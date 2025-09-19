V Evropě se za pár dní ukáže nástupce skvělého tabletu! Redmi Pad 2 Pro bude lákat obří baterií a slušným výkonem Hlavní stránka Zprávičky Redmi Pad 2 Pro dostane nový čipset Snapdragon 7s Gen 4 a obří 12000mAh baterii Tablet si zachová 12,1" displej s 2,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí Představení proběhne 24. září společně s řadou Xiaomi 15T Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Za necelý týden Xiaomi představí nový cenově dostupný tablet Redmi Pad 2 Pro. Díky čerstvému úniku už ale známe kompletní specifikace a můžeme říct, že půjde o solidní evoluci. Největší novinkou bude masivní 12000mAh baterie, která předchůdce převyšuje o celých 20 procent. Snapdragon 7s Gen 4 místo starší generace Srdcem tabletu bude Snapdragon 7s Gen 4, čerstvě oznámený čipset střední třídy od Qualcommu. Oproti 7s Gen 2 z předchozí generace jde o citelný posun vpřed – modernější výrobní proces přinese lepší výkon i delší výdrž. Pro běžnou práci, sledování videí nebo hraní méně náročných her bude výkon bohatě stačit. Displej zůstává stejný jako u předchůdce – 12,1palcový panel s 2,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Není to sice upgrade, ale v této cenové kategorii jde pořád o špičkové parametry. Obří baterie s reverzním nabíjením Hlavní hvězdou je ale 12000mAh baterie. To je kapacita, kterou běžně nevídáme ani u dražších tabletů. Pro představu – předchůdce měl 10 000 mAh a vydržel pohodlně tři dny běžného používání. S novou baterií můžeme čekat klidně i čtyřdenní výdrž. Rychlost nabíjení zůstává na 33 W, což vzhledem k větší baterii znamená delší dobíjecí časy. Xiaomi to ale kompenzuje novinkou – reverzním nabíjením s výkonem 27 W. Tablet tak můžete použít jako powerbanku pro telefon nebo sluchátka. Vzhledem k obří kapacitě to dává smysl. Čtyři reproduktory a zachovaný jack Audio výbava vypadá slibně. Čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos by měly zajistit kvalitní zvuk při sledování filmů. Xiaomi navíc zachovalo 3,5mm jack, což ocení majitelé kvalitních sluchátek. Nejvýhodnější tablet na českém trhu ještě více zlevnil! Redmi Pad Pro má krásný displej a slušný výkon Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Zbytek výbavy je standardní – 8Mpx zadní fotoaparát na občasné focení dokumentů, slot pro microSD kartu pro rozšíření úložiště. Škoda jen, že neznáme kapacity RAM a interní paměti, ale tipoval bych minimálně 6/128 GB v základu. Pokud Xiaomi udrží rozumnou cenu, mohl by Redmi Pad 2 Pro zamíchat kartami na trhu cenově dostupných tabletů. Kombinace velkého 120Hz displeje, solidního výkonu a především obří baterie z něj dělá zajímavou volbu pro každého, kdo nechce utrácet desetitisíce za prémiové tablety. Ostatně jsme pro vás předchůdce před časem recenzovali, přičemž z našich testů vyšel velmi pozitivně. Co říkáte na připravovaný Redmi Pad 2 Pro? Zdroj: Notebookcheck, XiaomiTime O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Redmi Redmi Pad 2 Pro Redmi Pad Pro únik informací Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.