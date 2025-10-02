Obří Mini LED telka za skvělou cenu. Xiaomi se chlubí modelem Redmi TV X 2026 v 85" velikosti Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně uvedlo 85" televizi Redmi TV X 2026 s Mini LED panelem za v přepočtu 14 tisíc Televize nabízí 640 zón podsvícení, jas 1200 nitů a 288Hz herní režim Jde o první model řady Redmi TV využívající právě Mini LED technologii Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Čínský gigant Xiaomi představil na domácím trhu novou televizi Redmi TV X 2026, která jako první z řady Redmi přináší pokročilou Mini LED technologii. Za cenu 4 800 jüanů, což v přepočtu činí necelých 14 tisíc korun, dostávají zákazníci 85″ panel s impozantními parametry, které konkurují podstatně dražším modelům. Menší velikosti zatím představeny nebyly. Novinka by se podle zvyklostí výrobce mohla začátkem příštího roku dostat i na globální trhy, nejspíš však pod jiným označením. Mini LED panel s 640 zónami podsvícení Srdcem nové televize je 85″ Mini LED panel s rozlišením 4K (3840 × 2160 pixelů), který disponuje 640 nezávislými zónami podsvícení. Díky tomu dokáže přesně kontrolovat jas v jednotlivých částech obrazu a dosáhnout špičkového jasu 1200 nitů při zachování minimální hodnoty černé na úrovni 0,0001 nitu. Dynamický kontrastní poměr tak dosahuje působivých 12 000 000:1. Oproti mnohým konkurenčním modelům je počet zón i maximální jas spíše nižší, avšak je potřeba vzít v potaz fakt, že nová televize Redmi cílí na ne tak náročné uživatele, kteří si chtějí vychutnat obraz na Mini LED panelu a přitom neutratit příliš mnoho peněz. Televize také nově obsahuje světelný senzor s detekcí teploty barev, který automaticky přizpůsobuje jas a barevné podání okolnímu osvětlení. Pro filmové nadšence je k dispozici režim Filmmaker Mode, který vypíná veškeré vylepšení obrazu a zobrazuje obsah přesně tak, jak zamýšleli tvůrci. Panel pokrývá 94 % prostoru DCI-P3 s přesností barev ΔE≈2. Herní výbava s 288Hz obnovovací frekvencí Redmi TV X 2026 cílí také na hráče díky nativní 144Hz obnovovací frekvenci při 4K rozlišení. Ve speciálním herním režimu lze dokonce aktivovat 288Hz při rozlišení 2560 × 1440 pixelů. Televize získala certifikaci AMD FreeSync Premium s odezvou pouhé 4 ms a podporuje technologie VRR (variabilní obnovovací frekvence) a Dolby Vision Gaming. Pro různé herní žánry nabízí televize přednastavené profily v rámci funkce Game Mode. Nechybí ani podpora HDR10+ a klasického Dolby Vision pro filmový obsah. Výkonný hardware a moderní konektivita Pod kapotou pracuje čtyřjádrový procesor MediaTek MT9655 s jádry Cortex-A73 doplněný 4 GB operační paměti a 64 GB úložiště. Televize běží na nejnovějším systému HyperOS 3 s vylepšeným uživatelským rozhraním a podporou hlasového asistenta. HyperOS 3: Tohle je přehled největších novinek Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Z konektivity potěší dva plnohodnotné porty HDMI 2.1 s podporou eARC, port USB 3.0, optický výstup S/PDIF a ethernetový port. Bezdrátové připojení zajišťuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. Zvukový systém tvoří dva 15W reproduktory s celkovým výkonem 30 W. Cena a dostupnost Redmi TV X 2026 je momentálně dostupná pouze v 85″ velikosti na čínském trhu za cenu 4 800 jüanů (asi 14 tisíc Kč bez daně). Oficiální informace o dostupnosti mimo Čínu zatím Xiaomi nezveřejnilo, teoreticky by k nám však televize mohla dorazit pod jiným označením. Zaujala vás nová Redmi TV X 2026 s Mini LED panelem? Zdroje: Xiaomi, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mini LED Redmi Televize Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024