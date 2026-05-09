Xiaomi ukázalo herní myš! Parametry i cenou naprosto ohromí Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo druhou generaci své herní myši, která váží pouhých 58 gramů Uvnitř pracuje senzor PixArt PAW3955XM s rozlišením až 40 000 DPI a polling rate 8000 Hz Zaváděcí cena 349 jüanů (zhruba 1 100 Kč) je na takto vybavený kus výrazně agresivní Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi má v portfoliu prakticky všechno od ponožek po elektromobily, takže gaming periferie nemohou chybět. Po prvním modelu, který se k nám prakticky nedostal, přichází Xiaomi Gaming Mouse 2 a tentokrát to vypadá, že se Číňané pustili do souboje s velkými jmény jako Logitech, Razer nebo Endgame Gear. Na papíře nabízí parametry, za které jinde zaplatíte i dvojnásobek. Crowdfundingový prodej startuje 11. května, zatím však jen na čínské platformě Youpin. Pod 60 gramů a vyvážená do gramu Senzor PixArt PAW3955XM a 40 000 DPI 8000 Hz polling kabelem i bezdrátově Optické spínače a baterie na 160 hodin (s hvězdičkou) Dostane se k nám vůbec? Pod 60 gramů a vyvážená do gramu Trend ultralehkých herních myší je tady už několik let a Xiaomi se ho chytá s vervou. Gaming Mouse 2 váží 58 gramů, což ji řadí přesně tam, kde se dnes pohybuje špička segmentu pro kompetitivní hraní. Aby výrobce dostal hmotnost takhle nízko bez toho, aby z myši udělal křehkou skořápku, sáhl po vnitřní konstrukci, kterou popisuje jako „deštníkový skelet“. Jde o žebrovanou výztuhu, která drží tělo pohromadě, ale váží minimum. Senzor PixArt PAW3955XM a 40 000 DPI Pod skořápkou pracuje senzor PixArt PAW3955XM, což je vlastní varianta vyrobená přímo pro Xiaomi. Parametry odpovídají tomu, co dnes nabízí cokoli, co se chce počítat ke špičce: rozlišení až 40 000 DPI, sledovací rychlost 750 IPS a maximální zrychlení 60 G. K tomu Xiaomi přidalo dedikovaný esportový režim, který tlačí statickou skenovací frekvenci přes 20 000 snímků za sekundu. Na praktické používání mají větší vliv detaily, kterými se výrobci rádi chlubí v drobném písmu. Myš podporuje krokování DPI po jednotce, z výroby je kalibrována s odchylkou pod jedno procento a nabízí Motion Sync pro konzistentní pohyb kurzoru. Xiaomi se chlubí i tím, že senzor pracuje na skle silnějším než 4 mm. To je v praxi spíš okrajový bonus, ale na papíře to vypadá hezky. 8000 Hz polling kabelem i bezdrátově Hlavní marketingový tahák má Xiaomi v podobě polling rate 8000 Hz, a to nejen po kabelu, ale i v bezdrátovém režimu na 2,4 GHz. Pro představu: standardní gaming myši běží na 1000 Hz, špičkové modely se pohybují kolem 4000 Hz, hranici 8000 Hz dnes překračuje jen úzká skupina prémiových kousků. Mozkem celé operace je dvoujádrový kontrolér Telink TL3228, který tuhle frekvenci zvládá udržet stabilní. Aby bezdrát na takové frekvenci nezačal vynechávat, Xiaomi posílá data duplicitně po dvou kanálech každých 125 mikrosekund. Otázkou samozřejmě zůstává, jestli rozdíl mezi 1000 a 8000 Hz vůbec poznáte – pro většinu hráčů jde o čistě papírovou hodnotu. Pro hrstku kompetitivních hráčů na vysoké úrovni, kteří hrají na monitorech s 360+ Hz obnovovací frekvencí, ale může jít o znatelný rozdíl v plynulosti pohybu kurzoru. Optické spínače a baterie na 160 hodin (s hvězdičkou) Pro hlavní tlačítka Xiaomi sáhlo po optických spínačích TTC, kolečko obstarává gold encoder téže značky s životností dva miliony cyklů. Optické spínače mají oproti klasickým mechanickým výhodu v podstatně delší životnosti a v eliminaci tzv. double-clicků, na které si dříve nebo později stěžuje téměř každý uživatel klasických Omronů. Připojit myš lze třemi způsoby – přes opletený USB-C kabel, bezdrátovým 2,4GHz dongleem nebo přes Bluetooth 6.1. Baterie má kapacitu 530 mAh a Xiaomi slibuje výdrž až 160 hodin v režimu 2,4 GHz. Tady je ovšem nutné si přečíst poznámky pod čarou: tahle hodnota platí při polling rate 1000 Hz, tedy nikoliv při zapnuté hlavní fíčuře produktu. Při 8000 Hz se výdrž logicky propadne na zlomek toho čísla, ačkoliv konkrétní hodnotu výrobce zatím neuvádí. Nastavení DPI, polling rate, ladění senzoru a další parametry můžete měnit přes webový konfigurátor nebo lokální software. Profily se ukládají přímo do paměti myši, takže si je vezmete sebou na jakýkoliv počítač bez nutnosti instalace. Dostane se k nám vůbec? A tady je háček. Xiaomi Gaming Mouse 2 startuje na čínské platformě Youpin se zaváděcí cenou 349 jüanů (zhruba 1 100 Kč) a běžnou cenou 399 jüanů (kolem 1 250 Kč). V kontextu západního trhu, kde podobně vybavené myši od Logitechu nebo Razeru atakují čtyři až pět tisíc, je to cena, která by udělala paseku. Otázkou je, jestli se Xiaomi obtěžuje s evropskou distribucí. Předchozí generace se k nám oficiálně nedostala a u gaming periferií se Xiaomi obecně drží spíš v Asii. Pokud o ni budete mít zájem, dost pravděpodobně skončíte u AliExpressu nebo přeprodejců, což znamená omezenou záruku a delší dodací lhůty. Pro českou herní scénu by přitom šlo o zajímavou alternativu k zavedené konkurenci. Koupili byste si herní myš od Xiaomi, nebo zůstáváte věrní zavedeným značkám? Zdroj: Gizmochina 