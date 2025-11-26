Bestie POCO F8 Pro a POCO F8 Ultra přichází do Česka! Nabízí špičkový výkon za skvělou cenu a reproduktory laděné značkou BOSE Hlavní stránka Zprávičky POCO F8 Pro a POCO F8 Ultra míří do Česka s cenami od 12 799 Kč v zaváděcím období Model Ultra patří mezi první telefony se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 dostupné na českém trhu Oba smartphony nabízejí reproduktory laděné firmou Bose a certifikaci IP68 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.11.2025 10:15 Žádné komentáře 0 Značka POCO překvapuje rychlým uvedením nové vlajkové řady F8. Zatímco modely F7 Pro a F7 Ultra dorazily do Česka teprve letos na jaře, jejich nástupci jsou tady ještě před koncem roku. Novinky vychází z čínských modelů řady Redmi K90, od kterých přebírají design i většinu specifikací. Předchozí generace nastavila laťku extrémně vysoko a podobné výsledky očekáváme i od nových modelů. POCO F8 Ultra: jeden z prvních se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 Model POCO F8 Ultra přichází jako jeden z prvních smartphonů se Snapdragonem 8 Elite Gen 5, které si můžete v Česku pořídit. V tomto ohledu předběhl dokonce i očekávané Xiaomi 17. Nový čipset doplňuje vylepšený čip VisionBoost D8, který umožňuje hrám využívat funkce jako Smart Frame Rate až do 120 FPS nebo Super Resolution do rozlišení 1,5K. Další zajímavostí je subwoofer umístěný přímo na zádech telefonu. Celý audiosystém s 2.1kanálovou architekturou byl laděn značkou BOSE a slibuje nadstandardní zážitek. Displej POCO HyperRGB měří 6,9 palce a využívá plnou RGB subpixelovou strukturu. Xiaomi udává o 19,5 % nižší spotřebu energie oproti předchozí generaci při zachování ostrosti srovnatelné s 2K rozlišením. Poprvé se zde objevuje luminiscenční materiál M10, který zvyšuje světelnou účinnost o 11,4 %. Baterie s kapacitou 6 500 mAh pak podporuje 100W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení. Telefon nabízí také certifikaci IP68 proti vodě a prachu. Trojitý 50Mpx fotoaparát s periskopem POCO F8 Ultra disponuje 50Mpx hlavním snímačem Light Fusion 950 s optickou stabilizací a velikostí 1/1,31″. Citlivost na světlo má být o 43 % vyšší než u předchozí generace. K němu se přidává 50Mpx periskopický teleobjektiv s pětinásobným optickým zoomem a až dvacetinásobným digitálním přiblížením. Sestavu doplňuje 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 32Mpx selfie kamera. Svou fotovýbavou mě při testování poměrně překvapilo už POCO F7 Ultra – vlajkám se samozřejmě nevyrovnalo, ale na to, že se POCO soustředí především na výkon a právě fotoaparáty jsou tou oblastí, kde činí nejvýraznější ústupky, performovalo velmi dobře. Model F8 Ultra nasazuje do akce ještě lepší teleobjektiv, který přebral přímo od čínského Redmi K90 Pro Max (původně bych si přitom myslel, že globální model takhle dobrý foťák nedostane). POCO F8 Pro: dostupnější varianta s vlajkovým výkonem Model POCO F8 Pro sází na Snapdragon 8 Elite, jenž tiká pod kapotou POCO F7 Ultra. Jde o loňský vlajkový procesor, který využívá 3nm proces a poskytuje opravdu famózní výkon. Za zdůraznění určitě stojí menší 6,59″ displej, s nímž novinka nepůsobí takovým obřím dojmem (což je dnes už docela vzácnost, zejména po mé zkušenosti se 6,9″ POCO F7). Hmotnost pak činí příjemných 199 gramů. I v případě modelu POCO F8 Pro nás výrobce tentokrát obdaroval teleobjektivem, avšak pouze s 2,5násobným optickým přiblížením. Baterie s kapacitou 6 210 mAh podporuje 100W nabíjení, bezdrátové nabíjení však chybí. Telefon sdílí s modelem Ultra reproduktory laděné firmou BOSE, byť bez dedikovaného subwooferu, i certifikaci IP68. POCO F8 Pro od pondělí používám jako svůj primární telefon a brzy na něj vyjde podrobná recenze. Ceny a dostupnost Oba smartphony budou v prodeji od 2. prosince 2025 na mi.com/cz, v prodejnách Xiaomi Store a u dalších prodejců. POCO F8 Ultra (16 GB + 512 GB) vychází na 21 999 Kč, v zaváděcím období na 18 299 Kč. K dispozici je v barvách Denim Blue a Black. POCO F8 Pro startuje na 15 499 Kč za variantu 12 GB + 256 GB, respektive 16 999 Kč za verzi s 512GB úložištěm. Zaváděcí ceny činí 12 799 Kč a 13 499 Kč. Na výběr jsou barvy Titanium Silver, Blue a Black. Co říkáte na novou řadu POCO F8? 