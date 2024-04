V Číně se oficiálně představilo vyhlížené Xiaomi Redmi Turbo 3

Má výkonný procesor, pěkný design a rychlé nabíjení

Na konkurenci útočí poměrně agresivně nastavenou cenou

Během dnešní prezentace v Číně představilo Xiaomi nové produkty a za jeden z těch nejzajímavějších osobně považuji chytrý telefon Redmi Turbo 3. Nejde navíc jen o můj názor, na tohohle fešáka s výkonným procesorem, krásným designem a agresivní cenou, která v přepočtu začíná na 6 500 korunách bez daně, zaujala hromadu fanoušků technologií.

Specifikace Redmi Turbo 3 Displej 6,67″ AMOLED, 2712×1220 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence, 2 400nitový peak jas, 12bitové barvy, HDR10+ Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 – 4nm technologie, 1x Cortex-X4 (3,0 GHz), 4x Cortex-A720 (2,8 GHz), 3x Cortex-A520 (2,0 GHz) Baterie 5 000 mAh, 90W drátové nabíjení, bez bezdrátového nabíjení Zadní fotoaparáty 50Mpx širokoúhlý (f/1,59, OIS), 8Mpx ultra širokoúhlý Selfie kamera 20 Mpx Rozměry a hmotnost 160.5 x 74.4 x 7.8 mm, 179 gramů Software Android 14, HyperOS

Redmi Turbo 3 má na zádech dva fotoaparáty a blesk. Hlavní kamera spoléhá na obrazový snímač Sony LYT-600 o velikosti 1/1,95″, což rozhodně není nic extra, a rozlišení 50 Mpx. Doprovodná ultra širokoúhlá kamera využívá senzor Sony IMX355 s rozlišením 8 Mpx. Zařízení má ploché hrany a mírně zahnuté rohy, pyšní se přitom tloušťkou 7,8 mm.

Přední stranu telefonu pokrývá 6,67palcový AMOLED displej se 120Hz frekvencí a 2 400nitovým peak jasem, v útrobách zařízení pak nalezneme nedávno představený čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, jenž je v podstatě mladším a méně výkonnějším bráškou vlajkového Snapdragonu 8 Gen 3. I tak ale dosahuje velice slušných výsledků. Xiaomi Redmi Turbo 3 dále nabízí 5 000mAh baterii s rychlým nabíjením o 90W výkonu, chladicí systém Ice Cooling s odpařovací komorou pro správnou distribuci tepla nebo AI funkce.

Xiaomi Redmi Turbo 3 v Číně začíná s cenou 1 999 jüanů (6 500 Kč bez daně) ve verzi 12/256GB, nejdražší varianta 16GB/1TB pak vychází na 2 799 jüanů (9 200 Kč v přepočtu). Telefon bude na pultech tamních obchodů k dispozici od 15. dubna, do Evropy, nejspíš i k nám do Česka, by měl dorazit v příštích měsících pod označením POCO F6. Zdejší verze se od té čínské zřejmě bude lišit jen minimálně.

