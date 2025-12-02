Xiaomi Redmi Note 14 už nestojí ani 2,5 tisíce. Má 120Hz AMOLED a velkou baterii Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Redmi Note 14 nyní pořídíte od 2 434 Kč, původně stálo 4 290 Kč Telefon nabízí 6,67" AMOLED displej se 120Hz frekvencí a 108Mpx fotoaparát Nevýhodou je absence 5G konektivity a chybějící ultraširokoúhlý objektiv Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Oblíbený smartphone Redmi Note 14 se dostal na zajímavou cenovou hladinu. Zatímco při uvedení na český trh stál 4 290 Kč, nyní jej seženete již od 2 434 Kč. Sleva přesahující 40 % z něj dělá jednu z nejatraktivnějších voleb v segmentu nejdostupnějších chytrých telefonů. Kvalitní displej za pakatel 108Mpx fotoaparát, ale bez ultrašíra Solidní výdrž, pomalejší procesor Pro koho je Redmi Note 14 vhodné? Kvalitní displej za pakatel Za necelých dva a půl tisíce získáte 6,67″ AMOLED panel s rozlišením 2400 × 1080 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje hodnoty 1 800 nitů, což zajišťuje dobrou čitelnost i na přímém slunci. Displej chrání odolné sklo Corning Gorilla Glass 5 a nechybí ani certifikace TÜV Rheinland pro ochranu zraku. Xiaomi do telefonu integrovalo také stereo reproduktory s Dolby Atmos, což v této cenové kategorii rozhodně není samozřejmost. Potěší i zachovaný 3,5mm jack pro sluchátka. 108Mpx fotoaparát, ale bez ultrašíra Hlavní snímač s rozlišením 108 Mpx disponuje velikostí 1/1,67″ a světelností f/1,7. Díky technologii slučování pixelů (9 v 1) dokáže zachytit slušné snímky i při horších světelných podmínkách. Trojnásobný bezztrátový zoom pak umožňuje přiblížení bez výrazné ztráty kvality. CHCI REDMI NOTE 14 V AKCI Právě u fotoaparátů však narážíme na první kompromis. Redmi Note 14 postrádá ultraširokoúhlý objektiv – místo něj dostanete pouze 2Mpx senzor hloubky ostrosti a 2Mpx makro kameru. Solidní výdrž, pomalejší procesor Baterie s kapacitou 5 500 mAh v kombinaci s úsporným 6nm čipsetem zajišťuje výdrž přes jeden a půl dne běžného používání. Podporováno je 33W nabíjení, které telefon dobije na 55 % za 40 minut. Druhým výrazným kompromisem je procesor MediaTek Helio G99-Ultra. Jde o osvědčený čipset pro běžné používání, který však nepodporuje 5G sítě. Pro surfování, sociální sítě a méně náročné hry dostačuje, ale výkonnostně zaostává za konkurencí s procesory Dimensity řady 7000. Pokud plánujete hrát graficky náročnější tituly, poohlédněte se jinde. Pro koho je Redmi Note 14 vhodné? Telefon cílí na uživatele, kteří hledají kvalitní displej a dlouhou výdrž za rozumnou cenu a nevadí jim absence 5G. Ocení jej ti, kdo primárně brouzdají po internetu, fotí a používají sociální sítě. Nechybí NFC pro bezkontaktní platby, čtečka otisků v displeji ani krytí IP54 proti prachu a stříkající vodě. KOUPIT REDMI NOTE 14 Naopak pokud potřebujete 5G konektivitu, ultraširokoúhlý fotoaparát nebo vyšší výkon, bude lepší investovat do modelu Redmi Note 14 5G. Pořídili byste si Redmi Note 14 za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Redmi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024