Žádný Redmi Note 16 nebude! Xiaomi prý změní názvy populárních telefonů

Xiaomi údajně přeskočí řadu Redmi Note 16 a rovnou představí Redmi Note 17 – stejně jako to udělalo u vlajkových lodí
Nejvyšší model ponese nově označení Pro Max místo dosavadního Pro Plus
Všechny tři chystané modely by měly dorazit i na globální trh

Jakub Kárník
Publikováno: 11.3.2026 12:00

Pokud jste čekali na Redmi Note 16 Pro Plus, můžete na něj pomalu zapomenout. Podle prvních úniků Xiaomi plánuje řadu Redmi Note 16 přeskočit úplně a rovnou zamířit k Redmi Note 17. Není to poprvé – totéž firma udělala u vlajkové řady Xiaomi, kde po patnáctce rovnou následovala sedmnáctka.

Z Pro Plus je Pro Max – sjednocení názvů napříč řadami

Proč se přeskakuje šestnáctka

Z Pro Plus je Pro Max – sjednocení názvů napříč řadami

Kromě přeskočeného čísla přichází i změna v pojmenování modelů. Dosavadní přídomek „Pro Plus" (respektive Pro+) má být nahrazen označením „Pro Max". Xiaomi tím sjednocuje názvosloví napříč vlajkovou a střední třídou – řada Xiaomi 17 již obsahuje model Pro Max a totéž se chystá i pro Redmi Note.

Očekávaná sestava tedy vypadá takto: Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17 Pro a Redmi Note 17 Pro Max. Podle informací webu Xiaomi Time se ve vývoji nacházejí tři modely s interními označeními 2607DRA18C, 26073RA49C a 2609FRA74C. Všechny tři by měly dorazit i na globální trh.

Proč se přeskakuje šestnáctka

Důvod je pragmatický. Xiaomi u vlajkových modelů přeskočilo číslo 16, aby se číselně srovnalo s Applem a jeho řadou iPhone 17. V marketingovém světě totiž platí, že zákazníci podvědomě srovnávají čísla – a „Xiaomi 16″ vedle „iPhonu 17″ by vypadalo jako generace pozadu. Stejnou logiku nyní Xiaomi uplatňuje i u střední třídy.

Řada Redmi Note 15 Pro+ se přitom začala globálně prodávat teprve v lednu 2026, takže od jejího uvedení uplynulo sotva pár měsíců. O konkrétních vylepšeních Redmi Note 17 zatím není nic známo – úniky se soustředí výhradně na číslování a názvy. Specifikace, ceny a přesné datum uvedení jsou zatím ve hvězdách.

Jedno je ale jasné: Xiaomi chce, aby se zákazník v jeho nabídce orientoval jednodušeji. Řada Xiaomi 17 pro vlajkové modely, Redmi Note 17 pro střední třídu, Poco X8 Pro pro výkonnou alternativu – a všude stejná logika pojmenování s přídomky Pro a Pro Max. Jestli to přehlednosti skutečně pomůže, ukáže čas.

Vadila by vám změna názvů u telefonů řady Redmi Note?

Zdroj: Notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…