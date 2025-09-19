TOPlist

V Evropě se za pár dní ukáže nástupce skvělého tabletu! Redmi Pad 2 Pro bude lákat obří baterií a slušným výkonem

  • Redmi Pad 2 Pro dostane nový čipset Snapdragon 7s Gen 4 a obří 12000mAh baterii
  • Tablet si zachová 12,1" displej s 2,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí
  • Představení proběhne 24. září společně s řadou Xiaomi 15T

Jakub Kárník
19.9.2025 06:00
Ikona komentáře 0
redmi pad 2 pro

Za necelý týden Xiaomi představí nový cenově dostupný tablet Redmi Pad 2 Pro. Díky čerstvému úniku už ale známe kompletní specifikace a můžeme říct, že půjde o solidní evoluci. Největší novinkou bude masivní 12000mAh baterie, která předchůdce převyšuje o celých 20 procent.

Snapdragon 7s Gen 4 místo starší generace

Srdcem tabletu bude Snapdragon 7s Gen 4, čerstvě oznámený čipset střední třídy od Qualcommu. Oproti 7s Gen 2 z předchozí generace jde o citelný posun vpřed – modernější výrobní proces přinese lepší výkon i delší výdrž. Pro běžnou práci, sledování videí nebo hraní méně náročných her bude výkon bohatě stačit.

Redmi Pad 2 Pro

Displej zůstává stejný jako u předchůdce – 12,1palcový panel s 2,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Není to sice upgrade, ale v této cenové kategorii jde pořád o špičkové parametry.

Obří baterie s reverzním nabíjením

Hlavní hvězdou je ale 12000mAh baterie. To je kapacita, kterou běžně nevídáme ani u dražších tabletů. Pro představu – předchůdce měl 10 000 mAh a vydržel pohodlně tři dny běžného používání. S novou baterií můžeme čekat klidně i čtyřdenní výdrž.

Leak reveals core specs of Redmi Pad 2 Pro

Rychlost nabíjení zůstává na 33 W, což vzhledem k větší baterii znamená delší dobíjecí časy. Xiaomi to ale kompenzuje novinkou – reverzním nabíjením s výkonem 27 W. Tablet tak můžete použít jako powerbanku pro telefon nebo sluchátka. Vzhledem k obří kapacitě to dává smysl.

Čtyři reproduktory a zachovaný jack

Audio výbava vypadá slibně. Čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos by měly zajistit kvalitní zvuk při sledování filmů. Xiaomi navíc zachovalo 3,5mm jack, což ocení majitelé kvalitních sluchátek.

xiaomi redmi pad pro
Nejvýhodnější tablet na českém trhu ještě více zlevnil! Redmi Pad Pro má krásný displej a slušný výkon Jakub Kárník Zprávičky

Zbytek výbavy je standardní – 8Mpx zadní fotoaparát na občasné focení dokumentů, slot pro microSD kartu pro rozšíření úložiště. Škoda jen, že neznáme kapacity RAM a interní paměti, ale tipoval bych minimálně 6/128 GB v základu.

Pokud Xiaomi udrží rozumnou cenu, mohl by Redmi Pad 2 Pro zamíchat kartami na trhu cenově dostupných tabletů. Kombinace velkého 120Hz displeje, solidního výkonu a především obří baterie z něj dělá zajímavou volbu pro každého, kdo nechce utrácet desetitisíce za prémiové tablety. Ostatně jsme pro vás předchůdce před časem recenzovali, přičemž z našich testů vyšel velmi pozitivně.

Co říkáte na připravovaný Redmi Pad 2 Pro?

Zdroj: Notebookcheck, XiaomiTime

O autorovi

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

