Xiaomi 15T a 15T Pro jsou tu! Lákají na špičkové foťáky a brutální výkon, české ceny příjemně překvapí Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo modely 15T a 15T Pro s Leica optikou a offline komunikací až na 1,9 km Pro verze dostává MediaTek Dimensity 9400+ a 5× teleobjektiv, základní model Dimensity 8400-Ultra Telefony stojí v zaváděcí akci od 12 499 Kč za 15T a 15 499 Kč za Pro verzi, k tomu Smart Band 10 zdarma Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.9.2025 15:30 Žádné komentáře 0 Xiaomi dnes v Mnichově oficiálně odhalilo hromadu nových produktů. Osobně nepamatuji, že by se při launchi ukázalo tolik novinek, mezi ty hlavní patří samozřejmě telefony Xiaomi 15T a 15T Pro. S druhým jmenovaným jsem měl možnost trávit poslední týden, v následujícím textu si povíme něco o parametrech, hlavních novinkách, českých cenách a neopomenu ani nějaké ty první dojmy. KOUPIT XIAOMI 15T VYHODNĚ Nový design se sjednoceným fotomodulem Leica optika s pěti ohniskovými vzdálenostmi Offline komunikace jako v akčních filmech MediaTek uvnitř, což nikoho nepřekvapí Větší displeje s vyššími frekvencemi 5500mAh baterie s rychlým nabíjením HyperOS 3 s AI funkcemi České ceny a zaváděcí akce Nový design se sjednoceným fotomodulem Co se týče designu, ten prošel z mého pohledu vydařenou evolucí. Fotomodul je nyní zaoblený a neřeže tolik do rukou, samotné zpracování je pak u obou modelů velmi dobré. Pro verze dostává hliníkový rámeček ze slitiny 6M13, jenž je je v ruce příjemně chladivý, základní 15T si vystačí s plastovými boky, na první dotek jsem si však myslel, že jde rovněž o hliník, povrchová úprava se mu celkem blíží. Rozměry narostly minimálně – Pro má 162,7 × 77,9 × 7,96 mm a váží 210 gramů, základní model je o něco lehčí (194 g) a tenčí (7,5 mm). Oba telefony splňují certifikaci IP68, vydrží ponoření do 3 metrů vody. Barevné varianty zahrnují černou, šedou a Pro verze dostává luxusní Mocha Gold, zatímco základní 15T láká na Rose Gold. Leica optika s pěti ohniskovými vzdálenostmi Fotoaparáty jsou jasným tahákem obou modelů. Hlavní 50Mpx snímač používá u Pro verze senzor Light Fusion 900 se světelností f/1.62, základní model používá Light Fusion 800 s f/1.7. Oba mají optickou stabilizaci a Leica branding není jen nálepka – systém Xiaomi AISP 2.0 s funkcemi PortraitLM a ColorLM výrazně vylepšuje zpracování snímků. Klíčový rozdíl je v teleobjektivu. Pro dostává 5× periskopický teleobjektiv (115mm ekvivalent) s možností až 20× digitálního přiblížení, zatímco základní 15T má jen 2× tele (46mm), jenž známe z loňska. Ultraširoký objektiv zůstává stejný u obou – 12Mpx s úhlem 120°. Přední kamera má pak 32 Mpx. Právě periskop je na modelu Pro tak unikátní. Vzhledem k cenovce a slevové akci, o níž se dočtete níže, jde o unikátní záležitost. Nechci dělat předčasné závěry, ale z prvních dojmů lze soudit, že budete těžko hledat telefon s lepším teleobjektivem (a tím pádem i digitálním zoomem) v dané cenové kategorii. Oba telefony zvládají 4K při 60 fps s HDR10+, Pro verze přidává navíc 4K/120fps a dokonce 8K/30fps. Zajímavostí je podpora LOG formátu s LUT pro postprodukci – to ocení hlavně tvůrci obsahu. Offline komunikace jako v akčních filmech Unikátní funkcí je Xiaomi Offline Communication, která umožňuje přímé hlasové hovory mezi telefony bez mobilního signálu či Wi-Fi. Dosah je až 1,9 km u Pro verze a 1,3 km u základního modelu. Využití najde při turistice v horách nebo krizových situacích, kdy vypadne síť. MediaTek uvnitř, což nikoho nepřekvapí Xiaomi tradičně osazuje řadu T čipsety MediaTek a letošek není výjimkou. Pro verze dostává špičkový Dimensity 9400+ vyráběný 3nm procesem, základní model pak Dimensity 8400-Ultra. V benchmarcích to podle prvních testů znamená výkon srovnatelný s loňskými vlajkami se Snapdragonem 8 Gen 3. KOUPIT XIAOMI 15T Chlazení zajišťuje systém Xiaomi 3D IceLoop, který odděluje páru a kapalinu pro efektivnější odvod tepla. V praxi telefon při hraní her nebo náročnější práci s kamerou zůstává příjemně chladný. Paměťové konfigurace začínají na 12 GB RAM a 256 GB úložiště, Pro verze nabízí až 1 TB. Větší displeje s vyššími frekvencemi Displeje narostly na 6,83 palce u obou modelů. Pro verze má 144Hz AMOLED s DC stmíváním a 1,5mm rámečky díky technologii LIPO. Základní 15T nabídne 120 Hz s PWM stmíváním na 3840 Hz. Maximální jas dosahuje 3200 nitů, rozlišení je 2772 × 1280 pixelů. Ochrana očí je prioritou – oba displeje mají certifikaci TÜV Rheinland pro nízké modré světlo a eliminaci blikání. Samozřejmostí je Gorilla Glass 7i s dvojnásobnou odolností proti poškrábání oproti předchozí generaci. 5500mAh baterie s rychlým nabíjením Kapacita baterie vzrostla na 5500 mAh, což by mělo zajistit pohodlnou celodenní výdrž i při náročnějším používání. Pro verze podporuje 90W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení, základní 15T nabízí 67W po kabelu. Zajímavostí je schopnost telefonu nastartovat za 4 sekundy i z úplně vybité baterie po připojení k nabíječce. Po 1600 nabíjecích cyklech si baterie dle Xiaomi zachová minimálně 80 % původní kapacity – to je solidní záruka dlouhé životnosti. HyperOS 3 s AI funkcemi Software běží na Xiaomi HyperOS 3 postaveném na Androidu 15. Systém přináší vylepšený multitasking, rychlejší spouštění aplikací a přepracované uživatelské rozhraní. AI funkce zahrnují kreativního asistenta pro úpravu fotek a videí, ale plná sada Xiaomi HyperAI není v základu aktivní – přijde až s pozdější aktualizací. KOUPIT XIAOMI 15T VYHODNĚ České ceny a zaváděcí akce Xiaomi 15T startuje na 14 999 Kč za verzi 12/256 GB, varianta s 512 GB vyjde na 16 999 Kč. Model Pro začíná na 18 999 Kč (12/256 GB), prostřední verze 12/512 GB stojí 20 999 Kč a vrchol s 1TB úložištěm vyjde na 23 499 Kč. Do 19. října platí zaváděcí slevy – 15T je o 2500 Kč levnější (tedy od 12 499 Kč), Pro verze má slevu 3500 Kč (od 15 499 Kč). K tomu přidává Xiaomi výkupní bonus až 3000 Kč za starý telefon a jako dárek Smart Band 10. Za recenzi můžete získat ještě vysavač Vacuum Cleaner G20 Lite. Co říkáte na nové telefony od Xiaomi? Zdroj: vlastní, tisková zpráva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Xiaomi Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. 