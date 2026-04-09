Tohle Redmi přinese špičkový výkon s vlajkovým čipem a aktivním ventilátorem. Co o něm víme?

Xiaomi v Číně představí Redmi K90 Max s aktivním ventilátorem integrovaným přímo do těla telefonu. Na rozdíl od loňského K90 Pro Max s reproduktorem Bose na zádech novinka cílí primárně na hráče. Telefon pohání čipset Dimensity 9500 doplněný grafickým čipem D2 a 165Hz displejem. Adam Kurfürst Publikováno: 9.4.2026 18:00 Loni v říjnu Xiaomi překvapilo představením Redmi K90 Pro Max, které se jako vůbec první smartphone na trhu pyšnilo 2.1 stereo systémem s reproduktorem značky BOSE umístěným přímo na zadní straně. Na náš trh později dorazilo jako POCO F8 Ultra. Nyní značka oznámila další přírůstek do řady K90, tentokrát však s odlišnými prioritami. Zatímco Pro Max lákal na prémiový audio zážitek a všestrannou fotovýbavu, chystaný Redmi K90 Max vsadí na maximální herní výkon díky aktivnímu chlazení. Novinka dorazí na čínský trh ještě tento měsíc. Velký ventilátor místo subwooferu Jiný čipset, rychlejší displej Méně kamer, více zaměření Spolu s ním dorazí i herní tablet Velký ventilátor místo subwooferu Nejnápadnějším prvkem Redmi K90 Max je bezesporu integrovaný aktivní ventilátor o průměru 18,1 mm. Ten nahrazuje místo, které u modelu Pro Max zabíral dedikovaný subwoofer laděný firmou BOSE. Xiaomi tvrdí, že ventilátor dosahuje průtoku vzduchu 0,42 cfm (0,7 m3/h), což má být o 30 % více než u konkurenčních řešení. Na nejnižší ze tří rychlostí má produkovat hluk pouhých 32 dB. Výdech ventilátoru je umístěn společně s fotoaparáty na mírně vystouplém obdélníkovém modulu, který designově připomíná uspořádání u K90 Pro Max. Podle Xiaomi dokáže chladicí systém snížit teplotu o 10 °C za pouhých 100 sekund při maximálních otáčkách. Zajímavé přitom je, že telefon i přes aktivní chlazení nabídne certifikaci IP66/68/69 pro odolnost vůči prachu a vodě. Jiný čipset, rychlejší displej Zatímco K90 Pro Max spoléhá na Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu, K90 Max vsadí na čipset Dimensity 9500 od MediaTeku. Oba modely nicméně sdílejí nezávislý grafický čip D2, který má vylepšovat herní výkon a odezvu. Základní konfigurace K90 Max údajně nabídne 8 GB RAM a 256 GB úložiště. Displej novinky přichází s obnovovací frekvencí 165 Hz, což představuje znatelný posun oproti 120Hz panelu u Pro Max. Pro hráče jde o podstatný rozdíl, který ocení především při hraní akčních titulů nebo kompetitivních her. Méně kamer, více zaměření Jedním z kompromisů K90 Max je dvojitá sestava zadních fotoaparátů. Model Pro Max přitom nabízel trojici snímačů včetně 5× teleobjektivu, který se u zařízení Redmi objevil vůbec poprvé. Z oficiálních materiálů zatím není jasné, jaké přesně senzory K90 Max dostane, ale herní zaměření telefonu naznačuje, že fotoaparáty nebudou hlavním tahákem. Design telefonu Xiaomi ukázalo v barevné variantě Space Silver s hliníkovým rámem a relativně tenkým profilem. Výstupek fotoaparátového modulu působí srovnatelně s K90 Pro Max. Spolu s ním dorazí i herní tablet Xiaomi potvrdilo, že společně s K90 Max představí také Redmi K Pad 2. Tablet nabídne 8,8″ displej se 165Hz obnovovací frekvencí a stejně jako telefon bude poháněn čipsetem Dimensity 9500. Zda se K90 Max někdy podívá na globální trhy, zatím není jasné. Teoreticky by se podobně jako model K90 Pro Max mohl ukázat pod značkou POCO, ale v současné době o tom neexistují žádné konkrétní důkazy. Zaujal vás přístup Redmi K90 Max, nebo byste dali přednost všestrannějšímu modelu? Zdroje: GSMArena (1, 2), Notebookcheck, Gizmochina