Redmi Note 17 Pro Max může do Evropy dorazit s naprosto gigantickou baterií

  • Globální verze Redmi Note 17 Pro Max má podle úniku z kódu HyperOS dostat baterii s kapacitou 9 210 mAh
  • Čínská varianta označená kódem Q16U obdrží ještě větší 10 100mAh akumulátor, obě verze podpoří 100W drátové nabíjení
  • Oproti stávajícímu Redmi Note 15 Pro Plus půjde u globální verze o přibližně 42% navýšení kapacity baterie

Adam Kurfürst
23.4.2026 12:00
Začátkem měsíce jsme vás informovali o prvních spekulacích ohledně připravovaného modelu Redmi Note 17 Pro Max, u něhož leaker Digital Chat Station naznačil 7palcový displej a baterii s kapacitou kolem 10 000 mAh. Tehdy zůstávala otevřená otázka, zda se tak velkorysá výbava dostane i do Evropy – u čínských modelů totiž Xiaomi z různých důvodů často specifikace pro globální trh ořezává. Nová zjištění přímo z kódu systému HyperOS ale přinášejí odpověď, jakou by asi málokdo čekal.

Kód HyperOS prozradil nečekané

Známí leakeři Kacper Skrzypek a PaperKing13 narazili v kódu systému HyperOS na zařízení s kódovým označením Q16U, které podle dřívějších úniků odpovídá právě modelu Redmi Note 17 Pro Max. Zajímavostí je, že se objevily hned dvě různé konfigurace baterie. Čínská verze má skutečně nabídnout 10 100 mAh a globální varianta pak údajně doručí 9 210 mAh. V obou případech telefon podpoří 100W drátové nabíjení, takže výdrž by se s rychlostí dobíjení neměla tlouct. Pokles o necelou tisícovku mAh u evropské verze sice zní jako nevítaná daň, v praxi však stále jde o hodnotu, jakou na trhu těžko pohledáte.

Obří skok oproti předchůdci

Aby bylo jasné, jak velký zlom chystaný model představuje, stačí se podívat na stávající Redmi Note 15 Pro Plus. Jeho akumulátor nabízí kapacitu 6 500 mAh, takže globální Redmi Note 17 Pro Max by si oproti předchůdci polepšil o přibližně 42 %.

Konkrétní termín uvedení řady zatím neznáme. Na základě dřívějších spekulací ale platí, že by se rodinka Redmi Note 17 měla poprvé představit ve třetím čtvrtletí letošního roku, a to pouze v Číně. Globální verze by pak opět mohly přijít až začátkem následujícího roku.

Láká vás telefon s baterií o kapacitě přes 9 000 mAh?

Zdroj: Notebookcheck, @kacskrz/X, @paperking13/X

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

