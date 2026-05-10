Do Česka míří levný tablet Redmi s menším displejem. Kolik bude stát? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 se objevuje u českého prodejce F-mobil s cenami 4 059 Kč a 4 559 Kč Tablet disponuje 9,7" 2K displejem se 120Hz frekvencí a baterií o kapacitě 7 600 mAh Pod kapotou tepe Snapdragon 6s 4G Gen 2 v kombinaci s pouhými 4 GB operační paměti Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.5.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Tablety s menšími úhlopříčkami se po letech zase dostávají do popředí zájmu. Mnozí uživatelé je vyhledávají kvůli skladnosti při cestování, jiní je zase berou jako druhé zařízení do domácnosti pro pohodlnější četbu nebo surfování na internetu. Právě do této kategorie spadá novinka Xiaomi Redmi Pad 2 9.7, kterou výrobce nedávno představil globálně. Nyní se objevuje i u jednoho z českých prodejců, díky čemuž už známe ceny obou paměťových variant. Začínají na příjemných 4 059 Kč. Novinka za méně než 5 tisíc korun 9,7" 2K displej se 120 Hz Tenké tělo a baterie 7 600 mAh Snapdragon 6s 4G Gen 2 a pomalé paměti HyperOS 3 a propojení s telefonem Pro koho dává smysl? Novinka za méně než 5 tisíc korun Tablet zalistoval prodejce F-mobil, který do své nabídky zařadil Wi-Fi variantu ve dvou paměťových konfiguracích. Základní verze s 4 GB RAM a 64 GB úložiště stojí 4 059 Kč, zatímco vyšší konfigurace se 128GB úložištěm vyjde na 4 559 Kč. 9,7″ 2K displej se 120 Hz Hlavním lákadlem Redmi Pad 2 9.7 je obrazovka s úhlopříčkou 9,7 palce a rozlišením 2048×1280 pixelů, jež odpovídá hustotě 250 PPI. Displej podporuje 120Hz obnovovací frekvenci, takže scrollování i přehrávání plynulých záběrů působí svižněji než u starších a levnějších modelů. Maximální jas dosahuje 600 nitů. Xiaomi pro panel získalo trojici certifikací TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker-Free a Circadian Friendly), takže by měl být šetrnější ke zraku při delší četbě. Stále se nicméně bavíme o LCD panelu, nikoliv o AMOLEDu, což znamená kompromisy v podání černé barvy a kontrastu. Tenké tělo a baterie 7 600 mAh Konstrukčně Xiaomi nešetřilo. Tablet má celokovovou unibody konstrukci z hliníkové slitiny, tloušťku pouhých 7,4 mm a hmotnost 406 gramů. K dlouhému držení v jedné ruce sice vhodný není, ale díky kompaktním rozměrům (226,5×148 mm) se vejde i do menších batohů. Výrobce nabízí dvě barevná provedení – Silver a Graphite Grey. Uvnitř těla se ukrývá baterie o kapacitě 7 600 mAh, která má podle Xiaomi vystačit až na 1,7 dne provozu. Konkrétně udává 15 hodin přehrávání videa, 18 hodin poslechu hudby a 16 hodin čtení. Nabíjení probíhá přes USB-C, ale o konkrétním rychlém nabíjecím výkonu se výrobce na produktové stránce nešíří. Snapdragon 6s 4G Gen 2 a pomalé paměti Pod kapotou pracuje čipset Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 s taktem až 2,9 GHz. Podle Xiaomi má přinést o 34 % vyšší výkon ve srovnání s předchůdcem Redmi Pad SE 8.7, takže pro běžnou konzumaci obsahu by měl mít dostatek šťávy. Doplňují ho 4 GB operační paměti typu LPDDR4x a úložiště standardu UFS 2.2 o kapacitě 64 nebo 128 GB s možností rozšíření o microSD kartu až do 2 TB. Je férové si přiznat, že tato kombinace v roce 2026 patří spíše ke spodní hranici toho, co lze v segmentu nabídnout. Pro YouTube, sociální sítě, prohlížení webu nebo četbu e-knih výkon postačí, ale na náročnější tituly typu Genshin Impact tablet stavěný není. Také multitasking se 4 GB RAM bude na delší dobu uzavřený. HyperOS 3 a propojení s telefonem Software dorazí v podobě nadstavby Xiaomi HyperOS 3, která mimo jiné nabízí sdílenou schránku mezi tabletem a telefonem značky Xiaomi a možnost přebírat hovory přímo na tabletu. Nechybí ani implementace funkce Circle to Search, jež umožňuje gestem označit cokoliv na obrazovce a Google to ihned vyhledá bez nutnosti pořizovat screenshot. Ze zbytku výbavy stojí za zmínku 8Mpx zadní fotoaparát, 5Mpx přední kamera vhodná pro videohovory, dvojice stereo reproduktorů, klasický 3,5mm jack pro sluchátka a podpora odemykání obličejem. Co někteří uživatelé budou postrádat, je čtečka otisků prstů – tu Xiaomi do tabletu vůbec neimplementovalo. Pro koho dává smysl? Redmi Pad 2 9.7 cílí na nenáročné uživatele, kteří hledají druhý tablet do domácnosti pro sledování videa, čtení e-knih nebo procházení sociálních sítí. Kompaktní formát ocení i ti, kdo s tabletem hodně cestují. Smysl dává také jako zařízení pro seniory nebo děti, kde stačí jednoduchá obsluha bez požadavků na herní výkon. Naopak pro hráče, kreativce nebo profesionály jde o slepou uličku. Pomalá paměť UFS 2.2, jen 4 GB RAM, slabší procesor a LCD panel místo AMOLEDu znamenají, že na nic náročnějšího než pasivní spotřebu obsahu se Redmi Pad 2 9.7 nehodí. Stojí také za zvážení sourozenec s 11″ displejem – standardní Redmi Pad 2, který se v Česku prodává v podobné cenové hladině, ale nabízí výkonnější Helio G100 Ultra a větší 9 000mAh baterii. Pokud nepotřebujete kompaktní formát, představuje rozumnější volbu právě tento model. Pořídili byste si Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 za uvedenou cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 