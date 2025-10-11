Xiaomi Watch S4 41mm recenze: Nádherné chytré hodinky za rozumnou cenu Hlavní stránka Recenze Recenze chytrých hodinek (smartwatch) Xiaomi Watch S4 41mm nabízí kompaktní design s průměrem 41,2 mm a hmotností jen 32 gramů Zlatá edice Sunset Gold má v korunce zasazený laboratorně vytvořený diamant Kontinuální měření teploty kůže pomáhá s přesnější predikcí ženského cyklu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Když Xiaomi na jaře 2025 představilo Watch S4 s robustním 47mm pouzdrem, byl to okamžitý hit. Solidní baterie, slušný výkon a prémiový vzhled přilákaly tisíce zákazníků. Jenže ne všichni mají na ruce místo pro hodinky, které vypadají jako palubní přístroj z cockpitu stíhačky. A právě proto tu máme Xiaomi Watch S4 41mm – elegantnější, lehčí a výrazně jemnější variantu, kterou značka představila společně s řadou Xiaomi 15T. Menší verze míří primárně na lidi s užším zápěstím, což v praxi znamená hlavně ženy. Xiaomi ale udělalo chytré rozhodnutí – místo sportovního designu zvolilo elegantní minimalismus s prémiovými materiály, takže hodinky nevypadají jako zmenšenina fitness náramku, ale jako skutečný šperk. A zlatá edice Sunset Gold s diamantem v korunce? To je třešnička na dortu, kterou málokdo čekal. My jsme v redakci Svět Androida otestovali střídmější černou, která ale také vypadá dobře a na ruce se rozhodně neztratí. Pod elegantním povrchem se navíc skrývá solidní hardware s AMOLED displejem, duálním GNSS, kontinuálním měřením teploty kůže a hromadou sportovních režimů. Baterie vydrží až 8 dní a nově přibyla i bezpečnostní asistence s SOS tlačítkem. Design a zpracování: 32 gramů elegance s diamantem Displej: jasný kruh, který nezmizí na slunci Hardware a senzory: vylepšené měření s novým modulem Zdravotní funkce: komplexní monitoring s praktickými tipy Fitness a sport: 150+ režimů pro každou aktivitu Software a uživatelská zkušenost: HyperOS s omezeními Bezpečnostní funkce: SOS tlačítko a sdílení polohy Baterie: osm dní s rozumným používáním A co placení? Cena a dostupnost: od 3 399 do 3 999 Kč Verdikt: elegantní hodinky s mozkem, ale omezeným softwarem Design a zpracování: 32 gramů elegance s diamantem Watch S4 41mm mají průměr 41,2 mm a tloušťku 9,5 mm, což je výrazně kompaktnější než standardní 47mm verze. Hmotnost 32 gramů bez řemínku znamená, že hodinky na ruce skoro necítíte – to ocení hlavně lidé, kteří nenávidí těžké hodinky. Pouzdro je vyrobené z nerezové oceli s lesklým povrchem, který působí prémiově, ale celkem snadno na nich ulpívají otisky prstů. Xiaomi nabízí čtyři barevné varianty. Základní černá a mátově zelená přichází s fluorokaučukovým řemínkem s pletenou texturou – měkkým, protiskluzovým a vhodným na sport. Musím říct, že na omak a každodenní nošení je velmi příjemný. Bílá varianta má kožený pásek pro elegantnější vzhled. A pak je tu hvězda celé kolekce – Sunset Gold se zlatým milánským řemínkem a laboratorně vyrobeným diamantem v korunce. Ano, čtete správně – v korunce je zasazený pravý diamant. Xiaomi uvádí, že jde o „lab-grown“ kámen, což je moderní technologie umožňující vyrobit skutečný diamant bez těžby. Jestli je to marketingový tah, nebo opravdu přidaná hodnota? Záleží na vašem pohledu. Faktem zůstává, že korunka působí luxusně a má fasetovaný povrch, který se třpytí při správném úhlu světla. KOUPIT XIAOMI WATCH S4 Zpracování je na výborné úrovni. Tlačítka mají příjemnou odezvu, korunka se otáčí plynule a celé hodinky působí solidně. Vodotěsnost 5 ATM znamená, že vydrží sprchu, plavání v bazénu nebo klidně i ve vlnách u moře. Do sauny nebo pod horkou sprchu byste je ale tahat neměli. Displej: jasný kruh, který nezmizí na slunci Displej má úhlopříčku 1,32 palce v kruhovém provedení s rozlišením 466 × 466 pixelů, což dává hustotu 352 ppi. To je dostatečně ostré na to, aby text vypadal čitelně a ikony neměly zubaté hrany. AMOLED panel nabízí živé barvy a hlubokou černou. Maximální jas 1 500 nitů v HBM režimu (High Brightness Mode) zajistí čitelnost i na přímém slunci. V praxi to funguje spolehlivě – displej zůstává viditelný i při venkovních sportovních aktivitách. Obnovovací frekvence 60 Hz je lepší než u levnějších hodinek, které mají často jen 30 Hz displeje. Animace jsou plynulé a odezva na dotyky okamžitá. Xiaomi připravilo přes 200 ciferníků, včetně interaktivních s virtuálními mazlíčky. Nejsměšnější je kapybara, která se snaží balancovat pomeranče na hlavě – hloupé, ale vtipné. Gamifikace funguje tak, že váš denní pohyb určuje, jak rychle zvířátko roste. Jde o drobnost, ale může to motivovat k větší aktivitě. Always-on displej je k dispozici, ale logicky žere baterii. Xiaomi to řeší chytře – můžete nastavit časové okno, kdy má být AOD aktivní, a mimo něj se vypne. Praktické, pokud chcete mít hodinky aktivní třeba jen během pracovní doby. Hardware a senzory: vylepšené měření s novým modulem Watch S4 41mm mají vylepšený modul srdečního tepu s 4-LED a 4-PD senzory, což podle Xiaomi zajišťuje vyšší přesnost a stabilitu měření i během intenzivního pohybu. V praxi to znamená, že hodinky dokážou měřit tep v reálném čase i při plavání, což ocení především plavci, kteří chtějí sledovat zátěž ve vodě. Novinkou je kontinuální měření teploty kůže pomocí vysoce přesného kontaktního senzoru. Hodinky dokážou detekovat změny už od 0,1 °C a upozornit na abnormální zvýšení teploty – například při horečce. Pro ženy má tato funkce ještě jeden význam: v kombinaci s daty o menstruační historii dokáže přesněji predikovat ženský cyklus, včetně dní ovulace a plodných období. GPS je zde duální GNSS s podporou L1 a L5 frekvencí, což znamená přesné sledování polohy i v městské zástavbě nebo hustém lese. Systém podporuje pět satelitních systémů (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS). Další senzory zahrnují akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr, ambient light a digitální teploměr. To je solidní výbava, která pokrývá všechny základní i pokročilé funkce. Zdravotní funkce: komplexní monitoring s praktickými tipy Watch S4 41mm nabízejí celodenní monitoring srdečního tepu, saturace krve kyslíkem (SpO2), úrovně stresu a samozřejmě pokročilé sledování spánku. To poslední prošlo výrazným vylepšením – hodinky nejen analyzují spánkové fáze, ale nabízejí 21denní plán na zlepšení spánkových návyků vyvinutý ve spolupráci s mezinárodními odborníky na spánek. Plán zahrnuje optimalizaci spánkového režimu, řízení zdřímnutí během dne, doporučení na večerní aktivitu a relaxaci před spaním. Funkce Kontrolní prohlídka umožňuje jediným klepnutím získat rychlý přehled o vašem zdravotním stavu – srdeční tep, SpO2, kvalita spánku, úroveň stresu. Všechny tyto funkce ale musíte ručně povolit v nastavení. Fitness a sport: 150+ režimů pro každou aktivitu Hodinky podporují přes 150 sportovních režimů, což pokrývá prakticky cokoliv – od běhání, plavání a cyklistiky až po jógu, lyžování nebo dokonce potápění. Lyžaři ocení detekci pádu. Pokud hodinky zaregistrují tvrdý náraz a následně žádný pohyb po dobu 60 sekund, automaticky spustí alarm a po další minutě zahájí nouzové volání na přednastavený kontakt. Funkce vyžaduje připojení k telefonu přes Bluetooth (LTE připojení totiž nemají), ale v kritické situaci může zachránit život. KOUPIT XIAOMI WATCH S4 Pro cyklisty je tu Bluetooth heart rate broadcasting – hodinky mohou vysílat data o tepu do cyklopočítače nebo trenažéru. Podporována jsou zařízení jako Garmin Edge, Bryton nebo Magene, ale je třeba zkontrolovat, jestli vaše konkrétní zařízení podporuje BLE protokol pro srdeční tep. Software a uživatelská zkušenost: HyperOS s omezeními Hodinky běží na Xiaomi HyperOS a spárují se s telefonem přes aplikaci Mi Fitness. Kompatibilita je široká – funguje s Androidem i iOS, ale největší benefit získáte s telefony Xiaomi díky Xiaomi Interconnectivity. To umožňuje ovládat přehrávání médií na telefonu, vyzváněním najít ztracený mobil nebo dokonce spouštět fotoaparát na dálku. Rozhraní je intuitivní. Otáčením korunky procházíte menu, swipem dolů otevřete rychlé nastavení, swipem nahoru notifikace. Xiaomi přepracovalo vertikální interaktivní rámeček, který teď nabízí Xiaomi Smart Hub – ovládání chytrých zařízení přímo z hodinek. Funkce ale vyžaduje telefon s HyperOS 2 nebo 3, takže majitelé starších Xiaomi nebo jiných značek to nemají k dispozici. Na Galaxy Z Fold7 bohužel nebyl chytrý panel k dispozici. Zajímavostí jsou přizpůsobitelná gesta lusknutím prstů. Můžete tak odmítnout hovor, otevřít počasí nebo spustit fotoaparát telefonu. Funguje to překvapivě spolehlivě, i když občas u mně došlo k falešné detekci a hovor se mi automaticky odmítl. Snad to spraví aktualizace. KOUPIT XIAOMI WATCH S4 Problém nastává u aplikací třetích stran. Watch S4 41mm jsou omezené pouze na first-party aplikace Xiaomi – Budík, Počasí, Úkoly (přes Mi Notes), Kalendář. Nemůžete si nainstalovat Spotify, YouTube Music nebo cokoliv jiného. Další bolestí je nemožnost odpovídat na zprávy přímo z hodinek. Vidíte notifikace, můžete hovor odmítnout, ale odpovědět na SMS nebo WhatsApp zprávu přímo z hodinek nejde. Xiaomi Interconnectivity to částečně řeší přes rychlé odpovědi, ale jen na telefonech s HyperOS. Bezpečnostní funkce: SOS tlačítko a sdílení polohy Jak už jsem popisoval výše, Watch S4 41mm mají dedikované SOS tlačítko – třikrát stiskněte spodní tlačítko a hodinky automaticky zavolají na číslo tísňové linky. V méně kritických situacích můžete sdílet polohu v reálném čase s přednastavenými kontakty. Funkce vyžaduje, aby hodinky byly neustále připojené přes Bluetooth k telefonu a aplikace Mi Fitness musí být aktualizovaná. Na Androidu funguje i posílání SMS zpráv s aktuální polohou, na iOS je tato funkce bohužel omezená systémem. Hodinky mají také nouzovou sirénu – hlasitý alarm pro odstrašení potenciálních útočníků nebo upoutání pozornosti okolí. Baterie: osm dní s rozumným používáním Baterie s kapacitou 320 mAh je podle Xiaomi dobrá na 8 dní při lehkém používání. V praxi jsem se dokonce dostal na 10 dní s vypnutým AoD. KOUPIT XIAOMI WATCH S4 Při normálním používání s aktivním vysoce přesným monitorováním spánku, celodenním stresem a SpO2, inteligentním monitorováním tepu a 180 minutami GPS cvičení týdně počítejte se 4 dny. S always-on displejem a intenzivním používáním jsou to 2-3 dny. A co placení? Watch S4 41mm mají NFC čip, ale v České republice lze platit jen s kartami od ČSOB nebo mBank. Pokud máte jinou kartu, budete muset stáhnout aplikaci Curve, zaregistrovat se a využívat jejich služby. Je to sice otravné, ale pořád jste schopni platby (na rozdíl třeba od Huawei) zprovoznit. Cena a dostupnost: od 3 399 do 3 999 Kč Xiaomi Watch S4 41mm jsou na českém trhu dostupné ve čtyřech variantách. Černá a mátově zelená s fluorokaučukovým řemínkem startují na 3 399 Kč. Varianta s bílým koženým řemínkem vychází na 3 799 Kč. Nejdražší je Sunset Gold s diamantem a milánským páskem za 3 999 Kč. Verdikt: elegantní hodinky s mozkem, ale omezeným softwarem Xiaomi Watch S4 41mm jsou nejelegantnější hodinky, které Xiaomi kdy vyrobilo. Kompaktní rozměry, prémiové materiály, vylepšený displej a solidní hardwarová výbava dělají z hodinek atraktivní volbu pro lidi, kteří chtějí elegantní šperk s chytrými funkcemi. Zdravotní funkce jsou na výborné úrovni – kontinuální měření teploty kůže, vylepšené monitorování spánku s praktickými radami, přesné sledování srdečního tepu i při plavání. Predikce ženského cyklu na základě teplotních změn je funkce, kterou ocení hlavně ženy hledající přesnější data než nabízí klasické kalendářové aplikace. Sportovní funkce pokrývají všechny základní i pokročilé potřeby – 150+ režimů, duální GNSS, Bluetooth heart rate broadcasting pro cyklisty, detekce pádu při lyžování. KOUPIT XIAOMI WATCH S4 Jenže pak tu jsou softwarová omezení. Nemožnost instalovat aplikace třetích stran, neschopnost odpovídat na zprávy přímo z hodinek – to jsou nedostatky, které vás budou v každodenním použití frustrovat. Pokud jste zvyklí na svobodu Wear OS hodinek, bude vám Xiaomi HyperOS připadat omezený. Pro koho jsou Watch S4 41mm ideální? Pro lidi s užším zápěstím, kteří chtějí elegantní hodinky s dobrým měřením zdraví a fitness funkcemi, ale nepotřebují pokročilé funkce. Pokud vám stačí notifikace, srdeční tep, GPS tracking a chcete to zabalené do prémiového designu, těžko najdete za 3 399 Kč lepší volbu. Pokud ale očekáváte plnohodnotné hodinky s širokou podporou aplikací a možností platit kartou z hodinek, budete zklamaní. A bohužel za tu cenu už dostanete i konkurenci s Wear OS, která softwarově nabídne výrazně víc. Klady Kompaktní rozměry (41,2 mm, 32 g) Prémiové zpracování z nerezové oceli Jasný AMOLED displej (1500 nitů HBM) Kontinuální měření teploty kůže 150+ sportovních režimů, duální GNSS L1+L5 Velmi dobrá výdrž baterie Zápory Žádná podpora aplikací třetích stran Nelze odpovídat na zprávy přímo z hodinek Hodnocení redakce: 82 % Jak se vám zamlouvají hodinky Xiaomi Watch S4 41 mm? Za poskytnutí hodinek děkujeme společnosti Xiaomi. 