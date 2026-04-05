TOPlist

Redmi Note 17 Pro Max má být naprostý obr! Kromě 7palcového displeje obdrží i gigantickou baterii

  • Podle leakera Digital Chat Station má Redmi Note 17 Pro Max dostat 7palcový displej a baterii s kapacitou kolem 10 000 mAh
  • Telefon by měl podporovat 100W nabíjení a nabídnout 200Mpx hlavní fotoaparát
  • Evropská verze může kvůli regulacím obdržet menší baterii, představení se očekává ve třetím čtvrtletí roku

Sdílejte:
Adam Kurfürst
5.4.2026 18:00
Ikona komentáře 0
redmi note 15 pro plus 5g jpg

Jak jsme vás před časem informovali, Xiaomi se chystá přeskočit řadu Redmi Note 16 a rovnou zamířit k sedmnáctce – podobně jako to udělalo u vlajkových lodí. Nyní se díky známému leakerovi Digital Chat Station dozvídáme první detaily o tom, co by měl nejvyšší model Redmi Note 17 Pro Max nabídnout. A pokud se spekulace potvrdí, půjde o skutečného obra.

Obří displej i baterie, ale má to možná háček

Digital Chat Station na sociální síti Weibo naznačil, že Xiaomi testuje telefon se 7palcovým plochým displejem a baterií s kapacitou kolem 10 000 mAh. Ačkoliv přímo nezmínil název modelu, komentátoři se shodují, že půjde právě o Redmi Note 17 Pro Max. Pokud by se tyto parametry potvrdily, šlo by o jeden z největších smartphonů na trhu s baterií, která by překonala i mnohé tablety.

xiaomi redmi note 14 pro 5g recenze
Nejlepší mobil do 5 tisíc! Loňský Redmi Note 14 Pro 5G nabízí 200MP foťák, OLED displej a IP68 odolnost

Předchozí úniky navíc naznačovaly podporu 100W nabíjení, které by tak obrovský akumulátor dokázalo dobít v rozumném čase. Za zmínku stojí také údajný 200Mpx hlavní fotoaparát, jenž by novince dodal konkurenceschopnost i v oblasti fotografování.

Je však potřeba počítat s tím, že globální a evropská verze mohou disponovat menší kapacitou baterie. Xiaomi u některých modelů přizpůsobuje specifikace regionálním regulacím a preferencím, takže finální podoba pro náš trh se může lišit od čínského originálu. I tak by ale mělo jít o telefon s nadstandardní výdrží.

Kdy se dočkáme?

Představení řady Redmi Note 17 se očekává ve třetím čtvrtletí letošního roku, přičemž premiéra by měla proběhnout nejprve v Číně. O konkrétních specifikacích, cenách a termínu globálního uvedení zatím nemáme další informace. S ohledem na popularitu řady Redmi Note v Evropě však lze předpokládat, že se novinka časem podívá i k nám.

Ocenili byste telefon s baterií kolem 10 000 mAh?

Zdroj: Gizmochina

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Sdílejte:

