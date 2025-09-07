Xiaomi předvedlo nový soundbar k počítači. Má čtyři měniče, RGB podsvícení a povedený design Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně uvedlo stolní reproduktor Redmi Desktop Speaker 2 Pro za 369 jüanů (1 100 Kč) Soundbar nabízí čtyři měniče, RGB podsvícení s 24 LED diodami a trojitou konektivitu K dispozici jsou dvě barevné varianty a pět zvukových režimů včetně herního Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.9.2025 23:12 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo své audio portfolio o nový stolní reproduktor Redmi Desktop Speaker 2 Pro, který se v Číně prodává za 369 jüanů (přibližně 1 100 Kč v přepočtu). Novinka míří na uživatele stolních počítačů a notebooků prostřednictvím platformy Xiaomi Youpin. Zákazníci si mohou vybrat mezi černou variantou Graphite Black a stříbrnou Metallic Silver. Čtyři měniče a certifikace Golden Ear Redmi Desktop Speaker 2 Pro využívá válcové tělo s kovovým mřížkovým krytem, který chrání čtveřici reproduktorů. Konkrétně jde o dva 10W oválné měniče doplněné dvojicí pasivních basových radiátorů. Xiaomi umístilo reproduktory pod úhlem 53 stupňů, což odpovídá přirozené poloze uší při sezení u pracovního stolu. Soundbar prošel slepými poslechovými testy a získal certifikaci CGEC Golden Ear. Součástí výbavy je DSP digitální audio procesor, který společně s digitálním zesilovačem vytváří plně digitální signálový řetězec. Výsledkem je minimální šum při zachování detailů napříč různými typy obsahu. Pět zvukových režimů pro každou situaci Zařízení nabízí 5 přednastavených EQ režimů optimalizovaných pro různé scénáře: Balanced – vyvážený zvuk pro běžný poslech hudby a videí Deep Bass – zdůrazněné basy pro elektronickou a hip-hop hudbu Pure Vocals – čisté vokály optimalizované pro podcasty a audioknihy Game – herní režim s prostorovým zvukem a zdůrazněnými efekty Cinema – filmový režim s širší zvukovou scénou pro filmy RGB podsvícení se synchronizací Do těla reproduktoru Xiaomi integrovalo 24 RGB LED diod, které nabízejí šest světelných efektů včetně Aurora 2.0, Neon 2.0 a Starry Flash. Světelné efekty se automaticky synchronizují s přehrávanou hudbou a vytvářejí dynamickou atmosféru. Ovládání světel probíhá přes tlačítka na horní straně nebo prostřednictvím softwaru. Trojitá konektivita a software C-Hub Redmi Desktop Speaker 2 Pro podporuje tři způsoby připojení pro maximální kompatibilitu. USB port zajišťuje digitální přenos z počítačů s Windows a macOS, Bluetooth 5.3 umožňuje bezdrátové spojení s telefony a tablety, zatímco 3,5mm AUX vstup slouží pro analogové zdroje. Pro pokročilé nastavení slouží doprovodný software C-Hub, který umožňuje detailní přizpůsobení zvukových profilů i světelných efektů. Software je dostupný pro Windows i macOS a poskytuje grafický ekvalizér s možností uložení vlastních předvoleb. Vestavěný mikrofon pro videohovory Soundbar obsahuje integrovaný mikrofon s technologií AEC (Acoustic Echo Cancellation) pro potlačení ozvěny během videohovorů. Na zadním panelu se nachází 3,5mm vstup pro připojení externího mikrofonu, což ocení streameři nebo uživatelé pracující z domova. Ovládání zajišťuje multifunkční otočný ovladač na boku společně se dvěma tlačítky na horní straně. Tyto prvky umožňují přepínání režimů, vstupních kanálů, nastavení hlasitosti a ovládání RGB podsvícení. Spodní část obsahuje čtyři protiskluzové podložky pro stabilní umístění na pracovním stole. Pro koho je soundbar určený Redmi Desktop Speaker 2 Pro cílí na několik skupin uživatelů. Hráči ocení dedikovaný herní režim s prostorovým zvukem a RGB efekty synchronizované s akcí ve hře. Pracující z domova využijí vestavěný mikrofon s potlačením ozvěny pro videokonference. Filmoví nadšenci si užijí filmový EQ režim s širší zvukovou scénou. TCL uvádí na český trh nové soundbary a reproduktory! Ten nejlevnější koupíte za tři tisíce Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Zařízení představuje cenově dostupný upgrade oproti vestavěným reproduktorům v monitorech nebo noteboocích. S cenou 369 jüanů (1 100 Kč) nabízí výrazně lepší zvuk než běžné počítačové reproduktory v podobné cenové kategorii. Šance na uvedení v Česku Přestože je Redmi Desktop Speaker 2 Pro momentálně dostupný pouze v Číně, existuje reálná šance na rozšíření do Evropy. Xiaomi totiž v Česku již prodává příbuzný model Xiaomi Desktop Speaker, což naznačuje zájem značky o segment počítačových reproduktorů na našem trhu. Pokud by se novinka dostala k nám, dala by se očekávat cena v rozmezí 1 500 až 2 000 Kč vzhledem k vyšší výbavě oproti základnímu modelu. Finální cena by závisela na distribuční strategii a případných akcích při uvedení na trh. Pořídili byste si soundbar Redmi Desktop Speaker 2 Pro, kdyby dorazil do Česka? Zdroje: Gizmochina, ITHome, XiaomiYoupin O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína reproduktor soundbar Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024