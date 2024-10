Základní model Redmi K80 má nabídnout ultrazvukovou čtečku otisků prstů

Série by měla zahrnovat i modely s čipsetem Snapdragon 8 Elite

Telefony budou sice exkluzivní pro Čínu, ale (zřejmě) se jich dočkáme i u nás

Xiaomi se chystá na představení nové generace svých nejvýkonnějších smartphonů značky Redmi. Zatímco oficiální informace jsou zatím skoupé, známý leaker Digital Chat Station přichází s prvními zajímavými detaily o chystaném Redmi K80.

Podle úniku by mělo být základní Redmi K80 osazeno loňským čipsetem Snapdragon 8 Gen 3. To není překvapivé, Xiaomi často používá u základních modelů této řady loňské vlajkové čipsety. Zajímavější je informace o ultrazvukové čtečce otisků prstů, která by byla výrazným vylepšením oproti té optické. Nabídla by nejen rychlejší snímání, ale rovněž vyšší zabezpečení a hlavně bude lépe reagovat s mokrými či ne zcela čistými prsty. Digital Chat Station také zmiňuje, že telefon dostane plochý displej, což odpovídá současnému trendu.

Zatímco základní model se bude muset spokojit s loňským čipsetem, u variant Pro a Ultra očekáváme nasazení nového Snapdragonu 8 Elite, případně Dimensity 9400+. K nám se pravděpodobně tyto telefony dostanou až s takřka ročním zpožděním jako řada Xiaomi 15T, budeme-li vycházet z historie.

Zřejmě se u nás objeví ale i základní model. I když je totiž řada Redmi K dlouhodobě exkluzivní pro čínský trh, v posledních letech jsme viděli, že se tyto modely dostávají i na globální trhy pod jinými názvy. Třeba Redmi K70 se u nás prodává jako POCO F6 Pro. Je tedy docela pravděpodobné, že Redmi K80 by mohlo dorazit jako POCO F7 Pro.

Otázkou zůstává, jak se vývoj řady Redmi K80 projeví na cenách budoucích modelů Xiaomi 15T u nás. Zatímco šéf Redmi slibuje konkurenceschopnější produkty, Digital Chat Station varuje před možným zdražením. Podíváme-li se na historii, vidíme jasný trend: z původně “budget” vlajek se stávají plnohodnotné top modely. Xiaomi 11T Pro startovalo na 15 990 Kč, současné 14T Pro už stojí 20 990 Kč. Nárůst ceny je znatelný, ale ruku v ruce s ním jde i dramatické vylepšení výbavy – od lepších displejů přes kvalitnější fotoaparáty až po robustnější voděodolnost (IP54 vs. IP68).

