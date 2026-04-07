Čekáte na velký telefon od Xiaomi? Model 17 Max nabídne 6,9" displej a brutální výbavu

  • Xiaomi chystá model 17 Max jako poslední přírůstek do řady Xiaomi 17
  • Nabídne 200Mpx hlavní snímač Leica, baterii s kapacitou 8 000 mAh a 6,9" displej
  • Představení se očekává v květnu v Číně, dostupnost v Evropě je nejistá

Jakub Kárník
7.4.2026 10:00
Řada Xiaomi 17 čítá už čtyři modely – základní sedmnáctku, Pro, Pro Max a Ultra. Přesto se zdá, že Xiaomi ještě neskončilo. Podle informací leakera Kartikeyho Singha se blíží uvedení modelu Xiaomi 17 Max, který by měl být posledním kusem skládačky před příchodem řady Xiaomi 18.

Pro Max bez zadního displeje, ale se vším ostatním

Xiaomi 17 Max nebude jen zvětšená základní sedmnáctka. Podle dosavadních úniků má telefon dostat 200Mpx hlavní snímač s čipem o velikosti 1/1,4″, doplněný o 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 50Mpx periskopický teleobjektiv s čipem 1/1,95″. Sestava tak má být srovnatelná s modelem Pro Max – ovšem bez sekundárního displeje na zádech, který je jednou z hlavních odlišností dražší varianty.

O výkon se má starat Snapdragon 8 Elite Gen 5, displej naroste na 6,9″ a baterie by měla nabídnout kapacitu 8 000 mAh.

Čína v květnu, Evropa ve hvězdách

Představení se očekává v průběhu května na čínském trhu. Zda se Xiaomi 17 Max podívá i do Evropy, zatím nikdo nepotvrdil. Modely Pro a Pro Max se do oficiální evropské distribuce nedostaly, takže naděje na dostupnost Maxu u nás není příliš vysoká. Na druhou stranu – pokud Xiaomi hledá způsob, jak nabídnout vlajkovou výbavu bez vyšší ceny Pro Max varianty, evropský trh by dával smysl.

Dali byste přednost velkému Maxu, nebo kompaktnějšímu základnímu modelu?

Zdroj: Notebookcheck

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

