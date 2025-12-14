Xiaomi ukázalo další levné Mini LED televize. Zaujmou obnovovací frekvencí až 288 Hz Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi rozšiřuje řadu Redmi TV X 2026 o 55", 65" a 75" modely s Mini LED podsvícením Nové televizory nabízí 4K rozlišení při 144 Hz a speciální herní režim s frekvencí 288 Hz Ceny v Číně startují na 2 499 jüanech, tedy přibližně 7 700 Kč v přepočtu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 V říjnu jsme vás informovali o představení 85″ modelu televizoru Redmi TV X 2026. Nyní Xiaomi řadu rozšiřuje o tři menší varianty, které cílí na zákazníky s omezenějším rozpočtem i prostorem v obývacím pokoji. Nové 55″, 65″ a 75″ modely zachovávají klíčové přednosti většího sourozence včetně Mini LED podsvícení a vysoké obnovovací frekvence. Mini LED s odstupňovaným počtem zón Herní režim s frekvencí 288 Hz Konektivita a ochrana zraku Ceny a dostupnost Mini LED s odstupňovaným počtem zón Všechny tři novinky využívají Mini LED podsvícení, které oproti klasickým LED panelům nabízí přesnější lokální stmívání a lepší kontrast. Počet dimming zón se liší podle velikosti: 55″ model disponuje 308 zónami, 65″ varianta jich má 384 a největší 75″ verze nabízí 512 zón. Pro srovnání, dříve představený 85″ model obsahuje 880 zón. Xiaomi u všech tří televizorů udává špičkový jas 1 200 nitů a dynamický kontrast 12 000 000:1. Barevné podání zajišťuje pokrytí 94 % prostoru DCI-P3, což ocení především milovníci filmů a seriálů. Nechybí podpora Dolby Vision včetně herní varianty Dolby Vision Gaming. Herní režim s frekvencí 288 Hz Hráči ocení nativní 4K rozlišení při 144Hz obnovovací frekvenci s podporou VRR (Variable Refresh Rate) a technologie FreeSync Premium. Pro ty, kteří preferují maximální plynulost před rozlišením, Xiaomi připravilo speciální herní režim s frekvencí 288 Hz. Ten však funguje pouze při sníženém rozlišení 1080p nebo 2K. Odezva panelu činí 4 ms. Xiaomi Pad 8 Pro znovu zamíří do Evropy. Na co se můžeme těšit? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Televizory běží na čipsetu MediaTek MT9655 se čtyřmi jádry Cortex-A73 a grafickým čipem Mali-G52 MC1. K dispozici jsou 4 GB operační paměti a 64GB úložiště. Softwarově novinky spoléhají na systém HyperOS 3. Konektivita a ochrana zraku V oblasti připojení Xiaomi nešetřilo. Televizory disponují dvěma porty HDMI 2.1 s plnou podporou 4K při 144 Hz, třetím HDMI portem starší generace a dvojicí USB konektorů včetně jednoho USB 3.0. Bezdrátové připojení zajišťuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. O zvuk se starají dva 15W reproduktory. Za zmínku stojí také technologie ochrany zraku, která využívá PWM stmívání s frekvencí 20 kHz. Díky tomu by mělo být blikání obrazovky prakticky nepostřehnutelné. Ceny a dostupnost Nové modely Redmi TV X 2026 jsou v Číně k dispozici za následující ceny: 55″ (308 zón) – 2 499 jüanů (v přepočtu cirka 7 300 Kč) 65″ (384 zón) – 2 999 jüanů (v přepočtu cirka 8 800 Kč) 75″ (512 zón) – 3 799 jüanů (v přepočtu cirka 11 100 Kč) Pro srovnání, dříve uvedený 85″ model stojí 4 799 jüanů (přibližně 14 000 Kč) a vlajková 98″ verze pak 7 599 jüanů (asi 22 300 Kč). Uvedení televizorů na globální trhy nelze jednoznačně vyloučit, ale v současné době mu nic nenasvědčuje. Pokud by se k nám modely časem podívaly, zřejmě by byly dostupné pod jiným jménem. Zaujaly vás nové televizory od Xiaomi? Zdroje: ITHome, MyDrivers, Gizmochina, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína Mini LED Redmi Televize Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024