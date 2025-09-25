Xiaomi 17 a 17 Pro Max oficiálně: kompaktní vlajka se 7000mAh baterií a monstrum se zadním displejem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvedlo novou řadu 17 v Číně: kompaktní vlajkový model, vylepšený Pro a obří 17 Pro Max Všechny telefony běží na HyperOS 3 a pohání je čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 Pro a Pro Max zaujmou velkým zadním displejem a fotoaparátem s novým senzorem Light Hunter 950L Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.9.2025 16:00 2 komentáře 2 Čínský gigant Xiaomi 25. září oficiálně odhalil řadu Xiaomi 17. Ta zahrnuje základní model, vybavenější 17 Pro a obří 17 Pro Max. Výrobce tak definitivně potvrdil, že přeskočí číslovku 16 a naváže na loňskou patnáctku. Všechny telefony spojuje HyperOS 3, nový čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 a důraz na fotoaparáty Leica. Tři modely pro různé uživatele Kompaktní vlajka Xiaomi 17 Xiaomi 17 Pro: zadní displej a tenčí tělo Xiaomi 17 Pro Max: obří displej a „King of Backlighting“ Dostupnost a výhled Tři modely pro různé uživatele Základní Xiaomi 17 má být „nejvýkonnější kompaktní vlajkou“ v historii firmy. Modely 17 Pro a 17 Pro Max pak míří na náročnější uživatele a přinášejí mimo jiné velký zadní displej. Ten zabírá zhruba třetinu zadní strany a obklopuje fotomodul – lze na něm zobrazit notifikace, widgety i vlastní motivy a samozřejmě umožní pořizovat selfie hlavními fotoaparáty. Ve srovnání s legendárním Mi 11 Ultra jde o podstatně větší plochu. Kompaktní vlajka Xiaomi 17 Novinka sází na 6,3″ LTPO OLED displej (1,5K, 120 Hz, až 3500 nitů), extrémně tenké rámečky (1,18 mm) a ochranu Dragon Crystal Glass. Telefon splňuje certifikaci IP68. Uvnitř tepe čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 s až 16 GB RAM a úložištěm UFS 4.1 do 1 TB. O chlazení se stará nový „ring cold pump“ systém, který má být třikrát účinnější než běžné odpařovací komory. Baterie má kapacitu 7000 mAh, podporuje 100W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení a také reverzní (22,5 W). Xiaomi slibuje pětiletou životnost a odolnost i v mrazu. Fotoaparátová sestava čítá 3× 50 Mpx (hlavní Light Fusion 950, ultraširoký a teleobjektiv s 2,6× přiblížením) a selfie kamera má rovněž 50 Mpx. Cena v Číně startuje na 4499 jüanech (cca 13 100 Kč) za verzi 12/256 GB. V prodeji jsou barvy Snow Mountain Pink, Ice Melt Blue, černá a bílá. Xiaomi 17 Pro: zadní displej a tenčí tělo Model 17 Pro vychází z menšího 6,3″ formátu, ale přidává zadní „Magic Back Screen“ s jasem 3500 nitů. Displej je krytý Dragon Crystal Glass a slouží nejen k personalizaci, ale i k praktickým notifikacím. Telefon je tenký pouhých 8 mm a ukrývá kompaktní základní desku – nejmenší v historii Xiaomi. Fotovýbava zahrnuje nový 50Mpx snímač Light Hunter 950L s technologií LOFIC a dynamickým rozsahem 16,5 EV, dále 50Mpx ultraširoký objektiv a 50Mpx periskop Leica Floating s ohniskem 115 mm. Baterie má kapacitu 6300 mAh, podporuje 100W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení. K dispozici je i UWB technologie. Cena začíná na 4999 jüanů (cca 14 600 Kč). Barevné varianty zahrnují zelenou Forest, fialovou Cold Smoke a klasickou černou a bílou. Xiaomi 17 Pro Max: obří displej a „King of Backlighting“ Vrcholný model má 6,9″ LTPO OLED displej TCL M10 s technologií Super Pixel a 120Hz frekvencí. Krytí zajišťuje třetí generace skla Dragon Crystal Glass. Zadní obrazovka se chová stejně jako u modelu Pro, ale nabízí více prostoru pro widgety a portréty. Hlavní chloubou je snímač Light Hunter 950L s dynamickým rozsahem 16,5 EV, doplněný o 50Mpx ultraširoký fotoaparát a 50Mpx periskop GN8 s 5× optickým zoomem. Baterie má kapacitu 7500 mAh a novou L-stack technologii se zvýšeným podílem křemíku. Nabíjení je stejné jako u menších modelů (100/50 W). Cena startuje na 5999 jüanů (cca 17 500 Kč). Model je zatím exkluzivní pro Čínu. Dostupnost a výhled Zatímco Xiaomi 17 se na globální trhy dostane začátkem příštího roku (pravděpodobně v únoru nebo březnu 2026), modely 17 Pro a 17 Pro Max zůstanou exkluzivitou čínského trhu. Očekává se také příchod fotomobilu Xiaomi 17 Ultra, který by měl dorazit začátkem roku 2026. Líbila by se vám spíše menší vlajka Xiaomi 17, nebo byste šli rovnou do zadním displejem vybaveného Pro/Pro Max? 