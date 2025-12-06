Únikům neuteklo ani Redmi Note 15 Pro 4G. Už víme, jakou výbavu přinese Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G se objevilo v italském e-shopu s cenou přibližně 7 100 Kč Telefon nabídne 200Mpx fotoaparát s velkým 1/1,4" senzorem shodným s 5G verzí Oproti modelu Pro 5G dostane 6,77" displej a procesor Helio G200 Ultra Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Po rozsáhlém úniku informací o evropských modelech řady Redmi Note 15, který odhalil specifikace i ceny verzí Pro+, Pro 5G a základních modelů, se nyní objevily detaily o posledním chybějícím kousku skládačky. Italský e-shop předčasně zveřejnil produktovou stránku modelu Redmi Note 15 Pro 4G, o němž toho dosud bylo známo nejméně. Menší displej, ale stejný fotoaparát jako u 5G verze Redmi Note 15 Pro 4G bude uveden se 6,77″ OLED displejem s rozlišením Full HD+. Nabídne tedy menší displej než jeho dražší 5G sourozenec. Baterie má mít kapacitu 6 500 mAh a údajně bude podporovat 45W drátové nabíjení, dobíjet bezdrátově nebude možné. Hlavním tahákem 4G verze zůstane 200Mpx hlavní fotoaparát s velkým 1/1,4″ senzorem, který bude mít s dražší 5G verzí společný. Helio G200 Ultra místo Dimensity Pod kapotou telefonu bude tikat čipset MediaTek Helio G200 Ultra, který poskytne menší výkon než Dimensity 7400 Ultra z 5G modelu. Paměťová konfigurace činí 8 GB RAM a 256 GB úložiště, přičemž 4G varianta jako jediná v řadě Pro nabídne slot na microSD kartu pro rozšíření kapacity. Cena a dostupnost Italský e-shop uvádí cenu 293,90 eur, což v přepočtu odpovídá přibližně 7 100 Kč. Jde o relativně zvláštní částku vzhledem k tomu, že předchozí únik připisoval modelu Redmi Note 15 5G cenu 299 eur, tedy zhruba 7 200 Kč v přepočtu. Tehdy jsme se také dozvěděli, že Redmi Note 15 Pro 5G nejspíš vyjde na 399 eur (cirka 9 600 Kč). Xiaomi Redmi Note 14 už nestojí ani 2,5 tisíce. Má 120Hz AMOLED a velkou baterii Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Xiaomi zatím nepotvrdilo, kdy se telefony řady Redmi Note 15 oficiálně dostanou do Česka a za jaké ceny budou k dispozici. Dáváte přednost 4G variantě za nižší cenu, nebo sáhnete po 5G modelu? Zdroje: Epto.it, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Redmi Redmi Note 15 Střední třída únik Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024