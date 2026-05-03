Šílenství s bateriemi nepřestane. Tohle Redmi má nabídne 12 000 mAh, spekuluje se

Známý čínský leaker Digital Chat Station tvrdí, že Redmi interně testuje smartphone s 12 000mAh baterií Telefon má spoléhat na novou jednočlánkovou baterii s vysokým podílem křemíku Spekuluje se, že půjde o Redmi Turbo 6 Max, jehož uvedení se očekává v prvním čtvrtletí 2027

Adam Kurfürst Publikováno: 3.5.2026 10:00

Souboj o největší baterii ve smartphonu nabírá další obrátky. Letos už se na trh začaly drát telefony s kapacitou přes 10 000 mAh, přičemž nejde o odolné „cihly s displejem", nýbrž standardní modely značek Honor a Vivo, a eventuálně by své rivaly mohlo přebít Redmi. Podle čerstvých spekulací totiž v laboratořích Xiaomi vzniká telefon s baterií o kapacitě 12 000 mAh. Co o telefonu zatím víme Proč zrovna Redmi Turbo 6 Max? Co o telefonu zatím víme S informací přišel Digital Chat Station, jeden z nejspolehlivějších čínských leakerů. Telefon má podle něj využívat jednočlánkovou baterii s vysokým podílem křemíku, díky níž lze vměstnat víc energie do stejného prostoru. Tloušťka zařízení by tak nemusela být nijak extrémní. Leaker rovněž potvrdil, že telefon dostane výkonný čipset. S ohledem na to, že modely řady Turbo tradičně sázejí na procesory MediaTek Dimensity, dá se očekávat některý z nejvyšších kousků této platformy. Redmi prý ve svých laboratořích testuje i kapacity ještě vyšší, ovšem na bázi úplně jiného materiálového systému. Proč zrovna Redmi Turbo 6 Max? Konkrétní označení modelu, jenž má 12 000mAh baterii dostat, leaker neprozradil. Komunita však jednohlasně tipuje právě Redmi Turbo 6 Max, a to z dobrého důvodu. Aktuální Redmi Turbo 5 Max, představený letos v lednu, totiž dostal 9 000mAh akumulátor a šlo o nejvyšší kapacitu, jakou kdy Redmi či Xiaomi do telefonu vložilo. Skok na 12 000 mAh by zapadal do strategie značky posouvat hranice výdrže právě v rámci řady Turbo. Chystané Redmi Note 17 Pro Max má podle úniků dostat „pouze" 10 000mAh baterii (v Evropě pak 9 210 mAh) a podobně by na tom měly být i očekávané vlajkové modely K100 a K100 Pro Max. Premiéra Turbo 6 Max se očekává v prvním čtvrtletí 2027, tedy zhruba za rok. Na náš trh by se telefon mohl dostat pod značkou POCO, ale je pravděpodobné, že by šel s kapacitou baterie citelně níž. Pořídili byste si telefon s 12 000mAh baterií? Zdroje: Gizmochina, XimiTime, Weibo

O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi