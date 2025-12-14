Xiaomi Pad 8 Pro znovu zamíří do Evropy. Na co se můžeme těšit? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Pad 8 Pro získal certifikaci FCC, která potvrzuje jeho příchod na trhy mimo Čínu Tablet disponuje čipsetem Snapdragon 8 Elite a 11,2" displejem s rozlišením 3.2K a 144Hz frekvencí Současný Xiaomi Pad 7 Pro je u nás k dispozici od 8 542 Kč a nabízí Snapdragon 8s Gen 3 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi v září představilo v Číně tablety Xiaomi Pad 8 a Xiaomi Pad 8 Pro, které přinesly výkonné procesory a řadu zajímavých funkcí včetně možnosti hraní PC her. Nyní se objevila certifikace FCC, která potvrzuje plánované uvedení modelu Pro na globální trhy. Tablet by se tak měl časem dostat i do Evropy včetně Česka. Certifikace prozrazuje globální verzi Co Xiaomi Pad 8 Pro nabízí? Pro koho je tablet vhodný Současný Xiaomi Pad 7 Pro stojí za zvážení Certifikace prozrazuje globální verzi V databázi americké certifikační agentury FCC se objevil tablet s označením 25091RP04G, přičemž písmeno „G“ na konci značí globální variantu. Pro srovnání, čínská verze nese označení 25091RP04C. Certifikace odhaluje 9 000mAh baterii, operační systém HyperOS 3.0 a podporu Wi-Fi 6E a Bluetooth 6.0. Vzhledem k tomu, že předchozí generace Xiaomi Pad 7 Pro se oficiálně prodává v Česku, lze očekávat, že i novinka k nám časem dorazí. Konkrétní termín ani cenu pro evropský trh zatím neznáme. Co Xiaomi Pad 8 Pro nabízí? Xiaomi Pad 8 Pro disponuje 11,2palcovým LCD displejem s rozlišením 3200 × 2136 pixelů, 144Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 800 nitů. Panel podporuje HDR10 a Dolby Vision a nese certifikace TÜV Rheinland pro ochranu zraku. O výkon se stará vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, který v benchmarku AnTuTu překonává hranici 3 milionů bodů. Díky tomu tablet zvládne i náročné úlohy jako střih videa nebo hraní her. Zajímavostí je funkce XiaomiWinPlay, která umožňuje spouštět vybrané PC hry ze Steamu přímo na tabletu. Tablet je vybaven 9 200mAh baterií s podporou 67W nabíjení. Podle výrobce vydrží až 10,5 hodiny hraní her nebo 14 hodin sledování videí. Na zadní straně najdeme 50Mpx fotoaparát, vpředu pak 32Mpx selfie kameru. Nechybí čtyři reproduktory s Dolby Atmos, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1 a čtečka otisků prstů v bočním tlačítku. Design zůstává velmi tenký – tablet měří pouhých 5,75 mm a váží 485 gramů. V Číně startuje cena na 2 799 jüanech, což odpovídá přibližně 8 200 Kč v přepočtu. V Evropě lze očekávat vyšší cenu kvůli daním a dalším poplatkům. Pro koho je tablet vhodný Xiaomi Pad 8 Pro cílí na uživatele, kteří hledají výkonný tablet pro produktivitu i zábavu. Díky čipsetu Snapdragon 8 Elite a podpoře klávesnice s touchpadem poslouží jako náhrada notebooku pro kancelářskou práci. Kreativci ocení velký displej s přesným podáním barev a podporu stylusu Xiaomi Focus Pen Pro. Hráči zase využijí vysoký výkon a možnost hraní PC her. Současný Xiaomi Pad 7 Pro stojí za zvážení Pokud nechcete čekat na novou generaci, aktuální Xiaomi Pad 7 Pro je u nás k dispozici od 8 542 Kč. Nabízí 11palcový 3.2K displej se 144Hz frekvencí a jasem 800 nitů, procesor Snapdragon 8s Gen 3 a 8 850mAh baterii s 67W nabíjením. Fotovýbava zahrnuje 50Mpx zadní a 32Mpx přední kameru. Tablet podporuje Wi-Fi 7, má čtyři reproduktory s Dolby Atmos a boční čtečku otisků prstů. Váží 500 gramů a měří 6,18 mm. Pro většinu uživatelů nabízí dostatečný výkon a představuje zajímavou volbu, pokud nepotřebujete absolutní špičku. Počkáte si na Xiaomi Pad 8 Pro, nebo vám stačí současná generace? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet Xiaomi Xiaomi Pad 8 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.