Xiaomi představilo Redmi K90 Pro Max s reproduktorem na zádech a 5× teleobjektivem. Má výkon jako vlajkové lodě Hlavní stránka Zprávičky Redmi K90 Pro Max je prvním Pro Max modelem značky Redmi s ambicemi konkurovat vlajkovým lodím Telefon nabízí unikátní 2.1 stereo systém se třemi reproduktory včetně jednoho na zadní straně 5× optický teleobjektiv představuje první takovou kameru v historii zařízení Redmi Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Xiaomi dnes oficiálně představil dlouho očekávané Redmi K90 Pro Max, které by se podle některých spekulací mohlo později dostat na globální trhy pod označením POCO F8 Ultra. Novinka má podle prezidenta Xiaomi Lu Weibinga ambice konkurovat i dražším vlajkovým lodím. Značka přitom očividně cílí na potenciální zájemce o iPhone – letos jde již o její druhý prémiově vybavený smartphone s přídomkem Pro Max (první spadal do vlajkové řady Xiaomi 17). Pojďme si podrobněji rozebrat, proč novinka vůbec stojí za pozornost. Prémiový design s unikátním reproduktorem Fotoaparáty s prvním 5× teleobjektivem Redmi Špičkový displej a výkon Další prémiové funkce Cena a dostupnost Prémiový design s unikátním reproduktorem Redmi K90 Pro Max zaujme na první pohled svým prémiovým zpracováním s hliníkovým rámem a třemi barevnými variantami. K dispozici je nenápadně působící černá, elegantní bílá a speciální džínová edice s technologickou nano kůží třetí generace. Ta je o něco tlustší (8,3 mm) a těžší (220 g) než standardní verze s rozměry 163,3 × 77,8 × 7,99 mm a hmotností 218 gramů. Nejzajímavějším designovým prvkem je bezpochyby viditelný reproduktor na zadní straně s označením „Sound by BOSE“. Telefon totiž jako vůbec první na trhu disponuje 2.1 stereo systémem se třemi nezávislými reproduktory laděnými notoricky známým americkým výrobcem audiotechniky. Fotoaparáty s prvním 5× teleobjektivem Redmi Po stránce fotovýbavy přináší Redmi K90 Pro Max pravděpodobně největší upgrade v historii série. Už hlavní 50Mpx snímač Light Hunter 950 s velikostí 1/1,31″ a světelností f/1,67 nabízí o 24 % vyšší světelnost oproti předchůdci, takže daleko lépe poslouží při focení nočních scén. Samozřejmě mu neschází optická stabilizace obrazu. 5x optický zoom 10x bezztrátový zoom Největší novinkou je však 50Mpx teleobjektiv Samsung ISOCELL JN5 s 5× optickým zoomem – žádná taková kamera se v zařízení Redmi dosud neobjevila. Teleobjektiv dále podporuje 10× bezztrátový zoom, až 20× UltraZoom a rovněž se pyšní optickou stabilizací. Doplňuje jej 50Mpx ultra širokoúhlý objektiv se světelností f/2,4. Špičkový displej a výkon Telefon je vybaven 6,9″ Super Pixel OLED displejem s rozlišením 2608 × 1200 pixelů, který využívá stejnou technologii jako již zmíněné Xiaomi 17 Pro Max. Každý pixel obsahuje nezávislé červené, zelené a modré subpixely, čímž dosahuje hustoty 938,9 milionu subpixelů. Displej nabízí 120Hz obnovovací frekvenci a vynikající jas až 3 500 nitů. Pod kapotou pracuje nejnovější Snapdragon 8 Elite Gen 5 vyráběný 3nm procesem s taktem až 4,6 GHz. Doplňuje jej nezávislý grafický čip D2 pro vylepšení herního výkonu. Paměťová výbava zahrnuje LPDDR5X RAM a UFS 4.1 úložiště v konfiguracích až 16 GB + 1 TB. Po stránce výkonu se tak novinka od Redmi dovede s klidem vyrovnat dražším vlajkovým telefonům. Redmi K90 Pro Max ve svých útrobách schovává i masivní 7 560mAh baterii s technologií Xiaomi Golden River. Podporuje 100W drátové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení a 22,5W reverzní nabíjení pro dobíjení příslušenství. Další prémiové funkce Telefon nabízí certifikaci IP68 a IP69 pro maximální odolnost, ultrazvukovou čtečku otisků prstů pro rychlé odemykání i s mokrými prsty, podporu 5G-A sítí, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a USB 3.2 Gen1 port. Nikoho pak asi příliš nezaskočí, že Redmi K90 Pro Max běží na nejnovější nadstavbě HyperOS 3. Cena a dostupnost V Číně se Redmi K90 Pro Max prodává v následujících konfiguracích: 12 GB + 256 GB za 3999 jüanů (cca 11 800 Kč) 12 GB + 512 GB za 4499 jüanů (cca 13 200 Kč) 16 GB + 512 GB za 4799 jüanů (cca 14 100 Kč) 16 GB + 1 TB za 5299 jüanů (cca 15 600 Kč) Podle nepotvrzených spekulací by telefon mohl být později představen jako POCO F8 Ultra, což by znamenalo dostupnost i v Evropě včetně České republiky. Co říkáte na nový Redmi K90 Pro Max? Zaujal vás reproduktor na zádech? Zdroje: Xiaomi (1, 2), ITHome, MyDrivers O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína Redmi vlajková loď Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. 