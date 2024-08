Velký únik! Víme, jak bude vypadat očekávané Redmi Note 14 Pro

Na internet unikla fotka očekávaného Redmi Note 14 Pro

Největší proměnou prošel zadní fotoaparát

Pravděpodobně dostane čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

V domovské Číně by se nový Redmi Note 14 Pro měl začít prodávat už v září, ve zbytku světa teoreticky v listopadu. Teď se na internetu objevila fotka jeho zadní části a vzbudila velké nadšení. Ostrůvek fotoaparátu se totiž výrazně posunul na střed a už není klasicky horizontální – naopak má elipsovitý tvar. Hlavní foťák by navíc měl mít 50 Mpx, plus u něj budou další dva snímače (u nich se zatím neví, jakého typu budou).

Leckdo přesto může být z foťáku Redmi Note 14 Pro trochu zklamaný – model Redmi Note 13 Pro totiž dostal foťák s 200 Mpx. Ale tentokrát vše bude vynahrazeno většími rozměry snímače a tedy schopností více prosvětlit fotky. Kvalita fotek by tedy pořád měla být velmi dobrá.

Uvnitř Redmi Note 14 Pro by se měl podle předpokladů ukrývat solidní čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. A za pozornost bude stát i přední část mobilu – displej by totiž měl být dvojitě zakřivený a s rozlišením 1,5K. Řada Redmi Note 14 by měla být uvedena v září společně, tedy včetně Pro varianty. Do Evropy se pak s největší pravděpodobností dostane až příští rok.

Co na nový Redmi Note 14 Pro říkáte?

Zdroje: GSMArena