Redmi Note 17 Pro Max má být naprostý obr! Kromě 7palcového displeje obdrží i gigantickou baterii

Podle leakera Digital Chat Station má Redmi Note 17 Pro Max dostat 7palcový displej a baterii s kapacitou kolem 10 000 mAh Telefon by měl podporovat 100W nabíjení a nabídnout 200Mpx hlavní fotoaparát Evropská verze může kvůli regulacím obdržet menší baterii, představení se očekává ve třetím čtvrtletí roku

Adam Kurfürst Publikováno: 5.4.2026 18:00

Jak jsme vás před časem informovali, Xiaomi se chystá přeskočit řadu Redmi Note 16 a rovnou zamířit k sedmnáctce – podobně jako to udělalo u vlajkových lodí. Nyní se díky známému leakerovi Digital Chat Station dozvídáme první detaily o tom, co by měl nejvyšší model Redmi Note 17 Pro Max nabídnout. A pokud se spekulace potvrdí, půjde o skutečného obra. Obří displej i baterie, ale má to možná háček Kdy se dočkáme? Obří displej i baterie, ale má to možná háček Digital Chat Station na sociální síti Weibo naznačil, že Xiaomi testuje telefon se 7palcovým plochým displejem a baterií s kapacitou kolem 10 000 mAh. Ačkoliv přímo nezmínil název modelu, komentátoři se shodují, že půjde právě o Redmi Note 17 Pro Max. Pokud by se tyto parametry potvrdily, šlo by o jeden z největších smartphonů na trhu s baterií, která by překonala i mnohé tablety. Předchozí úniky navíc naznačovaly podporu 100W nabíjení, které by tak obrovský akumulátor dokázalo dobít v rozumném čase. Za zmínku stojí také údajný 200Mpx hlavní fotoaparát, jenž by novince dodal konkurenceschopnost i v oblasti fotografování. Je však potřeba počítat s tím, že globální a evropská verze mohou disponovat menší kapacitou baterie. Xiaomi u některých modelů přizpůsobuje specifikace regionálním regulacím a preferencím, takže finální podoba pro náš trh se může lišit od čínského originálu. I tak by ale mělo jít o telefon s nadstandardní výdrží. Kdy se dočkáme? Představení řady Redmi Note 17 se očekává ve třetím čtvrtletí letošního roku, přičemž premiéra by měla proběhnout nejprve v Číně. O konkrétních specifikacích, cenách a termínu globálního uvedení zatím nemáme další informace. S ohledem na popularitu řady Redmi Note v Evropě však lze předpokládat, že se novinka časem podívá i k nám. Ocenili byste telefon s baterií kolem 10 000 mAh? Zdroj: Gizmochina

O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi