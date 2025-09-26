HyperOS 3: Tohle je přehled největších novinek Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi včera představilo globální verzi HyperOS 3 s redesignem, AI funkcemi a lepším propojením zařízení Systém slibuje o 30 % lepší výkon a přináší funkci HyperIsland pro správu notifikací přímo ve stavovém řádku První zařízení dostanou aktualizaci v říjnu, starší modely až příští rok Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi včera vedle telefonů 15T a 15T Pro představilo také globální verzi svého systému HyperOS 3. Po měsíci od čínské premiéry se konečně dozvídáme, co z novinek dorazí i k nám. HyperIsland: Konečně něco užitečného ve stavovém řádku AI funkce: Mix Googlu a vlastního vývoje HyperConnect: Když Android kamarádí s iPhonem Bezpečnost: Post-kvantové šifrování a vlastní TEE Kdy to dostanete? Spoiler: možná až za půl roku Co chybí proti čínské verzi? Nová verze systému přináší přepracované rozhraní, výraznější animace a hlavně slibuje o 30 % lepší výkon. To zní krásně na papíře, ale v praxi půjde spíš o optimalizaci správy paměti a rychlejší spouštění aplikací než o reálné zrychlení hardwaru. HyperIsland: Konečně něco užitečného ve stavovém řádku Hlavní novinkou je HyperIsland – interaktivní prvek ve stavovém řádku, který zobrazuje probíhající aktivity. Připomíná to Dynamic Island od Applu, ale Xiaomi to dotáhlo dál. Můžete zde vidět navigaci, časovač, přehrávač hudby nebo stav nabíjení, a to vše bez nutnosti otevírat aplikace. Funkce podporuje i plovoucí okna, která otevřete přetažením z ostrůvku dolů. To je vlastně praktické – můžete odpovědět na zprávu, aniž byste opustili aktuální aplikaci. Dual-island režim pak umožňuje mít dva ostrůvky současně, třeba navigaci a hudbu. Na tabletech dostává HyperIsland ještě větší smysl. Xiaomi přidalo podporu pro vertikální rozdělení obrazovky v poměru 1:9, což je ideální pro čtení a současné psaní poznámek. AI funkce: Mix Googlu a vlastního vývoje Xiaomi vsadilo na kombinaci vlastních AI funkcí a integrace Google Gemini 2.0. AI Writing umí generovat texty, shrnovat dokumenty a opravovat gramatiku. Zajímavá je funkce DeepThink, která ukáže, jak AI přemýšlí, než vyplivne výsledek. To může pomoct pochopit, proč AI odpověděla tak, jak odpověděla. AI Search prohledává nejen telefon, ale i web s pomocí Gemini. Výsledky rovnou shrnuje, takže nemusíte proklikávat desítky odkazů. AI Translate zvládá simultánní překlad hovorů a videokonferencí. Zatím není jasné, které z těchto funkcí budou umět česky, avšak čínský kolos tuzemský trh relativně hýčká a už loni nám předvedl spoustu vychytávek, které se nakonec česky naučily. Vizuálně atraktivně pak působí AI Dynamic Wallpapers – z běžné fotky vytvoří animovanou tapetu s kinematografickým efektem. Xiaomi nezavírá svůj ekosystém, ale otevírá ho i Apple zařízením. Funkce Touch to Share funguje podobně jako AirDrop – přiložíte telefony k sobě a sdílíte fotky, videa nebo hesla k Wi-Fi. A funguje to i s iPhony a MacBooky. Na iPadu můžete dokonce spouštět aplikace z Xiaomi telefonu přes Home Screen+. Plus můžete odemykat Xiaomi zařízení pomocí Touch ID nebo Face ID z Apple produktů. Pro uživatele více Xiaomi zařízení je tu přeposílání hovorů a SMS mezi telefony. Necháte hlavní telefon doma? Nevadí, druhá strana se vám dovolá na tablet nebo druhý telefon. Bezpečnost: Post-kvantové šifrování a vlastní TEE Xiaomi se pochlubilo post-kvantovým šifrováním komunikace. To zní futuristicky, ale v praxi jde o přípravu na dobu, kdy kvantové počítače prolomí současné šifry. Je fajn, že na to myslí už teď, i když reálné využití přijde za roky. MiTEE (Xiaomi Trusted Execution Environment) chrání citlivá data v izolovaném prostředí. Biometrické údaje, hesla a platební informace jsou oddělené od zbytku systému. Kdy to dostanete? Spoiler: možná až za půl roku První vlna aktualizací startuje v říjnu a listopadu 2025. Dostanou ji hlavně nová zařízení – Xiaomi 15T/Pro, Pad Mini a Watch S4. To dává smysl, nové produkty potřebují nový systém jako prodejní argument. Druhá vlna přijde v listopadu a prosinci pro vlajkové modely – Xiaomi 15 Ultra, POCO F6 Pro a vybrané Redmi modely. Překvapivě rychle nový systém dostanou i některé střední třídy jako Redmi Note 14 Pro. Třetí vlna od prosince 2025 do března 2026 pokryje starší modely včetně Xiaomi 13 Ultra nebo Xiaomi 12 Pro. Co chybí proti čínské verzi? Globální verze přišla o některé funkce. Chybí pokročilé AI asistenty pro práci s dokumenty, které v Číně konkurují ChatGPT. Není tu logicky ani integrace s místními službami typu Alipay nebo WeChat. Nejbolestnější je absence AI vylepšení fotografií, které v Číně umí magicky vylepšit rozmazané fotky nebo dodat detaily do starých snímků. To pravděpodobně zůstalo kvůli licenčním omezením nebo GDPR regulacím. HyperOS 3 je solidní upgrade, ale žádný převrat. HyperIsland je praktická funkce, AI vylepšení jsou užitečná a propojení s Apple zařízeními je v Android světě unikátní záležitostí. Která novinka se vám líbí nejvíce? Zdroj: Xiaomi konference, XiaomiTime O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 16 HyperOS Xiaomi 