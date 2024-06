Bude to znovu trhák? Poodhaluje se výbava očekávaného Redmi Note 14 Pro

Xiaomi už pracuje na řadě Redmi Note 14, představí se relativně brzy

Uznávaný leaker odhaluje některé části výbavy očekávaného Redmi Note 14 Pro

Těšit se můžeme na nový fotoaparát, prémiový design a prohnutý displej

Nikoho zřejmě nepřekvapí, že čínský gigant Xiaomi už zahájil práce na řadě Redmi Note 14, která se znovu pokusí ovládnout trh se smartphony střední třídy svým vynikajícím poměrem mezi cenou a výkonem. Posledně jsme se dozvěděli, že od debutu nejsme vzdáleni tak značně, jak by si někteří mohli myslet, a čerstvý únik vrhá světlo na důležitou část výbavy jednoho z nejvíce ambiciózních modelů.

Redmi Note 14 naváže na úspěch řady Redmi Note 13, která do Česka přišla začátkem letoška a prakticky okamžitě získala na oblíbenosti. Rodinka by se mohla představit už v září, ale zatím přesně nevíme, z kolika různých modelů se bude skládat. V certifikační databázi se dosud objevily pouze tři, a to Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G a Redmi Note 14 Pro+ 5G.

Řada Xiaomi Redmi Note 13

Uznávaný insider Digital Chat Station na čínské sociální síti Weibo sdílel podrobnosti týkající se smartphonu Redmi Note 14 Pro, jenž bude se svým 5G sourozencem pravděpodobně sdílet mnoho společných vlastností. Proslýchá se, že obdrží hlavní fotoaparát, jenž se údajně spolehne na „velký“ obrazový senzor s rozlišením 50 Mpx.

Redmi Note 13 Pro

Znamená to tedy zhoršení oproti Redmi Note 13 Pro, které nabízelo 200Mpx snímač? Spíše ne. Senzor nadcházejícího modelu pravděpodobně bude rozměrnější, díky čemuž bude schopen zachytit více světla a podávat tak lepší výsledky v podmínkách se slabším osvětlením. Nižší rozlišení pak zřejmě nevadí, neboť plných 200 Mpx využívá málokdo.

Redmi Note 14 Pro má dále potěšit mírně prohnutou obrazovkou a prémiovým designem, kterým údajně bude připomínat vlajkovou loď. Ani Redmi Note 13 Pro na tom ostatně nebylo po stránce zpracování špatně, byť se mi osobně více líbil jeho 5G model.

Co od řady Redmi Note 14 očekáváte vy?

Zdroj: Weibo, Notebookcheck