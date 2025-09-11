Nejvýhodnější tablet na českém trhu ještě více zlevnil! Redmi Pad Pro má krásný displej a slušný výkon Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Redmi Pad Pro s 12,1" displejem je nyní dostupný za pouhých 4 290 Kč v Mironetu Má velký 2.5K displej se 120Hz obnovovací frekvencí a slušný procesor Aktuálně jde o nejlepší poměr velikost/kvalita/cena na českém trhu v kategorii tabletů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.9.2025 21:00 Žádné komentáře 0 Hledáte opravdu velký tablet za rozumnou cenu? Máme pro vás tip – Xiaomi Redmi Pad Pro je momentálně k dostání za pouhých 4 290 Kč v obchodě Mironet. Za tuto cenu získáte velký 12,1″ tablet s kvalitním displejem a slušným výkonem, který by u konkurenčních značek stál výrazně více. Co nabízí za tuto cenu? Xiaomi Redmi Pad Pro se může pochlubit především velkým 12,1palcovým displejem s 2.5K rozlišením (2560 x 1600 pixelů), což zajišťuje dostatečnou ostrost obrazu pro práci i zábavu. Displej podporuje 120Hz obnovovací frekvenci, což oceníte především při hraní her nebo plynulém scrollování. Maximální jas 600 nitů sice není rekordní hodnota, ale pro běžné použití v interiéru je naprosto dostačující. Za cenu pod 4 500 Kč obvykle najdete pouze 8-10″ tablety s horším displejem a slabším procesorem. Redmi Pad Pro nabízí v této cenové kategorii nadstandardní výbavu včetně procesoru Snapdragon 7s Gen 2, který sice nepatří mezi vlajkové modely, ale ve skutečném používání zvládá bez problémů běžné úkoly i náročnější aplikace. K dispozici je varianta s 6 GB RAM a 128GB úložištěm, které lze rozšířit paměťovou kartou až na 1,5 TB. Kvalitní konstrukce a praktická výbava Tělo tabletu je vyrobeno z hliníku, což mu dodává prémiový vzhled a solidní odolnost. S hmotností 571 gramů nejde o nejlehčí zařízení na trhu, ale vzhledem k velikosti displeje jde o přijatelnou hodnotu. Tablet je vybaven čtyřmi stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos, které poskytují překvapivě kvalitní zvukový zážitek. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Výkon dostačující pro většinu úkolů Redmi Pad Pro pohání procesor Snapdragon 7s Gen 2, který patří do střední třídy. V benchmarcích tablet dosahuje solidních výsledků – v AnTuTu kolem 610 000 bodů, v Geekbench 6 pak 1 034 bodů v single-core a 2 947 bodů v multi-core testu. Pro běžné používání, sledování videí, prohlížení webu a méně náročné hry je tento výkon naprosto dostačující. Redmi Pad Pro nabízí podporu multitaskingu ve formě rozdělené obrazovky a plovoucích oken. Díky velkému displeji tak můžete pohodlně pracovat s několika aplikacemi současně. KOUPIT XIAOMI REDMI PAD PRO ZA 4 290 KČ Vynikající výdrž baterie Jednou z největších předností Redmi Pad Pro je baterie s kapacitou 10 000 mAh. V praxi to znamená, že tablet vydrží v běžném používání 3-4 dny na jedno nabití. V pohotovostním režimu po 12 hodinách klesne kapacita baterie jen o zhruba 5 %. Podporováno je také 33W rychlé nabíjení, které tablet z 0 na 100 % dobije za necelé dvě hodiny. Limity, které je dobré znát I přes vynikající poměr cena/výkon má Redmi Pad Pro několik omezení. Tablet nemá GPS modul ani podporu mobilních sítí (verze s 5G konektivitou stojí o 1 500 Kč více). Fotoaparáty s 8MP rozlišením jsou spíše průměrné a poslouží hlavně pro videohovory. Chybí také čtečka otisků prstů, což může některým uživatelům vadit. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Výhodná koupě za aktuální cenu S cenou 4 290 Kč představuje Xiaomi Redmi Pad Pro aktuálně jeden z nejlepších poměrů velikost/kvalita/cena na českém trhu. Konkurenční modely s podobně velkým displejem a výkonem se běžně prodávají za ceny kolem 6-9 tisíc Kč. Za méně než 4 500 Kč získáte velký 12,1″ tablet s dobrým výkonem, kvalitním displejem a vynikající výdrží, což je nabídka, která se na trhu objevuje jen výjimečně. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si 12,1″ tablet za méně než 4 500 Kč? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Android tablet Redmi Redmi Pad Pro slevy Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.