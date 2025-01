Redmi Note 14 Pro+ bude skvělé, ale horší, než jsme čekali. Co bude jinak?

Očekávaná řada smartphonů střední třídy Redmi Note 14 se poprvé ukázala už koncem září, a to v domovské Číně. Minulý měsíc dorazila do Indie a teprve nyní se dočkává oficiálního debutu na globálních trzích, s tím že do Česka by mohla přijít už zanedlouho. Její nejlepší model k nám ale evidentně přijde s výrazně horší výbavou, než jsme čekali.

Předpokládali jsme, že indická verze Redmi Note 14 Pro+ bude stejná jako ta zdejší. Obvykle jsou totiž odlišné pouze čínské modely, ale cokoliv se dostane za její hranice už většinou zůstává ve všech koutech světa stejné. Bohužel, Redmi Note 14 Pro+, které dostaneme my, nenabídne tak atraktivní vylepšení.

Zatímco indická a čínská verze telefonu nabízí obří baterii s kapacitou 6 200 mAh a teleobjektiv namísto prakticky zbytečného makro snímače, naše Redmi Note 14 Pro+ dostane pouze 5 110mAh kapacitu a opět obdrží onen 2Mpx doprovodný senzor. Když už si nebudeme moct užít tak dlouhou výdrž, alespoň nám zůstane 120W nabíjení z loňska.

Redmi Note 14 Pro+ má ale i tak nakročeno na bestseller. Svým designovým zpracováním a zbylými aspekty výbavy totiž rozhodně není nudné, jenom jsme zkrátka čekali víc. Vypíchnout tedy můžeme třeba nový procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 nebo displej s 3 000nitovým maximálním jasem a ochranným sklem Corning Gorilla Glass Victus 2. I tentokrát telefon nabídne 200Mpx fotoaparát, ale přibyde mu Circle to Search a další vychytávky využívající umělou inteligenci.

Redmi Note 14 Pro+ nabízí krytí IP68

S ohledem na systém se pak zdá, že Redmi Note 14 Pro+ i jeho sourozenci pracuje s Androidem 14 a starší verzí HyperOS.

Kdy přesně se Redmi Note 14 Pro+ a další modely z řady podívají do Česka, Xiaomi zatím neprozradilo. Oficiální cenu pro zdejší trh rovněž neznáme.

Jak se na Xiaomi Redmi Note 14 těšíte vy?

Zdroj: Xiaomi