát by měla být k dispozici i NFC verze za 2 890 Kč. Zájemci si v případě levnějšího modelu budou moct vybrat ze tří barevných variant – stříbrné s šedým páskem (Moonlight Silver), stříbrné s modrým páskem (Glacier Blue) a černé (Elegant Black). U NFC varianty provedení s modrým páskem zatím neregistrujeme. Námi zjištěná cena na české poměry působí velmi příznivě. Redmi Watch 5 u nás dokonce startovaly na částce 2 599 Kč, takže pokud jsou námi zjištěné částky správné a do vydání se nezmění, dokonce se dočkáme zlevnění. Vzhledem k tomu, jak dlouho jsme na Redmi Watch 6 čekali, si ho ale zasloužíme. NFC je největší novinkou oproti předchůdci Pro spoustu uživatelů bude zdaleka nejdůležitější změnou přidání NFC verze. Redmi Watch 5 tuto technologii zcela postrádaly, a jejich nástupce tak za pětistovku navíc konečně umožní bezkontaktní platby přímo ze zápěstí. Momentálně sice neumíme přesně říct, jaké platební služby budou podporovány, ale například hodinky Xiaomi Watch S4 41mm, které jsme testovali, uměly v České republice spolupracovat pouze s kartami od ČSOB nebo mBank. Uživatelé s kartami od jiných bank si mohli zprovoznit aplikaci Curve a platit prostřednictvím ní. Větší AMOLED displej s jasem 2 000 nitů Redmi Watch 6 dělají výrazný pokrok také po stránce obrazovky. Zatímco předchůdce nabízel úhlopříčku 2,07″ s rámečky kolem 4 mm, novinka si zachovává stejný formát, ale ztenčuje okraje na pouhé 2 mm ze všech čtyř stran. Výsledkem je 82% poměr displeje k tělu, díky němuž hodinky působí modernějším a prémiovějším dojmem. AMOLED panel pracuje v rozlišení 432 × 514 pixelů při hustotě 324 PPI a nabízí 60Hz obnovovací frekvenci pro plynulé animace. Maximální jas činí 2 000 nitů, což zajistí dobrou čitelnost i na přímém slunci. Novinkou je barevný Always-on Display pracující s frekvencí 5 Hz, takže uživatelé uvidí čas a základní informace i při vypnuté obrazovce bez zásadního dopadu na výdrž. Přibylo druhé tlačítko a hliníkový rám Designově si Redmi Watch 6 zachovávají známý hranatý tvar, konstrukce ale prošla důležitými změnami. Otočná korunka s červeným akcentem se přesunula do horní části pravého boku a nově ji doplňuje druhé funkční tlačítko umístěné níže. Jeho jedním stiskem otevřete ovládací centrum, dlouhé podržení vyvolá menu pro vypnutí a trojité klepnutí spustí volání nouzovému kontaktu. Rám je vyrobený z vysokopevnostního hliníku, o kterém výrobce tvrdí, že je o 40 % pevnější než u předchůdce. Hodinky jsou přitom výrazně štíhlejší – rozměry činí 46,45 × 40,03 × 9,94 mm a bez řemínku váží pouhých 31 gramů. Řemínek lze navíc díky rychloupínacímu systému vyměnit jediným stisknutím. Výdrž až 24 dní a HyperOS 3 Uvnitř Redmi Watch 6 tiká baterie s kapacitou 550 mAh, která má podle výrobce vydržet až 24 dní v úsporném režimu. Při běžném používání s aktivním zdravotním monitorováním klesne výdrž na 12 dní a se zapnutým barevným AOD displejem na 7 dní. I tak ale jde o hodnoty, kterými mnoho dražších konkurentů pohrdá. Čínská verze hodinek běží na nejnovějším operačním systému HyperOS 3, který přináší hlubší integraci s ekosystémem Xiaomi. Funkce Xiaomi Super Island (viz obrázek výše) zobrazuje interaktivní notifikace a umožňuje ovládat chytrou domácnost přímo ze zápěstí. Zda můžeme v Česku počítat i s touhle vychytávkou, zatím bohužel nedokážeme potvrdit. Sport a zdraví na profi úrovni Ve výbavě najdeme duální L1 GNSS antény, které se automaticky přepínají podle polohy zápěstí pro co nejpřesnější určení polohy. Podporovány jsou satelitní systémy GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou a QZSS. Celkově hodinky nabízí více než 150 sportovních režimů a zvládají automaticky rozpoznat chůzi, běh i jízdu na kole. Zdravotní monitoring zahrnuje 24hodinové měření tepové frekvence, celodenní sledování okysličení krve, analýzu spánku, monitoring stresu a speciální režim pro ženské zdraví. Certifikace 5ATM zajišťuje vodotěsnost do 50 metrů a díky vylepšeným senzorům hodinky dokáží měřit tep i pod vodou při plavání. Pro koho se Redmi Watch 6 hodí? Za cenu pod 3 000 Kč nabízejí Redmi Watch 6 zajímavou kombinaci vlastností, která přímo cílí na uživatele hledající cenově dostupné chytré hodinky s bonusy z vyšší třídy. Velký AMOLED displej, bezkontaktní platby přes NFC, dlouhá výdrž a kompletní zdravotní monitoring osloví každého, kdo chce hodinky na běžné používání ve městě a občasné sledování sportovní aktivity. Na druhou stranu je férové upozornit na určité kompromisy. Hodinky nepoběží na Wear OS, takže nabídka aplikací třetích stran bude ve srovnání s dražšími konkurenty značně omezená. Chybět bude také pokročilejší měření (např. EKG či krevního tlaku). Ani pro ty největší nadšence do sportu, kteří potřebují extra přesnou GPS nebo profesionální analýzu tréninku, pravděpodobně nebudou Redmi Watch 6 tou nejlepší volbou – v takovém případě doporučujeme spíše zamířit do portfolia značek jako Garmin či Amazfit. Pořídili byste si Redmi Watch 6 za 2 890 Kč? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi