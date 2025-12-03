TOPlist

Unikly ceny, rendery a specifikace evropských modelů Redmi Note 15! Podívejte se, co nabídnou

  • Před oficiálním evropským uvedením unikly kompletní specifikace a ceny řady Xiaomi Redmi Note 15.
  • Vrcholný model Redmi Note 15 Pro+ 5G nabídne 200Mpx fotoaparát a 100W nabíjení za přibližně 12 500 Kč.
  • Německý e-shop Sparhandy předčasně zveřejnil produktové stránky jednotlivých modelů.

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
3.12.2025 06:00
xiaomi redmi note 15 pro tyrkysova zadni strana displej na sobe

Xiaomi řadu Redmi Note 15 představilo v Číně již v srpnu letošního roku a nyní se chystá její uvedení na evropské trhy. Ještě před oficiálním oznámením však unikly kompletní specifikace, rendery i ceny všech tří modelů. S některými informacemi přišel server YTECHB, který získal data z evropské databáze EPREL, a německý e-shop Sparhandy zašel ještě dál – předčasně zveřejnil produktové stránky připravovaných novinek.

Redmi Note 15 Pro+ 5G: vlajková loď s 200Mpx fotoaparátem

Nejvybavenější model řady disponuje 6,83″ POLED displejem s rozlišením 1,5K (1280 × 2772 pixelů) a 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará čipset Snapdragon 7s Gen 4 v kombinaci s 8 GB operační paměti a 256GB nebo 512GB úložištěm. Telefon poběží na systému Android 15 s nadstavbou HyperOS.

xiaomi redmi note 15 pro plus hneda predni a zadni strana nemecky

Na zadní straně najdeme trojici fotoaparátů – 200Mpx hlavní snímač, 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx makro kameru. Selfie obstará 32Mpx přední fotoaparát. Baterie s kapacitou 6 500 mAh podporuje 100W rychlé nabíjení, což je oproti předchozí generaci výrazný skok. Telefon váží 207 gramů a bude dostupný v barvách Glacier Blue, Mocha Brown a Black.

xiaomi redmi note 15 pro plus cerna predni a zadni strana nemecky
xiaomi redmi note 15 pro plus svetle modra predni a zadni strana nemecky

Evropská cena byla podle YTECHB stanovená na 499 eur, tedy přibližně 12 100 Kč. Sparhandy má nicméně model v katalogu za 529,90 eur, tedy asi 12 800 Kč.

Redmi Note 15 Pro 5G: zlatý střed s obří baterií

Prostřední model sdílí s vrcholnou verzí 6,83″ POLED displej s rozlišením 1,5K, liší se však procesorem – využívá MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Paměťová konfigurace činí 8 GB RAM a 256 GB úložiště.

Fotovýbava je prakticky totožná s modelem Pro+: 200Mpx hlavní snímač, 8Mpx ultrašíro a 2Mpx makro. Selfie kamera má rozlišení 20 Mpx. Největším lákadlem je 6 580mAh baterie, která podle údajů z databáze EPREL vydrží až 60 hodin a 50 minut. Nabíjení probíhá výkonem 45 W. Hmotnost telefonu dosahuje 210 gramů.

Server YTECHB zmiňuje údajnou evropskou cenu 399 eur (přibližně 9 600 Kč).

Redmi Note 15 5G: dostupná volba se solidní výbavou

Základní model řady nabídne 6,83″ AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a procesorem Snapdragon 6 Gen 3. Paměť je konfigurována jako 8 GB RAM a 256 GB úložiště.

Na rozdíl od vyšších modelů disponuje Redmi Note 15 5G 108Mpx hlavním fotoaparátem doplněným o 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Selfie kamera nabízí rozlišení 20 Mpx. Baterie s kapacitou 5 520 mAh by měla podle EPREL vydržet až 51 hodin a 22 minut, nabíjení podporuje výkon 45 W. Telefon váží 178 gramů.

xiaomi redmi note 14 zelena zadni strana v ruce
Xiaomi Redmi Note 14 už nestojí ani 2,5 tisíce. Má 120Hz AMOLED a velkou baterii Adam Kurfürst Zprávičky

Evropská cena modelu prý činí 299 eur, což odpovídá přibližně 7 200 Kč.

Redmi Note 15 4G: nejlevnější člen rodiny bez 5G

Vedle 5G modelů Sparhandy odhalil také čistě 4G variantu Redmi Note 15, která bude cílit na uživatele hledající co nejnižší cenu. Telefon je osazen 6,77″ AMOLED displejem s rozlišením Full HD+ (2392 × 1080 pixelů) a procesorem MediaTek Helio G100-Ultra.

xiaomi redmi note 15 4g zelena

Na zadní straně se nachází 108Mpx duální fotoaparát. Největším trumfem 4G verze je 6 000mAh baterie, která překonává kapacitou dokonce i 5G variantu. Nabíjení však probíhá nižším výkonem 33 W. Telefon bude dostupný v černé, modré a zelené barvě.

xiaomi redmi note 15 4g cerna
xiaomi redmi note 15 4g modra

Německý e-shop u modelu uvádí částku 199,90 eur, což odpovídá přibližně 4 800 Kč.

Kdy se dočkáme oficiálního uvedení?

Xiaomi zatím nepotvrdilo, kdy se telefony představí v Česku a dalších evropských zemích. Na zjištění oficiálních cen či předobjednávkových bonusů pro náš trh aktivně pracujeme. Informace o Redmi Note 15 Pro 4G, které by k nám také mělo dorazit a jako jediné neuniklo, zatím nemáme.

Který z modelů Redmi Note 15 vás zaujal nejvíce?

Zdroje: Sparhandy (1, 2), YTECHB, GSMArena

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

