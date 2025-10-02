TOPlist

Obří Mini LED telka za skvělou cenu. Xiaomi se chlubí modelem Redmi TV X 2026 v 85" velikosti

  • Xiaomi v Číně uvedlo 85" televizi Redmi TV X 2026 s Mini LED panelem za v přepočtu 14 tisíc
  • Televize nabízí 640 zón podsvícení, jas 1200 nitů a 288Hz herní režim
  • Jde o první model řady Redmi TV využívající právě Mini LED technologii

2.10.2025 14:00
xiaomi redmi tv x 2026 85 oficialni render na vesmirnem pozadi

Čínský gigant Xiaomi představil na domácím trhu novou televizi Redmi TV X 2026, která jako první z řady Redmi přináší pokročilou Mini LED technologii. Za cenu 4 800 jüanů, což v přepočtu činí necelých 14 tisíc korun, dostávají zákazníci 85″ panel s impozantními parametry, které konkurují podstatně dražším modelům. Menší velikosti zatím představeny nebyly. Novinka by se podle zvyklostí výrobce mohla začátkem příštího roku dostat i na globální trhy, nejspíš však pod jiným označením.

Mini LED panel s 640 zónami podsvícení

Srdcem nové televize je 85″ Mini LED panel s rozlišením 4K (3840 × 2160 pixelů), který disponuje 640 nezávislými zónami podsvícení. Díky tomu dokáže přesně kontrolovat jas v jednotlivých částech obrazu a dosáhnout špičkového jasu 1200 nitů při zachování minimální hodnoty černé na úrovni 0,0001 nitu. Dynamický kontrastní poměr tak dosahuje působivých 12 000 000:1.

Oproti mnohým konkurenčním modelům je počet zón i maximální jas spíše nižší, avšak je potřeba vzít v potaz fakt, že nová televize Redmi cílí na ne tak náročné uživatele, kteří si chtějí vychutnat obraz na Mini LED panelu a přitom neutratit příliš mnoho peněz.

xiaomi redmi tv x 2026 85 v obyvaku

Televize také nově obsahuje světelný senzor s detekcí teploty barev, který automaticky přizpůsobuje jas a barevné podání okolnímu osvětlení. Pro filmové nadšence je k dispozici režim Filmmaker Mode, který vypíná veškeré vylepšení obrazu a zobrazuje obsah přesně tak, jak zamýšleli tvůrci. Panel pokrývá 94 % prostoru DCI-P3 s přesností barev ΔE≈2.

Herní výbava s 288Hz obnovovací frekvencí

Redmi TV X 2026 cílí také na hráče díky nativní 144Hz obnovovací frekvenci při 4K rozlišení. Ve speciálním herním režimu lze dokonce aktivovat 288Hz při rozlišení 2560 × 1440 pixelů. Televize získala certifikaci AMD FreeSync Premium s odezvou pouhé 4 ms a podporuje technologie VRR (variabilní obnovovací frekvence) a Dolby Vision Gaming.

xiaomi redmi tv x 2026 85 hrani her

Pro různé herní žánry nabízí televize přednastavené profily v rámci funkce Game Mode. Nechybí ani podpora HDR10+ a klasického Dolby Vision pro filmový obsah.

Výkonný hardware a moderní konektivita

Pod kapotou pracuje čtyřjádrový procesor MediaTek MT9655 s jádry Cortex-A73 doplněný 4 GB operační paměti a 64 GB úložiště. Televize běží na nejnovějším systému HyperOS 3 s vylepšeným uživatelským rozhraním a podporou hlasového asistenta.

hyperos 3 asset
HyperOS 3: Tohle je přehled největších novinek Jakub Kárník Zprávičky

Z konektivity potěší dva plnohodnotné porty HDMI 2.1 s podporou eARC, port USB 3.0, optický výstup S/PDIF a ethernetový port. Bezdrátové připojení zajišťuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. Zvukový systém tvoří dva 15W reproduktory s celkovým výkonem 30 W.

Cena a dostupnost

Redmi TV X 2026 je momentálně dostupná pouze v 85″ velikosti na čínském trhu za cenu 4 800 jüanů (asi 14 tisíc Kč bez daně). Oficiální informace o dostupnosti mimo Čínu zatím Xiaomi nezveřejnilo, teoreticky by k nám však televize mohla dorazit pod jiným označením.

Zaujala vás nová Redmi TV X 2026 s Mini LED panelem?

Zdroje: Xiaomi, Notebookcheck

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
